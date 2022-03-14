伍富橋拍拖半年求婚成功 富家女Shirley收心形巨鑽 網民封準新娘做「西施」

家底豐厚藝人伍富橋與林穎彤（Bella）於2019年撻著，到2020年10月分手，當時女方將男方降呢成為朋友同事，兼互相取消關注社交網，去年二人又因新劇《十月初五的月光》傳出愛火重燃。但其實伍富橋半年前已經另結富貴新歡Shirley，並於大年初二高調公開戀情，今日更宣布求婚成功要閃婚，不少網民都好驚訝，仲封準新娘做「西施」！