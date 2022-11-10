超能使者｜29歲伍樂怡「阿七」遭鹹豬手 「翻版李若彤」入行5年揭猛料背景
超能四人預知未來趕救馮素波
上集講述馮素波因為中風入院，在兒子沈震軒（飾張健威）悉心照顧下，成功康復。但馮素波為人迷信認為是江湖術士魯振順（飾鳴善大師）的幫助下才康復，而沈震軒一向着馮素波不要迷信，認為魯振順是只是神棍，二人因為魯振順令關係惡化。在一次的教徒聚會之中，道堂廁所被人特意淋上紅油，而馮素波主動清潔，卻意外把兩樣化學溶劑混合，因而產生爆炸，而陳展鵬、唐詩詠、陳山聰憑預知能力趕到道場救下眾人。
伍樂怡阿七遇鹹豬手
劇中另一焦點是飾演唐詩詠助手阿七的伍樂怡，她因為做事錯漏百出，而經常被唐詩詠責備。在一次巧合之中，唐嘉麟（飾魚蛋仔）自稱是魯振順弟子，稱伍樂怡太多瘴氣積聚在她的身體，並且稱自己有大師的符咒加持，可以在伍樂怡身上掃一掃便可以吸走她的身上的瘴氣，但要求她合起雙眼。在「施法」期間，伍樂怡發現唐嘉麟圖謀不軌。其後，伍樂怡向超能四人傾訴，於是四人便使用超能力為她報仇。
伍樂怡身材FIT爆
網民大讚伍樂怡的身形，更和她和《下流上車族》的郭柏妍作比較，笑言叫大家不要再看郭柏妍，要看《超能使者》的伍樂怡。不過有網民都指伍樂怡的演技有待改善，拍劇多年都仍非常尷尬。
伍樂怡背景猛料 自設自家品牌
今年29歲的伍樂怡在加拿大出生，家境富裕，父親Johnson Ng和長兄主要在內地從事女性內衣營銷生意，每年營業額有500萬美金（即大約港幣3,896萬）。23歲回流香港從事人力資源文員的工作，而她自己在2019年2021年分別自己與兄長投資超過十萬元建立滑水衣品牌「IBRIO」，售賣自己設計的防曬滑水衣衣和合資開設健康貝果網店「Bageliciouz」。
伍樂怡24歲參選港姐 可惜大熱倒灶
伍樂怡在24歲參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似所以一早被外界視為熱門，當時她獲得2017莎莎「我最喜愛佳麗」、「最佳莎莎KOL大奬」及「big big channel最誘惑TVBody獎」。大熱倒灶三甲不入令網民大跌眼鏡，但當時她雖整體表現良好，唯當晚彈古箏失準。不過也有網民懷疑當屆冠軍雷莊𠒇的父親雷葆文內定雷莊𠒇為冠軍，所以才會失落三甲。
伍樂怡入行五年憑《3日2夜》和《青春不要臉》成功入屋
之後她入讀藝員訓練班並簽約無綫，因為跟鄺潔楹著泳裝拍攝旅遊節目《3日2夜》，大騷好身材，而被網民捧為女神。之後出演配角，直至2021開始在不同的劇集中擔任主要角色如《星空下的仁醫》伍勵寶、《青春不要臉》姜之妍、《金宵大廈2》Suki、《超能使者》譚玉娟等。而其中《青春不要臉》的姜之妍一角更令她人氣急升，成功入屋。
伍樂怡為免戀情見光死 秘密拍拖
而她與在大型建築公司任職助理測量師的Howard拍拖2年分手後，情定富二代男朋友Fred。Fred也是商人，名下生意多多，但他們財政獨立，無意一起經營生意。據知伍樂怡不想戀情見光死，所以網上保密功夫非常嚴格。不過二人因為前年聖誕節時因為一起出席友人舉辦的派對，而令戀情曝光。
伍樂怡29歲極速上位曾「失蹤半年」 返加拿大秘密練兵！
29歲的伍樂怡（Kelly）曾參選《2017年度香港小姐競選》，雖然只入圍最後5強，但因深受觀眾嘉愛而獲封「民選港姐」。自加拿大回流的她，入行後不算是被力捧的女藝人，最近一套《青春不要臉》中她扮演「小龍女」姜之妍一角，被盛讚有仙氣。近期她又於幕前「消失」了，原來她已返加拿大，還分享了不少生活照勁晒S曲線身形。日本入境最新消息
伍樂怡被封「民選港姐冠軍」
伍樂怡在《青春不要臉》首次擔正，被讚完美還原小龍女，港姐出身的伍樂怡早有「翻版李若彤」之稱，其甜美笑容笑起來有笑窩令觀眾留下深刻印象﹗29歲的伍樂怡2017年參選港姐成為大熱，更被封為「民選港姐冠軍」，向來低調的伍樂怡，原來家庭背景唔簡單﹗
伍樂怡外型討好有潛質爬上一線
伍樂怡一直因聲線及演技等問題受到一定程度批評，其中在《青春不要臉》一集她因榮仔小朋友脾氣發作拒絕對話，伍樂怡臨飛前在茶記孤單地吃牛奶蛋治一幕，成功演繹出離別愛人的不捨、心痛及無奈，不但觸動了同劇演員，就連網民亦大為感動，認為在不用應付對白的情況下，伍樂怡演技算是到位，更指她外型討好、有潛質爬上一線。
伍樂怡家族生意年銷售額達數百萬
出生於加拿大的伍樂怡，原來屋企家底同樣非同凡響，她的爸爸主力在內地創業，以銷售女性內衣為主；而她的大哥則負責營銷，生意除了在內地，更遍佈多間大型連鎖店，並且更遠銷至世界各地，年銷售額達幾百萬。
傳伍樂怡富男友打本搞生意
伍樂怡近來拍劇機會漸多，參演包括未出街的《金宵大廈2》、《超能使者》、《青春不要臉》、《隠形戰隊》﹗演藝工作以外，伍樂怡甚有生意頭腦，前年創立自家運動服裝品牌後，去年7月再度榮升老闆娘，開設健康Bagel網店，有傳是其富二代男友Fred打本，不過Kelly澄清是她和哥哥斥資高達六位數字，由製作同送貨都要親力親為，但她有向男友取經﹗
伍樂怡滑水騎馬保持勁fit身形
5呎6吋高的伍樂怡，選港姐時三圍數字是32″ 22¾” 34″，腰細令身形更玲瓏浮凸！Kelly受訪時，曾表示身形咁fit，沒有特別節食，反而要多食多運動，所以平時成日都會跑步鍛鍊。在她的IG亦會見到她滑水和騎馬，保持勁fit身形。
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹
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