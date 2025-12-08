31歲「億萬駙馬」TVB官網突然消失 自嘲一個原因被除名
31歲TVB歌手伍富橋近日被網民發現在無綫官方網站的藝員名單中「消失」，繼羅蘭、郭晉安後成為第三位被「除名」的藝人，引發外界猜測他已低調離巢。這位有「億萬駙馬」之稱的藝人近年大幅減少幕前演出，專注經營健身及物理治療中心，更一度傳出轉行做體育老師的消息。面對離巢傳聞，伍富橋親自開腔澄清，但他的回應卻令人意外。
伍富橋官網突然消失 網民熱議離巢傳聞
有眼利網民發現，伍富橋的名字及資料已從TVB官方網頁上被「下架」，情況與早前羅蘭、郭晉安相同。這位現年31歲的TVB歌手自2022年迎娶富家千金梁兆楹後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼，據悉其太太父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻將館，身家以億計算。近年伍富橋大幅減少幕前演出，專注打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，更會親身擔任星級教練。
伍富橋澄清未離巢 自嘲太過基本被除名
面對離巢傳聞，伍富橋接受訪問時澄清：「其實我未離巢，仲有基本藝人合約，但可能太基本，佢就悄悄地幫我除名，但我都仲係TVB人嚟嘅，我仲有資格參加TVB內部嘅Pickleball比賽。」他表示現階段還有基本藝人合約，並非正式離巢。早前有消息傳出伍富橋轉行做體育老師，但事實上他只是以校友身份到母校推廣Pickleball（匹克球），並非真正轉行。
億萬駙馬堅持自力更生 拒絕靠老婆過活
雖然娶了富家千金，但伍富橋多年來依然腳踏實地，拒絕靠老婆過活，堅持自己努力賺錢。他積極經營健身及物理治療中心，更會親身擔任教練工作。伍富橋與梁兆楹結婚後，兩夫婦經常在社交網放閃，一向善心爆棚，做慈善不遺餘力。據報道，梁兆楹的父親擁有兩間麻將館，身家超過1億，家庭非常富有，但伍富橋仍然選擇靠自己的努力打拼事業。
網民關注TVB藝員流失 質疑公司政策
繼羅蘭、郭晉安後，伍富橋成為第三位被TVB官網「除名」的藝人，引起網民熱議。有網民質疑TVB的藝員管理政策，認為連基本合約藝人都被悄悄除名，反映公司內部可能存在問題。亦有網民表示理解伍富橋的選擇，認為他有能力經營自己的事業，不一定要依賴TVB的工作機會。部分網民則好奇伍富橋會否真正離巢，轉而專注發展自己的健身事業。
圖片來源：TVB官網、IG@alvinngfukiu、IG@sysleungx資料或影片來源：原文刊於新假期