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伍富橋拍拖半年求婚成功 富家女Shirley收心形巨鑽 網民封準新娘做「西施」

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家底豐厚藝人伍富橋與林穎彤（Bella）於2019年撻著，到2020年10月分手，當時女方將男方降呢成為朋友同事，兼互相取消關注社交網，去年二人又因新劇《十月初五的月光》傳出愛火重燃。但其實伍富橋半年前已經另結富貴新歡Shirley，並於大年初二高調公開戀情，今日更宣布求婚成功要閃婚，不少網民都好驚訝，仲封準新娘做「西施」！

伍富橋閃婚娶富家女友

伍富橋今年大年初一才傳出新戀情，與曾在無綫做幕後的富家Shirley拍拖，估唔到拍拖半年就拉埋天窗，伍富橋在社交網宣布已經求婚成功，即將展開人生新一頁。

伍富橋 伍富橋在社交網宣布求婚成功並上載甜蜜合照，可見女友Shirley已戴上心形巨鑽求婚戒子。
伍富橋在社交網宣布求婚成功並上載甜蜜合照，可見女友Shirley已戴上心形巨鑽求婚戒子。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 心形巨鑽及求婚蛋糕。
心形巨鑽及求婚蛋糕。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋求婚成功，圈中好友何雁詩、陳自瑤等人都留言送祝福。
伍富橋求婚成功，圈中好友何雁詩、陳自瑤等人都留言送祝福。（圖片來源：[email protected]

富女友戴上心形巨鑽晒幸福

伍富橋在完全無預警下在社交平台宣布求婚成功，他的留言更甜到漏：「和你話愛就愛我的福氣」，並上載一張有心形巨鑽求婚戒指與求婚蛋糕的照片，以及一張女友戴上鑽戒二人攬實的合照，雖然富橋未有透露求婚的過程，但據知他是在酒店下跪求婚，成功感動Shirley。伍富橋在接受無綫娛樂新聞台訪問時透露，因為受疫情影響，會同Shirley先註冊，稍後才補辦婚宴，而生小朋友就隨緣等上天安排咁話。

2022年嘅大年初二伍富橋在IG公開新女友甜蜜合照。
2022年嘅大年初二伍富橋在IG公開新女友甜蜜合照。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 阿仔即將成家立室，準奶奶與老爺就最開心，伍富橋表示會先註冊後擺酒。
阿仔即將成家立室，準奶奶與老爺就最開心，伍富橋表示會先註冊後擺酒。（圖片來源：[email protected]

富女友有家底有學識

據知，Shirley父親從事食品和物流生意，居住相思灣逾五千尺的獨立屋，保守估計身家過億元，Shirley曾就讀德望小學及中學，高中轉到上海的國際學校讀書，再赴英國Lancaster University修讀犯罪學課程，並成功取得打擊有組織犯罪和恐怖主義碩士學位，返港後亦曾修讀法律碩士課程，是一名學霸。對於女友的背景，伍富橋曾強調認識對方時不知道女友的家底。

伍富橋 伍富橋話認識女友時根本不知道她是富家女。
伍富橋話認識女友時根本不知道她是富家女。（圖片來源：[email protected]

網民反應熱烈：咁嘅樣都娶得過？

伍富橋開心報喜，惹來網民的熱烈討論，不少網民都對準新娘評頭論足，認為她外型唔夠亮麗，又話「咁嘅樣都娶得過？」、「情人眼裡出西施」，封她做「西施」，更有人問點解新娘唔係林穎彤。

伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區）
伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區）
伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區）
伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區）
伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區）
伍富橋 林穎彤
2019年，林穎彤與伍富橋拍拖，戀情維持約一年多，2020年10月兩人分手。（圖片來源：東方新地資料庫）

新年新女友！

踏入虎年的大年初二，伍富橋就在IG貼出一張與一名長髮女子的合照，仲襯晒情侶裝服，女方攬住雙貓，男方從後攬住女方，並寫道：「虎年快樂！」加上伍富橋的圈中好友例如朱智賢、林秀怡、周志康等都紛紛以心心符號留言表示甜蜜，不難想像伍富橋曬女友放閃，仲有消息指新女友家底唔錯，同伍富橋係門當戶對㗎，仲有好多圈中好友添！

事隔幾日，伍富橋又再度放閃。
事隔幾日，伍富橋又再度放閃。（圖片來源：[email protected] alvinngfukiu）

新歡原來係舊同事

伍富橋日前出席無綫節目《不可能任務》記者會就被傳媒問到有關新戀情嘅事情，仲自爆與女友Shirley拍拖半年，對方以前仲喺TVB度做幕後，所以相識好多年㗎喇！至於「富貴」方面，伍富橋就話要睇吓點定義喇，不過金錢從來都唔係佢揀女友嘅考慮因素，他接受TVB訪問時就話：「都係向住結婚呢個方向，如果求婚佢又應承嘅話都可以…」雖然有唔少人聽到都毛管戙，但伍富橋就透露，前度女友林穎彤就冇恭喜佢喎！

