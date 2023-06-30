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新聞小花伍楚瑩離巢！童星出身做林超英新抱 令過千網民勁擔心一件事

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無綫財經主播伍楚瑩（Bonnie）近日宣布離巢，令不少網民大感不捨，童星出的她，曾在劇集《溏心風暴之家好月圓》中，飾演過年輕版的于素心，2014年，她加入無綫，成為財經主播，2019年，她嫁給林超英的次子林丰，升呢做人妻，但因為這一個身份，竟然令過千網民都非常擔她一件事！

伍楚瑩 伍楚瑩在無綫擔任財經主播。
伍楚瑩在無綫擔任財經主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
伍楚瑩 又主持《日日有樓睇》等無綫財經台節目。
又主持《日日有樓睇》等無綫財經台節目。（圖片來源：無綫節目截圖）

伍楚瑩爆料：成team人都走哂

伍楚瑩日前分享了一張伏在無綫採訪車車頭的照片，表示：「最後一天出crew了，多謝攝影拍檔永成爸爸！」並透露：「成team人都走哂嚕。」她自己亦即將離巢，令網民都大感不捨：「又走一個有實力嘅主播」、「捨不得你，前程似錦」、「O…又一個走了」、「真係由細睇到你大」、「錦繡前程」、「“楚”低慢慢諗下前路點」等等。

伍楚瑩 伍楚瑩最後一日拍外景。
伍楚瑩最後一日拍外景。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 依然好勤力開工。
依然好勤力開工。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 又在廠景內留影。
又在廠景內留影。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 徐俊逸與伍楚瑩兩位財經組男神同女神都相繼離巢。
徐俊逸與伍楚瑩兩位財經組男神同女神都相繼離巢。（圖片來源：[email protected]_in_359）
伍楚瑩
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童星出身曾演年輕版于素心

伍楚瑩是童星出身，曾於TVB經典劇集《溏心風暴之家好月圓》中，飾演年輕版于素心（鍾嘉欣飾），並與飾演年輕版管家仔甘永好（林峯飾）的童星李日昇合作，唯伍楚瑩長大後並無選擇演藝路，而是在2014年加入了無綫新聞部，從跑港聞開始，到現時擔任財經體育資訊台主播和記者，仲曾主持過財經節目《日日有樓睇》。

伍楚瑩 伍楚瑩由實習記者開始做起，已效力無綫9年。
伍楚瑩由實習記者開始做起，已效力無綫9年。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 在無綫跑港聞時嘅伍楚瑩。
在無綫跑港聞時嘅伍楚瑩。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 伍楚瑩曾在《溏心風暴2》中飾演鍾嘉欣角色于素秋的年輕版，因此佢亦有「年輕版鍾嘉欣」之稱。
伍楚瑩曾在《溏心風暴2》中飾演鍾嘉欣角色于素秋的年輕版，因此佢亦有「年輕版鍾嘉欣」之稱。（圖片來源：《溏心風暴2》截圖）
伍楚瑩 當年伍楚瑩同飾演年輕版管家仔嘅童星李日昇有不少對手戲。
當年伍楚瑩同飾演年輕版管家仔嘅童星李日昇有不少對手戲。（圖片來源：《溏心風暴2》截圖）
伍楚瑩 長大後的伍楚瑩同李日昇曾在TVB canteen合照。
長大後的伍楚瑩同李日昇曾在TVB canteen合照。（圖片來源：[email protected]李日昇）
伍楚瑩 網民都記得伍楚瑩曾飾演過童年版于素秋。
網民都記得伍楚瑩曾飾演過童年版于素秋。（圖片來源：[email protected]

「做返自己」去清華讀碩士

雖然伍楚瑩未有透露新動向，但她日前曾上載一張齊劉海新髮型照：「做返自己，鍾意齊蔭就齊蔭。」獲網民激讚靚女：「逆齡生長」、「你真係好靚呀」、「呢個髮型最靚」、「同意做返自己」等。又曾在今年4月分享到北京清華大學，修讀高級公共管理碩士課程（EMPA）的靚相，令網民猜測她將會繼續去進修。

