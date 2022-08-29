29歲伍樂怡極速上位忽然「失蹤半年」 原來返加拿大秘密練兵！
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29歲的伍樂怡（Kelly）曾參選《2017年度香港小姐競選》，雖然只入圍最後5強，但因深受觀眾嘉愛而獲封「民選港姐」。自加拿大回流的她，入行後不算是被力捧的女藝人，最近一套《青春不要臉》中她扮演「小龍女」姜之妍一角，被盛讚有仙氣。近期她又於幕前「消失」了，原來她已返加拿大，還分享了不少生活照勁晒S曲線身形。
伍樂怡被封「民選港姐冠軍」
伍樂怡在《青春不要臉》首次擔正，被讚完美還原小龍女，港姐出身的伍樂怡早有「翻版李若彤」之稱，其甜美笑容笑起來有笑窩令觀眾留下深刻印象﹗29歲的伍樂怡2017年參選港姐成為大熱，更被封為「民選港姐冠軍」，向來低調的伍樂怡，原來家庭背景唔簡單﹗
外型討好有潛質爬上一線
伍樂怡一直因聲線及演技等問題受到一定程度批評，其中在《青春不要臉》一集她因榮仔小朋友脾氣發作拒絕對話，伍樂怡臨飛前在茶記孤單地吃牛奶蛋治一幕，成功演繹出離別愛人的不捨、心痛及無奈，不但觸動了同劇演員，就連網民亦大為感動，認為在不用應付對白的情況下，伍樂怡演技算是到位，更指她外型討好、有潛質爬上一線。
家族生意年銷售額達數百萬
出生於加拿大的伍樂怡，原來屋企家底同樣非同凡響，她的爸爸主力在內地創業，以銷售女性內衣為主；而她的大哥則負責營銷，生意除了在內地，更遍佈多間大型連鎖店，並且更遠銷至世界各地，年銷售額達幾百萬。
傳伍樂怡富男友打本搞生意
伍樂怡近來拍劇機會漸多，參演包括未出街的《金宵大廈2》、《超能使者》、《青春不要臉》、《隠形戰隊》﹗演藝工作以外，伍樂怡甚有生意頭腦，前年創立自家運動服裝品牌後，去年7月再度榮升老闆娘，開設健康Bagel網店，有傳是其富二代男友Fred打本，不過Kelly澄清是她和哥哥斥資高達六位數字，由製作同送貨都要親力親為，但她有向男友取經﹗
伍樂怡滑水騎馬保持勁fit身形
5呎6吋高的伍樂怡，選港姐時三圍數字是32″ 22¾” 34″，腰細令身形更玲瓏浮凸！Kelly受訪時，曾表示身形咁fit，沒有特別節食，反而要多食多運動，所以平時成日都會跑步鍛鍊。在她的IG亦會見到她滑水和騎馬，保持勁fit身形。