伍富橋 林穎彤
29歲的林穎彤於2020年10月與伍富橋分手。
伍富橋 林穎彤
林穎彤與伍富橋外形合襯，近幾年在無綫keep住有合作。

伍富橋林穎彤凍結戀情大半年

其實早前因為劇集《十月初五的月光》二人合作而曾經傳出過林穎彤與伍富橋秘密翻撻，有消息指二人之前為新劇《十月初五的月光》拍攝外景，伍富橋出動靚車管接送，據知二人在劇中是演情侶，促使他們再次走在一起，拍劇時更寓工作於拍拖。

呢個個伍富橋嘅IG名
呢個個伍富橋嘅IG名（圖片來源：[email protected] alvinngfukiu）
伍富橋 呢個係Bella追蹤嘅人。
呢個係Bella追蹤嘅人。（圖片來源：[email protected] bella_lam）
伍富橋 林穎彤
林穎彤與伍富橋因為拍劇已冰釋前嫌傳復合。
伍富橋 林穎彤
二人不時相約行山親親大自然，拍拖的活動非常健康。

林穎彤曾漏口風

其實早前劇集《十月初五的月光》舉行記者會時，林穎彤已明顯對分手一事轉口風，她表示打算拍完套劇，就會重新follow伍富橋的社交網，仲話會畀時間大家再了解一下。在《十月初五的月光》中，林穎彤飾演的痴情女汪琳，在官方的探班花絮片中，有一幕戲講到Bella要著住婚紗狂奔，好慘情仲要跪地，劇中新郎哥就是伍富橋，開拍之時二人已分手，林穎彤曾表示劇情要她「一時慘、一時好甜蜜」，認真考演技！

伍富橋 林穎彤
林穎彤飾演的汪琳在教堂前仆親，痛哭未能成功搶婚。（娛樂新聞台截圖）

林穎彤仆倒去搶婚

在早前的探班花絮中，三角戀劇情去到教堂婚禮高潮戲份，林穎彤要著住婚紗狂奔，仲要在鏡頭前反覆仆幾次，據報仲跌到腳傷！相反男方伍富橋就好輕鬆，娶得阮嘉敏仲得到對方幕前獻吻，佢自己都話係因為「課金收買導演」才能享齊人之福。

伍富橋 林穎彤
伍富橋在劇中結婚，不過新娘不是林穎彤。
伍富橋 林穎彤
導演叫咗Cut林穎彤仍然喊到收唔到聲，入戲好深。（娛樂新聞台截圖）
伍富橋 林穎彤
Run, Bella Run（娛樂新聞台截圖）
伍富橋 林穎彤
林穎彤仆倒在教堂內。（娛樂新聞台截圖）
伍富橋 林穎彤
林穎彤向住當時已分手的伍富橋做戲。（娛樂新聞台截圖）
伍富橋 林穎彤
林穎彤跪地喊到收唔到聲。（娛樂新聞台截圖）

娛樂新聞台報導：林穎彤拍十月初五的月光傷腳

新劇「十月初五的月光」中有一幕講述林穎彤著住婚紗狂奔，要為自己爭取幸福而搶婚，仲要跪地痛哭結果就受傷了！林穎彤表示同一位置再傷多一次，聽到都覺得痛呀！

伍富橋飾演萬沛堅，係何依婷表哥； 至於林穎彤飾演的汪海琳，就是他的初戀情人。

伍富橋 21年前的《十月初五的月光》汪海琳一角由汪琳飾演，現年已經43歲，係一女之母。
21年前的《十月初五的月光》汪海琳一角由汪琳飾演，汪琳育有一子一女，現年已經43歲。

林穎彤脫貧有計

29歲的林穎彤曾與伍富橋與拍拖年多，林穎彤在2019年因為冧掂星夢娛樂老闆何哲圖，算是成功上位，唱歌、拍劇做主持工作不斷，有指林穎彤脫貧唔係單靠工作，而係高招mark住一班富貴兵團，被捧後即撇甩拍拖兩年奀星容天佑，換上高等兵伍富橋陪出陪入，有四十萬戰車管接送，有傳伍富橋去年曾與《Think Big天地》主持人陳嘉慧過從甚密，令林穎彤嬲爆提出分手，當時更互相取消關注，去到好盡。

伍富橋 林穎彤與伍富橋分手後曾復合。
林穎彤與伍富橋分手後曾復合。（圖片來源：[email protected]_lam）

林穎彤2020年公開分訊：性格唔適合

林穎彤於2020年出席慈善活動記招時，被記者求證是否已與伍富橋分手，她眼眨淚光、強顏歡笑謂：「之前一齊宣傳，依家冇乜話題冇聯絡，因完咗宣傳，(係咪互相取消關注ig)係，不嬲都follow好少人嘅。」林穎彤更將伍富橋降呢為「朋友同事」，稱大家見面唔會尷尬，仲話「性格非可以傾到偈做好好朋友」，更指伍富橋文靜，她活潑。被問到有否第三者介入，林穎彤稱未準備拍拖，但會考慮圈外對象。

伍富橋 林穎彤
林穎彤去年出席活動，曾一臉愁緒回應記者追問關於分手傳聞。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_lam、無綫娛樂新聞台影片截圖

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