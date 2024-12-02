伍富橋介意太太被評頭品足 1句霸氣堅稱女方身家與自己無關
伍富橋心痛太太被評頭品足
伍富橋在接受傳媒訪問時坦言，香港的音樂行業充滿挑戰，雖然已經入行十年，但卻一隻專輯都沒有，認為自己「幾可悲」。比起唱歌事業，作為一名公眾人物，伍富橋和他的太太經常成為網絡評論的焦點。伍富橋認為身為藝人不介意被人公開抨擊，但太太並不是公眾人物，卻要受到網民評頭品足，因此感到非常心痛。伍富橋表示很開心能夠娶到這個老婆，很開心並非常感恩，以後會繼續支持和保護他的家庭。
伍富橋霸氣回應「億萬駙馬」批評
伍富橋太太梁兆楹（Shirley）家底雄厚，父親從事物流及食品等生意，伍富橋一直都被封為「億萬駙馬」。就此，伍富橋就表示老婆家底豐厚與自己無關，自己亦不是結婚就能夠擁有對方的家底。伍富橋直言不介意外界批評食軟飯，身為公眾人物「食得鹹魚抵得渴」，伍富橋面對媒體專訪時，霸氣講到：
講真佢家底豐厚關我咩事，都係佢嘅家底，唔通結咗婚我就可以擁有佢嘅家底咩？唔係。
伍富橋再間接反擊被指「食軟飯」指控：
唔通我又拎份糧單畀你睇咩？我每個月公司賺幾多錢又拎俾你睇？唔會㗎嘛！
伍富橋期望拍劇 不希望大家只關注太太
對於未來，伍富橋有著明確的計劃和期望，他表示希望外界能夠更加注意自己的作品，並不希望自己的名字跟著太太，希望大家能夠更加關注「伍富橋」三個字。他表示，希望通過更多的演出和作品來展示自己的多面性才能。此外，他也計劃在音樂上嘗試新的合作和風格，以豐富自己的藝術表達。
網民反應兩極：我都想有個有錢老婆
訪問一出街，即刻惹來大批網民留言討論。部分網民就力撐伍富橋，認為會留言批評伍富橋「食軟飯」的網民都只是羨慕伍富橋能夠娶到個有錢老婆：「唔關自己事咪祝福人地 咁人地有福先娶著個有錢老婆 唔洗酸 有本事自己都娶番個」、「其實啲人都係酸佢🤣伍生唔洗咁在意，我都想有個有錢老婆」等。
不過大部分網民都繼續留言恥笑，指並不知道伍富橋真正身份是歌手，稱他為「最富貴的軟飯王」：「我都想咬老軟.你估個個好似佢好命水」、「你已經達成好多男人既夢想嫁啦」、「唔講真係唔知佢係歌手，點解十年都出唔到碟，自己夠唔夠勤力先？識佢個名係因為佢拋棄Bella咋，仲想有咩形象？結婚之後日日