伍富橋「億萬駙馬」獲3工人姐姐服侍 千金太太有投訴：個眼神好似有意見
伍富橋被太太投訴「眼神有意見」
日前，伍太Shirley一口氣買入風行全球的「熊公仔」，更拍低開箱過程，期間更有三名工人姐姐幫手開箱，伍富橋亦有份企喺側邊做「監工」。但由於伍富橋表情呆滯，搞到Shirley都忍唔似笑話佢「個眼神好似有意見」！對於太太嘅指控，伍富橋似乎唔想承認，並在IG限時動態回覆：「我冇呀，我冇喎！」如此隔空耍花槍，又難怪令網民羨慕！
伍富橋幸福晒不停-5千呎豪宅曝光
伍富橋自從宣布將迎娶富家女友Shirley後，不停放閃，結婚之前過大禮更意外令Shirley位於相思灣逾5千尺獨立屋曝光。日前伍富橋更上載在未婚妻家唱K的照片上社交網限時動態，可見他早已融入女家，生活得好幸福。
伍富橋未婚已自稱「姑丈」
有指伍富橋太太Shirley家底豐厚，父親從事物流和食品等生意，Shirley是龍廷麻雀館太子女，身家以億計算，而伍富橋上載的影片中，影住未婚妻家中的巨廳，伍富橋更在唱K練歌，巨廳裝修走中國風，除了有幾張大型梳化外，更放了一個戶外帳篷。伍富橋在片中更影住小朋友，他tag小朋友的社交網帳號並留言「姑丈錫晒」，估計小朋友是Shirley兄弟的兒子，伍富橋未正式結婚已自稱是姑丈。而Shirley亦搵了親戚的仔女走入新房上床狂跳，依照中國傳統，是早日連生貴子的寓意。
伍富橋過大禮排場勁超多金器
28歲伍富橋（Alvin）今年初在社交平台自爆，與曾做無綫幕後的億萬富家女Shirley拍拖，早前更公開宣布求婚成功，將與Shirley共諧連理。月前伍富橋跟足傳統「落訂」，在IG晒出過大禮的相片。除了女家的豪華客廳搶眼外，枱上三對流星錘龍鳳鈪及一大堆金器亦令人目不暇給。相中所見Alvin攬住未婚妻獻吻，盡顯溫柔暖男一面；另一張相，Alvin與Shirley就同未來岳父、岳母合照，Alvin更搭住未來岳父膊頭，可見關係融洽。
伍富橋閃婚娶富家女友
伍富橋今年大年初一才傳出新戀情，與曾在無綫做幕後的富家Shirley拍拖，估唔到拍拖半年就拉埋天窗，伍富橋早前宣布求婚成功，即將展開人生新一頁。
伍富橋向老婆Shirley求婚 戴上心形巨鑽晒幸福
伍富橋在完全無預警下在社交平台宣布求婚成功，他的留言更甜到漏：「和你話愛就愛我的福氣」，並上載一張有心形巨鑽求婚戒指與求婚蛋糕的照片，以及一張女友戴上鑽戒二人攬實的合照，雖然富橋未有透露求婚的過程，但據知他是在酒店下跪求婚，成功感動Shirley。伍富橋在接受無綫娛樂新聞台訪問時透露，他在這個月向女友進行洗瞄式求婚，曾在食飯及煲劇時突然下跪求婚，最後卻在酒店成功，他更感動到喊，因為受疫情影響，伍富橋會同Shirley先註冊，稍後才補辦婚宴，而生小朋友就隨緣等上天安排咁話。
伍富橋老婆Shirley有家底有學識
據知，Shirley是麻雀館太子女，父親還從事食品和物流生意，居住相思灣逾五千尺的獨立屋，保守估計身家過億元，Shirley曾就讀德望小學及中學，高中轉到上海的國際學校讀書，再赴英國Lancaster University修讀犯罪學課程，並成功取得打擊有組織犯罪和恐怖主義碩士學位，返港後亦曾修讀法律碩士課程，是一名學霸。對於女友的背景，伍富橋曾強調認識對方時不知道女友的家底。
網民反應熱烈：咁嘅樣都娶得過？
伍富橋開心報喜，惹來網民的熱烈討論，不少網民都對準新娘評頭論足，認為她外型唔夠亮麗，又話「咁嘅樣都娶得過？」、「情人眼裡出西施」，封她做「西施」，更有人問點解新娘唔係林穎彤。
常見問題
伍富橋老婆Shirley有咩猛料背景？
據知Shirley是麻雀館太子女，父親還從事食品和物流生意，居住逾五千尺的獨立屋⋯⋯詳見：伍富橋5千呎豪宅曝光
伍富橋與老婆Shirley何時傳出戀情？
伍富橋前年大年初一才傳出戀情，不夠半年就求婚⋯⋯詳見：伍富橋過大禮跟足傳統
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