伍富橋「億萬駙馬」情人節搭廉航住豪宅 富貴老婆外地超豪華豪宅曝光！

「億萬駙馬」伍富橋日前與太太梁兆楹（Shirley）渡過婚後首個情人節，兩人決定一同乘搭廉航快閃清邁。雖然兩人搭廉航好似好貼地，但兩人在清邁的住宿一啲都唔平凡，兩人所入住的竟然是Shirley在清邁的豪宅，豪宅兩層高之餘，仲要有管家長駐，非常富貴！