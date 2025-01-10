伍富橋太太Shirley原來入得廚房 4字回應外界對老公「食軟飯」標籤
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HOYTV的新飲食節目《開飯啦》邀請了不同的大廚來示範如何烹調各式菜餚。在最近的一集中，前《東張西望》「正義女神」林希靈作為嘉賓出現，而教授烹飪的是伍富橋太太梁兆楹（Shirley）。
伍富橋太太Shirley擅長烹調多國菜式
林希靈分享了她與Shirley的友誼，提到曾多次到Shirley家中用餐，每次Shirley都會烹調不同的菜式，讓她印象深刻並大讚Shirley的廚藝非凡。
Shirley擅長烹調多國菜式，但她直言有時候烹飪過多就會感到疲倦，尤其是家人和丈夫的口味偏好不同，例如家人喜歡清淡的食物，而丈夫則因為對食物敏感，有很多食物無法食用。
Shirley以4字回應伍富橋「億萬駙馬」標籤
據了解，Shirley的父親從事物流和食品行業，擁有兩間麻將館，身家達到億元。婚後，Shirley與伍富橋居住在西貢相思灣的一個5,000平方呎的豪宅中。對於外界將伍富橋標籤為「億萬駙馬」及「食軟飯」，Shirley直言「開頭好嬲」，但現在再看到這些批評，已經冇以前咁嬲，因為明白到好多事都無法控制別人說甚麼。
撰文：東方新地圖片來源：HOY TV、IG@alvinngfukiu、IG@sysleungx