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「億萬駙馬」伍富橋超高調放閃疑令老婆尷尬 Shirley七字真言寸爆老公

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伍富橋去年5月迎娶富貴女友梁兆楹（Shirley）後幕前工作大減，加上夫妻生活奢華，男方又住在妻子的5,000尺豪宅中，令伍富橋被冠以「億萬駙馬」之名。不過伍富橋又認真錫老婆，日前為冧愛妻更推出新歌《很多很多份之一》賀結婚一周年，MV放滿了二人的婚紗相，日前更加在時代廣場大銀幕播放，超高調放閃！

伍富橋 伍富橋去年5月8日與Shirley在5,000呎獨立屋註冊結為夫婦，婚後與女家同住。
伍富橋去年5月8日與Shirley在5,000呎獨立屋註冊結為夫婦，婚後與女家同住。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋與富家千Shirley結婚一周年恩愛無減。
伍富橋與富家千Shirley結婚一周年恩愛無減。（圖片來源：[email protected]

伍富橋在時代廣場晒恩愛

伍富橋為慶祝與Shirley一周年，推出新歌《很多很多份之一》憑歌寄意，這一年歷盡風雨受盡外界批評，幾乎一面倒指伍富橋婚後打破腳唔使憂，當中的歌詞「很多風雨很多眼淚 誰在終點抱著睡 慶幸在無盡邂逅 是你在結局大團聚」以及「散落地球在配對 是唯獨你對」，相信已令Shirley冧到震！

而伍富橋近日更加將冧功加碼，其MV有幸在時代廣場的大銀幕播放，他亦專登親身去打卡，拍片分享到個人IG並謂：「我老婆最唔想出現嘅事都出現咗喇」！之後太太Shirley借李嘉欣網絡潮句留言：「我真係恭喜你呀」似乎有弦外之音！平時頻頻晒恩愛的伍富橋今次似乎「閃過龍」搞到有米老婆有啲尷尬啵！

伍富橋 伍富橋愈來愈脹......
伍富橋愈來愈脹……（圖片來源：[email protected]
伍富橋 自己嘅MV在時代廣場播，伍富橋超興奮！
自己嘅MV在時代廣場播，伍富橋超興奮！（圖片來源：[email protected]
伍富橋 不過似乎放閃太過火，老婆都要暗寸佢！
不過似乎放閃太過火，老婆都要暗寸佢！（圖片來源：[email protected]

伍富橋生活休閒喪飲喪食 近貌腫脹顏值完全插谷底

最近伍富橋生活非常悠閒，幕前工作大大減少，經常同富貴老婆周遊列國享受人生！放下工作嘅伍富橋，同老婆旅行都必定選擇乘搭頭等艙，他不時都在IG分享自己食好西的照片，由瑞士、英國、荷蘭再食到去日本，他更透露購物戰利品塞滿十個行李箱，完全係帝皇級的生活享受！

近日伍富橋的身形亦如「身家」一樣暴漲，面部明顯的輪廓完全消失，開始呈現包包面，加上伍富橋穿着鬆身衫，更顯身形肥胖猶如小熊般，同先前比較判若兩人！隨着傳媒報道伍富橋發福走樣，他本人曾於IG開腔回應：「又冇工開，冇機會除衫姐，比我偷懶下都得啩！」伍富橋似乎間接承認冇工開嘅生活，過得非常享受，所以造成今日嘅幸福肥！

伍富橋 伍富橋本身身材非常健碩！
伍富橋本身身材非常健碩！（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋空餘時間有擔任健身教練，負責教人增肌減脂。
伍富橋空餘時間有擔任健身教練，負責教人增肌減脂。（圖片來源：[email protected]
伍富橋
（圖片來源：[email protected]
伍富橋 唔使太遠，兩年前拍《廉政狙擊》時仲係好瘦。
唔使太遠，兩年前拍《廉政狙擊》時仲係好瘦。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 同老婆愈來愈有夫妻相。
同老婆愈來愈有夫妻相。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 同以前爭勁遠！
同以前爭勁遠！（圖片來源：[email protected]
伍富橋 不少網民都笑指他幸福肥！
不少網民都笑指他幸福肥！（圖片來源：[email protected]

富千金禮封老公做「伍富馬」

身為麻雀館太子女Shirley去年嫁伍富橋並未有大肆鋪張，因疫情關係二人只在獨立屋、在雙方家長見證下註冊，今次老公在周年紀念送上新歌，Shirley亦罕有撰寫長文為伍富橋發聲，自爆為何閃婚及結婚的內幕，她認為是對的時間遇到對的人，令她有衝動去結婚，為了唔想伍富橋被指又消費老婆，Shirley又為她解釋一輪，總之二人就是真愛無誤，只是外界一直對伍富橋有偏見及有意針對。

在文中Shirley處處維護伍富橋，更為他受到身邊好友抨擊而出頭，表示夫妻同心唔需要別人認同，她用詞非常豪氣，當中「冇人攞住支槍迫我嫁俾你，嫁得，我就預咗。」、「講真我連嫁俾你都夠膽，我仲有咩好怕？」，可見Shirley撐老公心切，她更表示做人一定要學識自嘲「知道嗎？伍富馬？你要成為腐皮絕緣體」。

伍富橋 Shirley在社交網發長文，自爆為何去年會閃婚。
Shirley在社交網發長文，自爆為何去年會閃婚。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 宣布不會再補擺婚宴。
宣布不會再補擺婚宴。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 Shirley指有人惡意中傷，仲話預咗要承受。
Shirley指有人惡意中傷，仲話預咗要承受。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 Shirley直指伍富橋係個好軟弱嘅人，仲叫佢做「伍富馬」。
Shirley直指伍富橋係個好軟弱嘅人，仲叫佢做「伍富馬」。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 Shirley多謝伍富橋的出現，仲話想六世都要一齊過。
Shirley多謝伍富橋的出現，仲話想六世都要一齊過。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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