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「億萬駙馬」伍富橋婚後喪飲喪食 現貌腫脹顏值插谷底 合照與老婆極有夫妻相

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「億萬駙馬」伍富橋去年5月迎娶富貴女友梁兆楹（Shirley）後，幕前演出大大減少，目前生活非常奢華，除居住在妻子的5,000尺豪宅外，早前更被爆喺屋企至少有三名工人服侍，生活認真夠享受！

伍富橋本身為健身教練，身材非常健碩，可能是婚後的生活無憂無慮，伍富橋的身材最近都起了巨大變化，從前fit爆身形逐漸發脹，走樣到判若兩人…

伍富橋 伍富橋本身身材非常健碩！
伍富橋本身身材非常健碩！（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋熱愛運動。
伍富橋熱愛運動。（圖片來源：[email protected]
伍富橋
（圖片來源：[email protected]

伍富橋任健身教練教人減磅增肌 從前身形fit爆人魚線明顯

伍富橋除了是無綫電視的藝人外，空餘時間都有擔任健身教練，負責教人增肌減脂。伍富橋不時都會在IG上載健身片段，大騷自己fit爆嘅body。從照片見到，伍富橋以前腹肌結實及人魚線明顯，面部五官輪廓非常突出，完全沒有多餘脂肪，配上古銅色嘅肌膚，的確有一種陽光男孩的感覺。

伍富橋去年曾亮相無綫綜藝《不可能任務》，不停挑戰體能極限，當時他身形依然好fit，下巴線條明顯，手臂肌肉澎湃，睇得出係長年累月操練嘅成果！

伍富橋 伍富橋空餘時間有擔任健身教練，負責教人增肌減脂。
伍富橋空餘時間有擔任健身教練，負責教人增肌減脂。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋不時都會在IG大騷自己fit爆嘅body！
伍富橋不時都會在IG大騷自己fit爆嘅body！（圖片來源：[email protected]
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伍富橋 伍富橋當時亮相無綫綜藝《不可能任務》，身形依然好fit，下巴線條明顯，手臂肌肉澎湃！
伍富橋當時亮相無綫綜藝《不可能任務》，身形依然好fit，下巴線條明顯，手臂肌肉澎湃！（圖片來源：[email protected]

伍富橋生活休閒喪飲喪食 近貌腫脹顏值完全插谷底

最近伍富橋生活非常悠閒，幕前工作大大減少，經常同富貴老婆周遊列國享受人生！放下工作嘅伍富橋，同老婆旅行都必定選擇乘搭頭等艙，他不時都在IG分享自己食好西的照片，由瑞士、英國、荷蘭再食到去日本，他更透露購物戰利品塞滿十個行李箱，完全係帝皇級的生活享受！

據了解最近伍富橋去到上海，並同有「天下第一關」之稱的鄭紹康自拍，合照中伍富橋身形暴漲，面部明顯的輪廓完全消失，開始呈現包包面，加上伍富橋穿着鬆身衫，更顯身形肥胖猶如小熊般，同先前比較判若兩人！

伍富橋 最近伍富橋去到上海，並同鄭紹康自拍，合照中身形暴漲！
最近伍富橋去到上海，並同鄭紹康自拍，合照中身形暴漲！（圖片來源：[email protected]
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伍富橋 伍富橋生活非常悠閒，經常同富貴老婆周遊列國享受人生！
伍富橋生活非常悠閒，經常同富貴老婆周遊列國享受人生！（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋現貌與老婆極有夫妻相！
伍富橋現貌與老婆極有夫妻相！（圖片來源：[email protected]
伍富橋 明顯發福。
明顯發福。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

伍富橋開腔回應自己走樣

隨着傳媒報道伍富橋發福走樣，他本人亦在昨天於IG（6日）開腔回應：「又冇工開，冇機會除衫姐，比我偷懶下都得啩！」伍富橋似乎間接承認冇工開嘅生活，過得非常享受，所以造成今日嘅幸福肥！

伍富橋 伍富橋開腔回應。
伍富橋開腔回應。（圖片來源：[email protected]

伍富橋閃婚娶富家女友後 鮮有工作生活無憂無慮

伍富橋當時與曾在無綫做幕後的富家女梁兆楹拍拖，拍拖半年就拉埋天窗，在完全無預警下在社交平台宣布求婚成功，他的留言更甜到漏：「和你話愛就愛我的福氣！」

梁兆楹是麻雀館太子女，父親還從事食品和物流生意，居住相思灣逾五千尺的獨立屋，保守估計身家過億元！對於老婆的背景，伍富橋曾強調認識對方時不知道其家底。

伍富橋榮升「億萬駙馬」之後跟足傳統「落訂」，在IG晒出過大禮的相片。除了女家的豪華客廳搶眼外，枱上三對流星錘龍鳳鈪及一大堆金器亦令人目不暇給。婚後他進駐太太5千呎的豪宅，在家中起碼有三名工人服侍，經常與老婆環遊世界，近年已經鮮有亮相幕前接工作。

伍富橋 伍富橋在社交網宣布求婚成功並上載甜蜜合照，可見女友Shirley已戴上心形巨鑽求婚戒子。
伍富橋在社交網宣布求婚成功並上載甜蜜合照，可見女友Shirley已戴上心形巨鑽求婚戒子。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 心形巨鑽及求婚蛋糕。
心形巨鑽及求婚蛋糕。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋求婚成功，圈中好友何雁詩、陳自瑤等人都留言送祝福。
伍富橋求婚成功，圈中好友何雁詩、陳自瑤等人都留言送祝福。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋提供在酒店求婚成功後的照片。
伍富橋提供在酒店求婚成功後的照片。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
伍富橋 伍富橋話自己努力求婚多次才打動到女友Shirley。
伍富橋話自己努力求婚多次才打動到女友Shirley。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
2022年嘅大年初二伍富橋在IG公開新女友甜蜜合照。
2022年嘅大年初二伍富橋在IG公開新女友甜蜜合照。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 阿仔即將成家立室，準奶奶與老爺就最開心，伍富橋表示會先註冊後擺酒。
阿仔即將成家立室，準奶奶與老爺就最開心，伍富橋表示會先註冊後擺酒。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋話認識女友時根本不知道她是富家女。
伍富橋話認識女友時根本不知道她是富家女。（圖片來源：[email protected]

網民反應熱烈：咁嘅樣都娶得過？

伍富橋開心報喜，惹來網民的熱烈討論，不少網民都對準新娘評頭論足，認為她外型唔夠亮麗，又話「咁嘅樣都娶得過？」、「情人眼裡出西施」，封她做「西施」，更有人問點解新娘唔係林穎彤。

伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區@Facebook）
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（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區@Facebook）
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（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區@Facebook）
伍富橋
（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區@Facebook）
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（圖片來源：無綫娛樂新聞台討論區@Facebook）
伍富橋 林穎彤
2019年，林穎彤與伍富橋拍拖，戀情維持約一年多，2020年10月兩人分手。（圖片來源：東方新地資料庫）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、無綫娛樂新聞台討論區@Facebook、無綫娛樂新聞台影片截圖、[email protected]、東方新地資料庫資料或影片來源：東方新地資料庫

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