伍楚瑩 伍楚瑩上載齊蔭新髮型大頭照，獲讚少女味濃。
伍楚瑩上載齊蔭新髮型大頭照，獲讚少女味濃。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 清華大學的高級公共管理碩士課程為2.5年制。
清華大學的高級公共管理碩士課程為2.5年制。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 伍楚瑩又分享埋佢嘅上堂照。
伍楚瑩又分享埋佢嘅上堂照。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 又感慨表示：「其實在地球生存得越耐，奇趣的人和事就像彈道導彈般，朝着你而來。即使五感受到衝擊，但幸運的是我的理念也沒有被動搖。」
又感慨表示：「其實在地球生存得越耐，奇趣的人和事就像彈道導彈般，朝着你而來。即使五感受到衝擊，但幸運的是我的理念也沒有被動搖。」（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 早前伍楚瑩曾大呻要連續通頂。
早前伍楚瑩曾大呻要連續通頂。（圖片來源：[email protected]

已嫁林超英次子林丰4年

亦有網民猜測伍楚瑩離巢後將會做全職主婦，專心相夫湊女，事關伍楚瑩已在2019年3月嫁給了前天文台台長林超英的次子林丰，並已升呢做人母。早前由方東昇主持的節目《好睡好起》，曾登門訪問有「科學怪人」之稱的天文台前台長林超英，了解「無冷氣之家」如何運作。林超英曾揚言「用十年時間證明，不開冷氣不會死」、「開冷氣是心中有鬼」，令觀眾留下深刻印象。

伍楚瑩 于素心劇中與管家仔林峯終成眷屬，現實中伍楚瑩亦嫁咗畀林丰，圖為前新聞主播金盈左一）參加伍楚瑩婚禮時所攝，她更搞笑key埋林峯個頭上去。
于素心劇中與管家仔林峯終成眷屬，現實中伍楚瑩亦嫁咗畀林丰，圖為前新聞主播金盈（左一）參加伍楚瑩婚禮時所攝，她更搞笑key埋林峯個頭上去。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 《好睡好起》早前訪問堅持唔開冷氣嘅前天文台台長兼環保鬥士林超英。
《好睡好起》早前訪問堅持唔開冷氣嘅前天文台台長兼環保鬥士林超英。（圖片來源：TVB《好睡好起》截圖）

網民勁擔心：一世無冷氣

網民似乎因此都好擔心作為林超英新抱的伍楚瑩：「慘！一世無冷氣」、「啲妝實溶晒」、「慘囉，有排無得嘆冷氣」、「好慘，屋企熱到嘔都唔開得冷氣」，亦有網民認為伍楚瑩不會與老爺同住：「一定會開埋林超英嗰份冷氣」、「返奶奶度食飯無冷氣」、「唔想返老爺屋企食飯嘅新抱」，同時又大讚她：「無冷氣都肯嫁，港女世一！」、「冇冷氣都嫁，真愛」等等。

伍楚瑩 受訪當日室外超過38度，林超英仍堅持不開冷氣，更大拋金句自勉：「熱，但唔辛苦！」
受訪當日室外超過38度，林超英仍堅持不開冷氣，更大拋金句自勉：「熱，但唔辛苦！」（圖片來源：TVB《好睡好起》截圖）
伍楚瑩 林超英曾揚言「用十年時間證明，不開冷氣不會死」。
林超英曾揚言「用十年時間證明，不開冷氣不會死」。（圖片來源：TVB《好睡好起》截圖）
伍楚瑩 有過千網民擔心伍楚瑩「一世無冷氣」。
有過千網民擔心伍楚瑩「一世無冷氣」。（圖片來源：網民留言截圖）
伍楚瑩 因相貌甜美，伍楚瑩曾被網民封為「港版有村架純」。
因相貌甜美，伍楚瑩曾被網民封為「港版有村架純」。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 伍楚瑩已效力無綫9年。
伍楚瑩已效力無綫9年。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 有網民表示伍楚瑩和陳嘉倩不相伯仲。
有網民表示伍楚瑩和陳嘉倩不相伯仲。（圖片來源：[email protected]陳嘉倩 Chan Ka Sin）
伍楚瑩 亦有網民話最懷念伍楚瑩同駱文捷一齊主持《家居築跡》。
亦有網民話最懷念伍楚瑩同駱文捷一齊主持《家居築跡》。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 2021年和2016年嘅伍楚瑩。
2021年和2016年嘅伍楚瑩。（圖片來源：[email protected]
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伍楚瑩 網民反應兩極！周嘉儀黑絲Look被轟又老又娘｜重溫十大無綫出身新聞小花
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_in_359、無綫新聞截圖、《溏心風暴2》截圖、《好睡好起》截圖、[email protected]陳嘉倩 Chan Ka Sin、[email protected]李日昇

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