蓋世寶同學內地夜場出騷排場勁 「御用妹仔」曾爆TVB用人唯親黯然離巢

現年45歲的伍慧珊曾效力無綫16年，曾被封為「TVB御用妹仔」，她於1994年簽約拍攝電影《四個自殺的少女》，翌年畢業於第八期無綫藝訓班，同期學員還有蓋世寶、湯盈盈、姚瑩瑩、滕麗名等。她曾過參演《真情》、《刑事偵緝檔案III》、《天地豪情》、《封神榜》等多齣劇集，可惜即使樣靚身材正，效力無綫16年以來都是飾演妹仔、妓女、繼母等閒角，星途未及其他同期女藝員順遂，直到2011年因為收入大減、大爆無綫用人唯親缺乏發展空間而毅然離巢，目前北上登台搵真銀。