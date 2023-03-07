「億萬駙馬」伍富橋婚後喪飲喪食 現貌腫脹顏值插谷底 合照與老婆極有夫妻相
伍富橋本身為健身教練，身材非常健碩，可能是婚後的生活無憂無慮，伍富橋的身材最近都起了巨大變化，從前fit爆身形逐漸發脹，走樣到判若兩人…
伍富橋任健身教練教人減磅增肌 從前身形fit爆人魚線明顯
伍富橋除了是無綫電視的藝人外，空餘時間都有擔任健身教練，負責教人增肌減脂。伍富橋不時都會在IG上載健身片段，大騷自己fit爆嘅body。從照片見到，伍富橋以前腹肌結實及人魚線明顯，面部五官輪廓非常突出，完全沒有多餘脂肪，配上古銅色嘅肌膚，的確有一種陽光男孩的感覺。
伍富橋去年曾亮相無綫綜藝《不可能任務》，不停挑戰體能極限，當時他身形依然好fit，下巴線條明顯，手臂肌肉澎湃，睇得出係長年累月操練嘅成果！
伍富橋生活休閒喪飲喪食 近貌腫脹顏值完全插谷底
最近伍富橋生活非常悠閒，幕前工作大大減少，經常同富貴老婆周遊列國享受人生！放下工作嘅伍富橋，同老婆旅行都必定選擇乘搭頭等艙，他不時都在IG分享自己食好西的照片，由瑞士、英國、荷蘭再食到去日本，他更透露購物戰利品塞滿十個行李箱，完全係帝皇級的生活享受！
據了解最近伍富橋去到上海，並同有「天下第一關」之稱的鄭紹康自拍，合照中伍富橋身形暴漲，面部明顯的輪廓完全消失，開始呈現包包面，加上伍富橋穿着鬆身衫，更顯身形肥胖猶如小熊般，同先前比較判若兩人！
伍富橋開腔回應自己走樣
隨着傳媒報道伍富橋發福走樣，他本人亦在昨天於IG（6日）開腔回應：「又冇工開，冇機會除衫姐，比我偷懶下都得啩！」伍富橋似乎間接承認冇工開嘅生活，過得非常享受，所以造成今日嘅幸福肥！
伍富橋閃婚娶富家女友後 鮮有工作生活無憂無慮
伍富橋當時與曾在無綫做幕後的富家女梁兆楹拍拖，拍拖半年就拉埋天窗，在完全無預警下在社交平台宣布求婚成功，他的留言更甜到漏：「和你話愛就愛我的福氣！」
梁兆楹是麻雀館太子女，父親還從事食品和物流生意，居住相思灣逾五千尺的獨立屋，保守估計身家過億元！對於老婆的背景，伍富橋曾強調認識對方時不知道其家底。
伍富橋榮升「億萬駙馬」之後跟足傳統「落訂」，在IG晒出過大禮的相片。除了女家的豪華客廳搶眼外，枱上三對流星錘龍鳳鈪及一大堆金器亦令人目不暇給。婚後他進駐太太5千呎的豪宅，在家中起碼有三名工人服侍，經常與老婆環遊世界，近年已經鮮有亮相幕前接工作。
網民反應熱烈：咁嘅樣都娶得過？
伍富橋開心報喜，惹來網民的熱烈討論，不少網民都對準新娘評頭論足，認為她外型唔夠亮麗，又話「咁嘅樣都娶得過？」、「情人眼裡出西施」，封她做「西施」，更有人問點解新娘唔係林穎彤。
常見問題
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