蓋世寶同學內地夜場出騷排場勁 「御用妹仔」曾爆TVB用人唯親黯然離巢
伍慧珊內地登台狂派簽名相
近日有夜店分享她北上登台的片段，只見身穿性感吊帶裙的伍慧珊向台下大撒簽名相，現場不僅有大量粉絲，更有保安護送，相當有排面。因為伍慧珊唱歌亦頗有天份，離巢後開始四處登台開騷，在內地收穫極高人氣。她曾表示初期到夜場賣唱酬勞並不高，不過以前僅靠幾萬元已經足以過活，如今登台收入絕對比以前可觀。
星運平平發展不及同期學員 北上搵銀行性感路線竟然柳暗花明
伍慧珊於1994年簽約邵氏兄弟，透過拍攝電影《四個自殺的少女》加入娛樂圈，其後於1995年第八期無綫電視藝員進修班卒業，同期學員有蓋世寶、湯盈盈、姚瑩瑩、滕麗名等，當中有不少已經擔當主角獨挑大樑，而伍慧珊多年來卻是飾演丫鬟、宮女、護士等閒角。直到2011年，因無綫電視易主，收入大減，伍慧珊心灰意冷結束與無綫16年的合作關係。她曾向媒體大爆無綫轉手後原本有監製有意任用，奈何有「極高層」另有安排，連閒角都寧願安排親信飾演，剝奪了原本屬於她的機會，從以前爆騷變為一年一騷，一整年只有數千元收入，實在是難以維生。
2016年拍電影《幼兒怨》突然走性感路線
離開TVB之後，她曾轉投香港電視網路（HKTV）拍劇，曾參演《警界線》、《歲月樓情》及《大眾情性》等8套劇集，可惜依然聲浪不大。直至2016年，她因參演靈異電影《幼兒怨》大放異彩，性感的身材一度成為網民討論的重點，沒想到因為身材較好，轉行性感路線反而成為一時熱話。
與不少綠葉藝人都係好朋友
常見問題
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