伍富橋「億萬駙馬」情人節搭廉航住豪宅 富貴老婆外地超豪華豪宅曝光！
伍富橋情人節花盡心思冧富貴老婆
「億萬駙馬」伍富橋早前為了與太太梁兆楹（Shirley）慶祝首個情人節，伍富橋花盡心思，又送冬甩又送玫瑰花。情人節當日伍富橋仲「呃」老婆，指二人會到大嶼山吃齋菜慶祝情人節，但實情就係去機場，準備出發去清邁。
孭20萬Hermès手袋 搭廉航快閃住清邁豪宅
Shirley孭上20萬Hermès Kelly手袋，同伍富橋一齊搭廉航出發到清邁。Shirley更表示好開心可以搭廉航到清邁快閃，搭廉航不但有直航，方便得嚟又夠平，富貴千金如此貼地，認真難得！
其後兩人一落機，就馬上到清邁當地屬於Shirley家族的兩層高豪宅，豪宅內有Shirley兒時照片和兩人婚照，Shirley在自己IG限時動態中寫道：「慶祝情人節嘅方法就係換個屋企住下」。位於清邁的雙層豪宅不但有管家長駐管理，豪宅內部更設有大型客飯廳、私人泳池、健身室、後花園等等，奢華程度令人咋舌。
伍富橋安排浪漫山頂野餐慶祝
兩夫婦一到清邁就不斷飲飲食食，為了效勞老公伍富橋，Shirley更特登叫20樣泰國餸俾老公慢慢品嘗。伍富橋亦非常識做，特登帶Shirley到一望無際嘅山頂野餐，一邊望美景，一邊嘆香檳high tea。
常見問題
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