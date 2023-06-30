新聞小花伍楚瑩離巢！童星出身做林超英新抱 令過千網民勁擔心一件事

無綫財經主播伍楚瑩（Bonnie）近日宣布離巢，令不少網民大感不捨，童星出的她，曾在劇集《溏心風暴之家好月圓》中，飾演過年輕版的于素心，2014年，她加入無綫，成為財經主播，2019年，她嫁給林超英的次子林丰，升呢做人妻，但因為這一個身份，竟然令過千網民都非常擔她一件事！