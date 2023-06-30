新聞小花伍楚瑩離巢！童星出身做林超英新抱 令過千網民勁擔心一件事
伍楚瑩爆料：成team人都走哂
伍楚瑩日前分享了一張伏在無綫採訪車車頭的照片，表示：「最後一天出crew了，多謝攝影拍檔永成爸爸！」並透露：「成team人都走哂嚕。」她自己亦即將離巢，令網民都大感不捨：「又走一個有實力嘅主播」、「捨不得你，前程似錦」、「O…又一個走了」、「真係由細睇到你大」、「錦繡前程」、「“楚”低慢慢諗下前路點」等等。
童星出身曾演年輕版于素心
伍楚瑩是童星出身，曾於TVB經典劇集《溏心風暴之家好月圓》中，飾演年輕版于素心（鍾嘉欣飾），並與飾演年輕版管家仔甘永好（林峯飾）的童星李日昇合作，唯伍楚瑩長大後並無選擇演藝路，而是在2014年加入了無綫新聞部，從跑港聞開始，到現時擔任財經體育資訊台主播和記者，仲曾主持過財經節目《日日有樓睇》。
「做返自己」去清華讀碩士
雖然伍楚瑩未有透露新動向，但她日前曾上載一張齊劉海新髮型照：「做返自己，鍾意齊蔭就齊蔭。」獲網民激讚靚女：「逆齡生長」、「你真係好靚呀」、「呢個髮型最靚」、「同意做返自己」等。又曾在今年4月分享到北京清華大學，修讀高級公共管理碩士課程（EMPA）的靚相，令網民猜測她將會繼續去進修。
已嫁林超英次子林丰4年
亦有網民猜測伍楚瑩離巢後將會做全職主婦，專心相夫湊女，事關伍楚瑩已在2019年3月嫁給了前天文台台長林超英的次子林丰，並已升呢做人母。早前由方東昇主持的節目《好睡好起》，曾登門訪問有「科學怪人」之稱的天文台前台長林超英，了解「無冷氣之家」如何運作。林超英曾揚言「用十年時間證明，不開冷氣不會死」、「開冷氣是心中有鬼」，令觀眾留下深刻印象。
網民勁擔心：一世無冷氣
網民似乎因此都好擔心作為林超英新抱的伍楚瑩：「慘！一世無冷氣」、「啲妝實溶晒」、「慘囉，有排無得嘆冷氣」、「好慘，屋企熱到嘔都唔開得冷氣」，亦有網民認為伍楚瑩不會與老爺同住：「一定會開埋林超英嗰份冷氣」、「返奶奶度食飯無冷氣」、「唔想返老爺屋企食飯嘅新抱」，同時又大讚她：「無冷氣都肯嫁，港女世一！」、「冇冷氣都嫁，真愛」等等。
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