前TVB主播伍楚瑩與林丰離婚 網民狂估為1原因唔再做林超英新抱
伍楚瑩 與林超英次子和平離婚
童星出身的伍楚瑩憑藉甜美的外貌，被網民譽為「港版有村架純」，去年6月宣布離職後，她加入了審計署擔任傳訊主任，並於近期從北京清華大學畢業，獲得高級公共管理碩士學位，她在社交網表示：
「感謝學校信任授予獎學金，感謝老師們、同學們的教導及幫助，我順利畢業了」。
不過更令大家關注的，是伍楚瑩的婚姻狀況，她在2019年3月與香港天文台前台長林超英的次子林丰結婚，並已升呢做人母，但近日她忽然向媒體透露，已與林丰離婚一段時間。
伍楚瑩為前老爺林超英低調處理離婚事宜
伍楚瑩表示，她因為私人原因，已與林丰和平分開一段時間，但由於前老爺林超英是公眾人物，且年事已高，所以她處理離婚事宜時，需考慮多方面的感受，而她亦一直較為低調和被動，只曾向朋友透露過此事。目前，她與林豐保持和平的關係，並以孩子的安好為首要考慮。
網民狂估離婚原因：冇冷氣真係會家變
不少網民好奇猜測伍楚瑩與林丰離婚的原因，是否因為林超英不開冷氣所致：「為咗小朋友嘅成長，佢選擇咗離婚開冷氣」、「冇得開冷氣都捱到5年已經好勁」、「去老爺屋企食飯好大陣汗臭味」、「應該唔夠環保」、「頂唔順返老爺度食飯熱得滯？」、「冇冷氣真係會家變」、「個仔都好可能係咁度縮，平時唔準開冷氣」、「夾喺婚姻同冷氣之間，佢選擇咗冷氣」等，更有網民為她感嘆：「終於可以開冷氣。」
林超英回覆網民表示「可以開冷氣」
此外，近日有位內地網民在林超英的社交網提到有關開冷氣的問題，網民自稱為了追隨他而成個月都完全無開冷氣，結果因為太熱入了醫院，林超英就回覆他：「盡力，但是量力，身體有警號，可以開冷氣。我們不是教條主義。」
伍楚瑩童星出身曾演年輕版于素心
伍楚瑩是童星出身，曾於TVB經典劇集《溏心風暴之家好月圓》中，飾演年輕版于素心（鍾嘉欣飾），並與飾演年輕版管家仔甘永好（林峯飾）的童星李日昇合作，唯伍楚瑩長大後並無選擇演藝路，而是在2014年加入了無綫新聞部，從跑港聞開始，到成為財經體育資訊台的主播兼首席記者，仲曾主持過財經節目《日日有樓睇》。
去年曾爆料：成team人都走哂
伍楚瑩去年分享了一張伏在無綫採訪車車頭的照片，表示：「最後一天出crew了，多謝攝影拍檔永成爸爸！」並透露：「成team人都走哂嚕。」她自己亦即將離巢，令網民都大感不捨：「又走一個有實力嘅主播」、「捨不得你，前程似錦」、「O…又一個走了」、「真係由細睇到你大」、「錦繡前程」、「“楚”低慢慢諗下前路點」等等。