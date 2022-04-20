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伍富橋女友豪宅意外曝光 過大禮跟足傳統超多金器排場勁

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伍富橋（Alvin）上月宣布求婚成功，與富家女Shirley將會共諧連理，榮升「億萬駙馬」。日前伍富橋在網上晒出過大禮的相片，大大張餐桌佈滿賀禮，非常奢華，亦意外令億萬女友豪宅曝光。

伍富橋過大禮排場勁超多金器

27歲伍富橋（Alvin）今年初在社交平台自爆，與曾做無綫幕後的億萬富家女Shirley拍拖，上月中更公開宣布求婚成功，將與Shirley共諧連理。日前伍富橋跟足傳統「落訂」，在IG晒出過大禮的相片。除了女家的豪華客廳搶眼外，枱上三對流星錘龍鳳鈪及一大堆金器亦令人目不暇給。相中所見Alvin攬住未婚妻獻吻，盡顯溫柔暖男一面；另一張相，Alvin與Shirley就同未來岳父、岳母合照，Alvin更搭住未來岳父膊頭，可見關係融洽。

伍富橋 27歲伍富橋Alvin）今年初在社交平台自爆，與曾做無綫幕後的億萬富家女Shirley拍拖。
27歲伍富橋（Alvin）今年初在社交平台自爆，與曾做無綫幕後的億萬富家女Shirley拍拖。（圖片來源：[email protected] alvinngfukiu）
伍富橋 日前伍富橋跟足傳統「落訂」，在IG晒出過大禮的相片，意外曝光富貴女友豪宅。
日前伍富橋跟足傳統「落訂」，在IG晒出過大禮的相片，意外曝光富貴女友豪宅。（圖片來源：[email protected] alvinngfukiu）
伍富橋 Alvin搭住未來岳父膊頭影相，可見關係融洽。
Alvin搭住未來岳父膊頭影相，可見關係融洽。（圖片來源：[email protected] alvinngfukiu）
伍富橋 超多金器。
超多金器。（圖片來源：[email protected] alvinngfukiu）

伍富橋閃婚娶富家女友

伍富橋今年大年初一才傳出新戀情，與曾在無綫做幕後的富家Shirley拍拖，估唔到拍拖半年就拉埋天窗，伍富橋早前宣布求婚成功，即將展開人生新一頁。

伍富橋 伍富橋在社交網宣布求婚成功並上載甜蜜合照，可見女友Shirley已戴上心形巨鑽求婚戒子。
伍富橋在社交網宣布求婚成功並上載甜蜜合照，可見女友Shirley已戴上心形巨鑽求婚戒子。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 心形巨鑽及求婚蛋糕。
心形巨鑽及求婚蛋糕。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋求婚成功，圈中好友何雁詩、陳自瑤等人都留言送祝福。
伍富橋求婚成功，圈中好友何雁詩、陳自瑤等人都留言送祝福。（圖片來源：[email protected]

富女友戴上心形巨鑽晒幸福

伍富橋在完全無預警下在社交平台宣布求婚成功，他的留言更甜到漏：「和你話愛就愛我的福氣」，並上載一張有心形巨鑽求婚戒指與求婚蛋糕的照片，以及一張女友戴上鑽戒二人攬實的合照，雖然富橋未有透露求婚的過程，但據知他是在酒店下跪求婚，成功感動Shirley。伍富橋在接受無綫娛樂新聞台訪問時透露，他在這個月向女友進行洗瞄式求婚，曾在食飯及煲劇時突然下跪求婚，最後卻在酒店成功，他更感動到喊，因為受疫情影響，伍富橋會同Shirley先註冊，稍後才補辦婚宴，而生小朋友就隨緣等上天安排咁話。

伍富橋 伍富橋提供在酒店求婚成功後的照片。
伍富橋提供在酒店求婚成功後的照片。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
伍富橋 伍富橋話自己努力求婚多次才打動到女友Shirley。
伍富橋話自己努力求婚多次才打動到女友Shirley。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
2022年嘅大年初二伍富橋在IG公開新女友甜蜜合照。
2022年嘅大年初二伍富橋在IG公開新女友甜蜜合照。（圖片來源：[email protected]

富女友有家底有學識

據知，Shirley是麻雀館太子女，父親還從事食品和物流生意，居住相思灣逾五千尺的獨立屋，保守估計身家過億元，Shirley曾就讀德望小學及中學，高中轉到上海的國際學校讀書，再赴英國Lancaster University修讀犯罪學課程，並成功取得打擊有組織犯罪和恐怖主義碩士學位，返港後亦曾修讀法律碩士課程，是一名學霸。對於女友的背景，伍富橋曾強調認識對方時不知道女友的家底。

伍富橋 阿仔即將成家立室，準奶奶與老爺就最開心，伍富橋表示會先註冊後擺酒。
阿仔即將成家立室，準奶奶與老爺就最開心，伍富橋表示會先註冊後擺酒。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋話認識女友時根本不知道她是富家女。
伍富橋話認識女友時根本不知道她是富家女。（圖片來源：[email protected]

網民反應熱烈：咁嘅樣都娶得過？

伍富橋開心報喜，惹來網民的熱烈討論，不少網民都對準新娘評頭論足，認為她外型唔夠亮麗，又話「咁嘅樣都娶得過？」、「情人眼裡出西施」，封她做「西施」，更有人問點解新娘唔係林穎彤。

伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區）
伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區）
伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區）
伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區）
伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區）
伍富橋 林穎彤
2019年，林穎彤與伍富橋拍拖，戀情維持約一年多，2020年10月兩人分手。（圖片來源：東方新地資料庫）

常見問題

伍富橋與女友Shirley何時傳出戀情？

伍富橋今年大年初一才傳出戀情，不夠半年就求婚⋯⋯詳情請看

伍富橋女友在那裡長大的？

伍富橋女友Shirley曾在港就讀小學及中學，高中轉到上海就讀，之後再赴英⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] alvinngfukiu、[email protected]_lam、無綫娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖片庫

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