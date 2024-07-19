伍楚瑩

前TVB主播伍楚瑩與林丰離婚 網民狂估為1原因唔再做林超英新抱

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前TVB財經主播伍楚瑩（Bonnie）自去年6月離巢後，一直過著低調的生活，直到近日才再次成為網民討論的焦點，原因是她宣布結束5年婚姻，唔再做林超英的新抱！
伍楚瑩 伍楚瑩曾在2014至2023年間擔任無綫財經主播。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩曾在2014至2023年間擔任無綫財經主播。（圖片來源：IG@ngchoying）

伍楚瑩 與林超英次子和平離婚

童星出身的伍楚瑩憑藉甜美的外貌，被網民譽為「港版有村架純」，去年6月宣布離職後，她加入了審計署擔任傳訊主任，並於近期從北京清華大學畢業，獲得高級公共管理碩士學位，她在社交網表示：

「感謝學校信任授予獎學金，感謝老師們、同學們的教導及幫助，我順利畢業了」。

不過更令大家關注的，是伍楚瑩的婚姻狀況，她在2019年3月與香港天文台前台長林超英的次子林丰結婚，並已升呢做人母，但近日她忽然向媒體透露，已與林丰離婚一段時間。

伍楚瑩 伍楚瑩去年離巢時表示終於可以「做返自己，鍾意齊陰就齊陰」。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩去年離巢時表示終於可以「做返自己，鍾意齊陰就齊陰」。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 伍楚瑩修畢清華大學高級公共管理碩士EMPA 香港政務人才項目2021 （圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩修畢清華大學高級公共管理碩士EMPA 香港政務人才項目2021 （圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 一眾前主播同事都有留言向她道賀。（圖片來源：IG@ngchoying）
一眾前主播同事都有留言向她道賀。（圖片來源：IG@ngchoying）

伍楚瑩為前老爺林超英低調處理離婚事宜

伍楚瑩表示，她因為私人原因，已與林丰和平分開一段時間，但由於前老爺林超英是公眾人物，且年事已高，所以她處理離婚事宜時，需考慮多方面的感受，而她亦一直較為低調和被動，只曾向朋友透露過此事。目前，她與林豐保持和平的關係，並以孩子的安好為首要考慮。

伍楚瑩 于素心劇中與管家仔林峯終成眷屬，現實中伍楚瑩亦嫁咗畀林丰，圖為前新聞主播金盈（左一）參加伍楚瑩婚禮時所攝，她更搞笑key埋林峯個頭上去。（圖片來源：IG@liz.kamying）
于素心劇中與管家仔林峯終成眷屬，現實中伍楚瑩亦嫁咗畀林丰，圖為前新聞主播金盈（左一）參加伍楚瑩婚禮時所攝，她更搞笑key埋林峯個頭上去。（圖片來源：[email protected]
伍楚瑩 沒想到伍楚瑩與林丰的婚姻只維持了5年。（圖片來源：駱文捷IG）
沒想到伍楚瑩與林丰的婚姻只維持了5年。（圖片來源：駱文捷IG）

網民狂估離婚原因：冇冷氣真係會家變

不少網民好奇猜測伍楚瑩與林丰離婚的原因，是否因為林超英不開冷氣所致：「為咗小朋友嘅成長，佢選擇咗離婚開冷氣」、「冇得開冷氣都捱到5年已經好勁」、「去老爺屋企食飯好大陣汗臭味」、「應該唔夠環保」、「頂唔順返老爺度食飯熱得滯？」、「冇冷氣真係會家變」、「個仔都好可能係咁度縮，平時唔準開冷氣」、「夾喺婚姻同冷氣之間，佢選擇咗冷氣」等，更有網民為她感嘆：「終於可以開冷氣。」

伍楚瑩 今年4月，伍楚瑩曾上載彈琴片，並大呻：「有些日子不好過，好嘈、好膩、好重、好累，今晚很寧靜、很舒服，我很喜歡，原來我的生活很需要音樂。」似乎對婚變早已有所暗示。（圖片來源：IG@ngchoying）
今年4月，伍楚瑩曾上載彈琴片，並大呻：「有些日子不好過，好嘈、好膩、好重、好累，今晚很寧靜、很舒服，我很喜歡，原來我的生活很需要音樂。」似乎對婚變早已有所暗示。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 （圖片來源：IG@ngchoying）
（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 林丰的社交網上則只上載了有關今年3月到台中作音樂表演的照片。（圖片來源：IG@fungl）
林丰的社交網上則只上載了有關今年3月到台中作音樂表演的照片。（圖片來源：IG@fungl）

林超英回覆網民表示「可以開冷氣」

此外，近日有位內地網民在林超英的社交網提到有關開冷氣的問題，網民自稱為了追隨他而成個月都完全無開冷氣，結果因為太熱入了醫院，林超英就回覆他：「盡力，但是量力，身體有警號，可以開冷氣。我們不是教條主義。」

伍楚瑩 由方東昇主持的節目《好睡好起》曾登門訪問有「科學怪人」之稱的前天文台台長兼環保鬥士林超英，了解「無冷氣之家」如何運作。（圖片來源：TVB《好睡好起》截圖）
由方東昇主持的節目《好睡好起》曾登門訪問有「科學怪人」之稱的前天文台台長兼環保鬥士林超英，了解「無冷氣之家」如何運作。（圖片來源：TVB《好睡好起》截圖）
伍楚瑩 林超英曾揚言「用十年時間證明，不開冷氣不會死」、「開冷氣是心中有鬼」，令觀眾留下深刻印象。（圖片來源：TVB《好睡好起》截圖）
林超英曾揚言「用十年時間證明，不開冷氣不會死」、「開冷氣是心中有鬼」，令觀眾留下深刻印象。（圖片來源：TVB《好睡好起》截圖）
伍楚瑩 受訪當日室外超過38度，林超英仍堅持不開冷氣，更大拋金句自勉：「熱，但唔辛苦！」（圖片來源：TVB《好睡好起》截圖）
受訪當日室外超過38度，林超英仍堅持不開冷氣，更大拋金句自勉：「熱，但唔辛苦！」（圖片來源：TVB《好睡好起》截圖）
伍楚瑩 林超英曾公開「-$7」電費單，震驚網民。（圖片來源：林超英FB）
林超英曾公開「-$7」電費單，震驚網民。（圖片來源：林超英FB）

