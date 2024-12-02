伍富橋介意太太被評頭品足 1句霸氣堅稱女方身家與自己無關

「億萬駙馬」伍富橋入行十年，一直都沒有特別出名的代表作，相反網民一直只關注他的感情生活。伍富橋日前（30日）為宣傳新歌《一劇之本》而接受傳媒專訪時，談到心痛太太被評頭品足，並親自回應「億萬駙馬」和「軟飯王」的稱號…

