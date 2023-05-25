「億萬駙馬」伍富橋超高調放閃疑令老婆尷尬 Shirley七字真言寸爆老公

伍富橋去年5月迎娶富貴女友梁兆楹（Shirley）後幕前工作大減，加上夫妻生活奢華，男方又住在妻子的5,000尺豪宅中，令伍富橋被冠以「億萬駙馬」之名。不過伍富橋又認真錫老婆，日前為冧愛妻更推出新歌《很多很多份之一》賀結婚一周年，MV放滿了二人的婚紗相，日前更加在時代廣場大銀幕播放，超高調放閃！