伍楚瑩童星出身曾演年輕版于素心

伍楚瑩是童星出身，曾於TVB經典劇集《溏心風暴之家好月圓》中，飾演年輕版于素心（鍾嘉欣飾），並與飾演年輕版管家仔甘永好（林峯飾）的童星李日昇合作，唯伍楚瑩長大後並無選擇演藝路，而是在2014年加入了無綫新聞部，從跑港聞開始，到成為財經體育資訊台的主播兼首席記者，仲曾主持過財經節目《日日有樓睇》。

伍楚瑩 伍楚瑩由實習記者開始做起，已效力無綫9年。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩由實習記者開始做起，已效力無綫9年。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 在無綫跑港聞時嘅伍楚瑩。（圖片來源：IG@ngchoying）
在無綫跑港聞時嘅伍楚瑩。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 伍楚瑩曾在《溏心風暴2》中飾演鍾嘉欣角色于素秋的年輕版，因此佢亦有「年輕版鍾嘉欣」之稱。（圖片來源：《溏心風暴2》截圖）
伍楚瑩曾在《溏心風暴2》中飾演鍾嘉欣角色于素秋的年輕版，因此佢亦有「年輕版鍾嘉欣」之稱。（圖片來源：《溏心風暴2》截圖）
伍楚瑩 當年伍楚瑩同飾演年輕版管家仔嘅童星李日昇有不少對手戲。（圖片來源：《溏心風暴2》截圖）
當年伍楚瑩同飾演年輕版管家仔嘅童星李日昇有不少對手戲。（圖片來源：《溏心風暴2》截圖）
伍楚瑩 長大後的伍楚瑩同李日昇曾在TVB canteen合照。（圖片來源：FB@李日昇）
長大後的伍楚瑩同李日昇曾在TVB canteen合照。（圖片來源：FB@李日昇）

去年曾爆料：成team人都走哂

伍楚瑩去年分享了一張伏在無綫採訪車車頭的照片，表示：「最後一天出crew了，多謝攝影拍檔永成爸爸！」並透露：「成team人都走哂嚕。」她自己亦即將離巢，令網民都大感不捨：「又走一個有實力嘅主播」、「捨不得你，前程似錦」、「O…又一個走了」、「真係由細睇到你大」、「錦繡前程」、「“楚”低慢慢諗下前路點」等等。

伍楚瑩 伍楚瑩最後一日拍外景。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩最後一日拍外景。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 又在廠景內留影。（圖片來源：IG@ngchoying）
又在廠景內留影。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 徐俊逸與伍楚瑩兩位財經組男神同女神都相繼離巢。（圖片來源：IG@johnny_in_359）
徐俊逸與伍楚瑩兩位財經組男神同女神都相繼離巢。（圖片來源：IG@johnny_in_359）
伍楚瑩 伍楚瑩去年曾上載齊蔭新髮型大頭照，獲網民大讚少女味濃。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩去年曾上載齊蔭新髮型大頭照，獲網民大讚少女味濃。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 清華大學的高級公共管理碩士課程為2.5年制。（圖片來源：IG@ngchoying）
清華大學的高級公共管理碩士課程為2.5年制。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 伍楚瑩又分享埋佢嘅上堂照。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩又分享埋佢嘅上堂照。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 又感慨表示：「其實在地球生存得越耐，奇趣的人和事就像彈道導彈般，朝着你而來。即使五感受到衝擊，但幸運的是我的理念也沒有被動搖。」（圖片來源：IG@ngchoying）
又感慨表示：「其實在地球生存得越耐，奇趣的人和事就像彈道導彈般，朝着你而來。即使五感受到衝擊，但幸運的是我的理念也沒有被動搖。」（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 因相貌甜美，伍楚瑩曾被網民封為「港版有村架純」。（圖片來源：IG@ngchoying）
因相貌甜美，伍楚瑩曾被網民封為「港版有村架純」。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 伍楚瑩已效力無綫9年。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩已效力無綫9年。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 有網民表示伍楚瑩和陳嘉倩不相伯仲。（圖片來源：FB@陳嘉倩 Chan Ka Sin）
有網民表示伍楚瑩和陳嘉倩不相伯仲。（圖片來源：FB@陳嘉倩 Chan Ka Sin）
伍楚瑩 亦有網民話最懷念伍楚瑩同駱文捷一齊主持《家居築跡》。（圖片來源：IG@ngchoyin）
亦有網民話最懷念伍楚瑩同駱文捷一齊主持《家居築跡》。（圖片來源：IG@ngchoyin）
伍楚瑩 伍楚瑩又曾主持《日日有樓睇》等無綫財經台節目。（圖片來源：TVB）
伍楚瑩又曾主持《日日有樓睇》等無綫財經台節目。（圖片來源：TVB）
伍楚瑩 2021年和2016年嘅伍楚瑩。（圖片來源：IG@ngchoying）
2021年和2016年嘅伍楚瑩。（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 （圖片來源：IG@ngchoying）
（圖片來源：IG@ngchoying）
伍楚瑩 （圖片來源：IG@ngchoying）
（圖片來源：IG@ngchoying）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@ngchoying、IG@fungl

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