伍富橋女友豪宅意外曝光 過大禮跟足傳統超多金器排場勁
伍富橋過大禮排場勁超多金器
27歲伍富橋（Alvin）今年初在社交平台自爆，與曾做無綫幕後的億萬富家女Shirley拍拖，上月中更公開宣布求婚成功，將與Shirley共諧連理。日前伍富橋跟足傳統「落訂」，在IG晒出過大禮的相片。除了女家的豪華客廳搶眼外，枱上三對流星錘龍鳳鈪及一大堆金器亦令人目不暇給。相中所見Alvin攬住未婚妻獻吻，盡顯溫柔暖男一面；另一張相，Alvin與Shirley就同未來岳父、岳母合照，Alvin更搭住未來岳父膊頭，可見關係融洽。
伍富橋閃婚娶富家女友
伍富橋今年大年初一才傳出新戀情，與曾在無綫做幕後的富家Shirley拍拖，估唔到拍拖半年就拉埋天窗，伍富橋早前宣布求婚成功，即將展開人生新一頁。
富女友戴上心形巨鑽晒幸福
伍富橋在完全無預警下在社交平台宣布求婚成功，他的留言更甜到漏：「和你話愛就愛我的福氣」，並上載一張有心形巨鑽求婚戒指與求婚蛋糕的照片，以及一張女友戴上鑽戒二人攬實的合照，雖然富橋未有透露求婚的過程，但據知他是在酒店下跪求婚，成功感動Shirley。伍富橋在接受無綫娛樂新聞台訪問時透露，他在這個月向女友進行洗瞄式求婚，曾在食飯及煲劇時突然下跪求婚，最後卻在酒店成功，他更感動到喊，因為受疫情影響，伍富橋會同Shirley先註冊，稍後才補辦婚宴，而生小朋友就隨緣等上天安排咁話。
富女友有家底有學識
據知，Shirley是麻雀館太子女，父親還從事食品和物流生意，居住相思灣逾五千尺的獨立屋，保守估計身家過億元，Shirley曾就讀德望小學及中學，高中轉到上海的國際學校讀書，再赴英國Lancaster University修讀犯罪學課程，並成功取得打擊有組織犯罪和恐怖主義碩士學位，返港後亦曾修讀法律碩士課程，是一名學霸。對於女友的背景，伍富橋曾強調認識對方時不知道女友的家底。
網民反應熱烈：咁嘅樣都娶得過？
伍富橋開心報喜，惹來網民的熱烈討論，不少網民都對準新娘評頭論足，認為她外型唔夠亮麗，又話「咁嘅樣都娶得過？」、「情人眼裡出西施」，封她做「西施」，更有人問點解新娘唔係林穎彤。
常見問題
伍富橋與女友Shirley何時傳出戀情？
伍富橋今年大年初一才傳出戀情，不夠半年就求婚⋯⋯詳情請看
伍富橋女友在那裡長大的？
伍富橋女友Shirley曾在港就讀小學及中學，高中轉到上海就讀，之後再赴英⋯⋯詳情請看
讀者留言