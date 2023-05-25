「億萬駙馬」伍富橋超高調放閃疑令老婆尷尬 Shirley七字真言寸爆老公
伍富橋在時代廣場晒恩愛
伍富橋為慶祝與Shirley一周年，推出新歌《很多很多份之一》憑歌寄意，這一年歷盡風雨受盡外界批評，幾乎一面倒指伍富橋婚後打破腳唔使憂，當中的歌詞「很多風雨很多眼淚 誰在終點抱著睡 慶幸在無盡邂逅 是你在結局大團聚」以及「散落地球在配對 是唯獨你對」，相信已令Shirley冧到震！
而伍富橋近日更加將冧功加碼，其MV有幸在時代廣場的大銀幕播放，他亦專登親身去打卡，拍片分享到個人IG並謂：「我老婆最唔想出現嘅事都出現咗喇」！之後太太Shirley借李嘉欣網絡潮句留言：「我真係恭喜你呀」似乎有弦外之音！平時頻頻晒恩愛的伍富橋今次似乎「閃過龍」搞到有米老婆有啲尷尬啵！
伍富橋生活休閒喪飲喪食 近貌腫脹顏值完全插谷底
最近伍富橋生活非常悠閒，幕前工作大大減少，經常同富貴老婆周遊列國享受人生！放下工作嘅伍富橋，同老婆旅行都必定選擇乘搭頭等艙，他不時都在IG分享自己食好西的照片，由瑞士、英國、荷蘭再食到去日本，他更透露購物戰利品塞滿十個行李箱，完全係帝皇級的生活享受！
近日伍富橋的身形亦如「身家」一樣暴漲，面部明顯的輪廓完全消失，開始呈現包包面，加上伍富橋穿着鬆身衫，更顯身形肥胖猶如小熊般，同先前比較判若兩人！隨着傳媒報道伍富橋發福走樣，他本人曾於IG開腔回應：「又冇工開，冇機會除衫姐，比我偷懶下都得啩！」伍富橋似乎間接承認冇工開嘅生活，過得非常享受，所以造成今日嘅幸福肥！
富千金禮封老公做「伍富馬」
身為麻雀館太子女Shirley去年嫁伍富橋並未有大肆鋪張，因疫情關係二人只在獨立屋、在雙方家長見證下註冊，今次老公在周年紀念送上新歌，Shirley亦罕有撰寫長文為伍富橋發聲，自爆為何閃婚及結婚的內幕，她認為是對的時間遇到對的人，令她有衝動去結婚，為了唔想伍富橋被指又消費老婆，Shirley又為她解釋一輪，總之二人就是真愛無誤，只是外界一直對伍富橋有偏見及有意針對。
在文中Shirley處處維護伍富橋，更為他受到身邊好友抨擊而出頭，表示夫妻同心唔需要別人認同，她用詞非常豪氣，當中「冇人攞住支槍迫我嫁俾你，嫁得，我就預咗。」、「講真我連嫁俾你都夠膽，我仲有咩好怕？」，可見Shirley撐老公心切，她更表示做人一定要學識自嘲「知道嗎？伍富馬？你要成為腐皮絕緣體」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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