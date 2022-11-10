超能使者｜29歲伍樂怡「阿七」遭鹹豬手 「翻版李若彤」入行5年揭猛料背景

無綫劇集《超能使者》以超能力作為劇集主題，除了劉穎鏇吸引觀眾眼球，還有飾演唐詩詠助手「阿七」伍樂怡最受網民愛戴！而昨晚（9日）一集便講述四位超能使者陳展鵬、唐詩詠、林子善和陳山聰使用異能拯救馮素波（飾梅姐），以及「阿七」伍樂怡慘遇鹹豬手！