31歲「億萬駙馬」TVB官網突然消失 自嘲一個原因被除名

31歲TVB歌手伍富橋近日被網民發現在無綫官方網站的藝員名單中「消失」，繼羅蘭、郭晉安後成為第三位被「除名」的藝人，引發外界猜測他已低調離巢。這位有「億萬駙馬」之稱的藝人近年大幅減少幕前演出，專注經營健身及物理治療中心，更一度傳出轉行做體育老師的消息。面對離巢傳聞，伍富橋親自開腔澄清，但他的回應卻令人意外。