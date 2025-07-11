伍富橋被嘲諷「戲子」！富貴老婆罕見動怒 拍片護夫反擊獲全網激讚
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藝人伍富橋自從與富家千金梁兆楹（Shirley）閃婚後，外界標籤從未間斷，當中「食軟飯」的指控更是如影隨形，而太太Shirley亦因身型與外貌而飽受網民批評。然而，兩人一直對負評處之泰然，但近日有網民重提「戲子」這個極具侮辱性的稱呼，終於觸動了Shirley的底線，讓她罕有地拍片為丈夫及整個演藝行業發聲，其高EQ的回應不但沒有引發罵戰，反而贏得網民一面倒的激讚。
昔日被未來外父當面羞辱 網民舊事重提踩痛處
「戲子」這個稱呼對伍富橋夫婦而言，可說是一根深深的刺。Shirley早前曾在電視節目中坦承，當初父親並不同意這門婚事，甚至曾當面怒斥伍富橋為「戲子」、「鴨」，言詞相當尖酸刻薄。想不到事隔多時，竟有網民在Shirley的社交平台舊事重提，再次用「戲子」來形容伍富橋。這個充滿貶義的標籤再次揭開了夫妻二人的傷疤，尤其是對於一直默默承受外界眼光的Shirley來說，這種針對丈夫專業與夢想的攻擊，遠比對她個人的外貌批評更難以忍受，最終促使她決定不再沉默，正面回應這次風波。
愛夫心切罕有動怒！拍片反擊：侮辱緊一個行業
面對網民的惡意留言，Shirley一改低調作風，特地拍攝影片鄭重回應。她在片中語氣平靜但立場堅定地表示，這個稱呼極具侮辱性。她強調丈夫伍富橋一直非常努力地做好每一件事，而她所認識的每一位幕前工作者，也同樣在為自己的夢想奮鬥。Shirley更展現出驚人的氣度，直言：
「你可以隨意地標籤我，話我醜、話我貼仔、話俾人食軟飯、話我蠢、話我肥，但係我無法接受外界侮辱一個行業的努力！」
她認為「戲子」這種標籤不單是攻擊一個人，更是抹煞了整個演藝行業所有從業員的付出與熱情，希望世界能多一份尊重與愛，字裡行間盡顯對丈夫的心疼與維護。
高EQ回應獲網民力撐
這段護夫影片發布後，輿論風向竟出現一百八十度轉變。網民不再是聚焦於他們的婚姻背景或外貌，反而被Shirley的真誠與大器所打動。留言區湧入大量支持的聲音，大讚她的回應「得體又有智慧」、「EQ極高」、「展現了真性情」。
展現真性情被讚得體
許多網民認為，Shirley的發聲不僅是為了丈夫，更是為所有被標籤、被誤解的人出了一口氣。她沒有選擇與網民對罵，而是將格局拉高到尊重各行各業的層面，這種成熟的處理方式，成功將一次網絡欺凌事件，轉化為展現個人修養與智慧的契機，贏得了大眾的尊重與肯定。
圖片來源：Alvin NG IG、梁兆楹 Shirley IG資料或影片來源：原文刊於新假期