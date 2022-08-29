29歲伍樂怡極速上位忽然「失蹤半年」 原來返加拿大秘密練兵！

29歲的伍樂怡（Kelly）曾參選《2017年度香港小姐競選》，雖然只入圍最後5強，但因深受觀眾嘉愛而獲封「民選港姐」。自加拿大回流的她，入行後不算是被力捧的女藝人，最近一套《青春不要臉》中她扮演「小龍女」姜之妍一角，被盛讚有仙氣。近期她又於幕前「消失」了，原來她已返加拿大，還分享了不少生活照勁晒S曲線身形。