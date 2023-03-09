伍慧珊 tvb

蓋世寶同學內地夜場出騷排場勁 「御用妹仔」曾爆TVB用人唯親黯然離巢

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Chan Yuk Wan

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現年45歲的伍慧珊曾效力無綫16年，曾被封為「TVB御用妹仔」，她於1994年簽約拍攝電影《四個自殺的少女》，翌年畢業於第八期無綫藝訓班，同期學員還有蓋世寶、湯盈盈、姚瑩瑩、滕麗名等。她曾過參演《真情》、《刑事偵緝檔案III》、《天地豪情》、《封神榜》等多齣劇集，可惜即使樣靚身材正，效力無綫16年以來都是飾演妹仔、妓女、繼母等閒角，星途未及其他同期女藝員順遂，直到2011年因為收入大減、大爆無綫用人唯親缺乏發展空間而毅然離巢，目前北上登台搵真銀。

伍慧珊 tvb 入行咁耐，喺TVB多數都係飾演妓女、妹仔等閒角。
入行咁耐，喺TVB多數都係飾演妓女、妹仔等閒角。（圖片來源：TVB畫面截圖）
伍慧珊 tvb TVB劇中都係演閒角，做過啤酒妹。
TVB劇中都係演閒角，做過啤酒妹。（圖片來源：TVB畫面截圖）
伍慧珊 tvb 做宮女角色，戲份相當少。
做宮女角色，戲份相當少。（圖片來源：TVB畫面截圖）
伍慧珊 tvb
（圖片來源：TVB畫面截圖）
伍慧珊 tvb 2011年離開TVB，但2020時候返TVB拍《逆天奇案》。
2011年離開TVB，但2020時候返TVB拍《逆天奇案》。（圖片來源：伍慧珊微博）
伍慧珊 tvb 2016年伍慧珊忽現走性感路線，於電影《幼兒怨》的透視造型被指是真空大解放，成為一時熱話。
2016年伍慧珊忽現走性感路線，於電影《幼兒怨》的透視造型被指是真空大解放，成為一時熱話。（圖片來源：新傳媒照片庫）

伍慧珊內地登台狂派簽名相

近日有夜店分享她北上登台的片段，只見身穿性感吊帶裙的伍慧珊向台下大撒簽名相，現場不僅有大量粉絲，更有保安護送，相當有排面。因為伍慧珊唱歌亦頗有天份，離巢後開始四處登台開騷，在內地收穫極高人氣。她曾表示初期到夜場賣唱酬勞並不高，不過以前僅靠幾萬元已經足以過活，如今登台收入絕對比以前可觀。

伍慧珊 tvb 內地登台收入可觀。
內地登台收入可觀。（圖片來源：伍慧珊微博）
伍慧珊 tvb 有夜店曬出伍慧珊的演出片段。
有夜店曬出伍慧珊的演出片段。（圖片來源：網路影片截圖）
伍慧珊 tvb 從片段中可見現場人頭湧湧，氣氛熱鬧。
從片段中可見現場人頭湧湧，氣氛熱鬧，甚至有人舉燈牌。（圖片來源：網路影片截圖）
伍慧珊 tvb 伍慧珊向觀眾大派簽名相，身後有保安護送。
伍慧珊向觀眾大派簽名相，身後有保安護送。（圖片來源：網路影片截圖）
伍慧珊 tvb 伍慧珊近年專心北上掘金，似乎比起拍劇時期人氣更高。
伍慧珊近年專心北上掘金，似乎比起拍劇時期人氣更高。（圖片來源：網路影片截圖）
伍慧珊 tvb 現場人聲鼎沸，可見伍慧珊不乏捧場客，不時有粉絲大讚她「好靚女」。
現場人聲鼎沸，可見伍慧珊不乏捧場客，不時有粉絲大讚她「好靚女」。（圖片來源：網路視頻截圖）

星運平平發展不及同期學員 北上搵銀行性感路線竟然柳暗花明

伍慧珊於1994年簽約邵氏兄弟，透過拍攝電影《四個自殺的少女》加入娛樂圈，其後於1995年第八期無綫電視藝員進修班卒業，同期學員有蓋世寶、湯盈盈、姚瑩瑩、滕麗名等，當中有不少已經擔當主角獨挑大樑，而伍慧珊多年來卻是飾演丫鬟、宮女、護士等閒角。直到2011年，因無綫電視易主，收入大減，伍慧珊心灰意冷結束與無綫16年的合作關係。她曾向媒體大爆無綫轉手後原本有監製有意任用，奈何有「極高層」另有安排，連閒角都寧願安排親信飾演，剝奪了原本屬於她的機會，從以前爆騷變為一年一騷，一整年只有數千元收入，實在是難以維生。

伍慧珊 tvb 近年伍慧珊多於內地登台開騷，衣著打扮較為性感。
近年伍慧珊多於內地登台開騷，衣著打扮較為性感。（圖片來源：伍慧珊@微博）
伍慧珊 tvb 伍慧珊於內地發展收入激增。
伍慧珊於內地發展收入激增。（圖片來源：@微博）

2016年拍電影《幼兒怨》突然走性感路線

離開TVB之後，她曾轉投香港電視網路（HKTV）拍劇，曾參演《警界線》、《歲月樓情》及《大眾情性》等8套劇集，可惜依然聲浪不大。直至2016年，她因參演靈異電影《幼兒怨》大放異彩，性感的身材一度成為網民討論的重點，沒想到因為身材較好，轉行性感路線反而成為一時熱話。

伍慧珊 tvb 當時呢身打扮，令不少人印象深刻。
當時呢身打扮，令不少人印象深刻。（圖片來源：新傳媒照片庫）
伍慧珊 tvb 成為一時熱話。
成為一時熱話。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）
伍慧珊 tvb 伍慧珊自離巢後多次以性感示人，因身材姣好難免成為網民焦點。
伍慧珊自離巢後多次以性感示人，因身材姣好難免成為網民焦點。（圖片來源：視頻截圖@微博）

與不少綠葉藝人都係好朋友

伍慧珊 tvb 伍慧珊多於TVB劇集飾演對白不多的綠葉，於圈中結識不少小配角。右一：古明華）
伍慧珊多於TVB劇集飾演對白不多的綠葉，於圈中結識不少小配角。（右一：古明華）（圖片來源：伍慧珊@微博）
伍慧珊 tvb 伍慧珊微博不乏與昔日TVB藝人的合照右一：吳家樂）
伍慧珊微博不乏與昔日TVB藝人的合照（右一：吳家樂）（圖片來源：伍慧珊@微博）
伍慧珊 tvb 伍慧珊曾參與TVB電視劇《逆天奇案》的其中一宗單元案件。右一：張國強）
伍慧珊曾參與TVB電視劇《逆天奇案》的其中一宗單元案件。（右一：張國強）（圖片來源：伍慧珊@微博）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：伍慧珊@微博，微博視頻截圖

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