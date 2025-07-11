伍富橋被嘲諷「戲子」！富貴老婆罕見動怒 拍片護夫反擊獲全網激讚

藝人伍富橋自從與富家千金梁兆楹（Shirley）閃婚後，外界標籤從未間斷，當中「食軟飯」的指控更是如影隨形，而太太Shirley亦因身型與外貌而飽受網民批評。然而，兩人一直對負評處之泰然，但近日有網民重提「戲子」這個極具侮辱性的稱呼，終於觸動了Shirley的底線，讓她罕有地拍片為丈夫及整個演藝行業發聲，其高EQ的回應不但沒有引發罵戰，反而贏得網民一面倒的激讚。