上位花旦伍樂怡忽然宣布退出幕前 原來家底勁厚網民嘆可惜

現年30歲的伍樂怡（Kelly）加入TVB近6年，直至去年演出《青春不要臉》嶄露頭角，早前更因在《超能使者》和《隱形戰隊》等劇的小背心造型，而大受網民喜愛，日前她卻忽然在社交網發文宣布退出幕前，專注經營自家的生意！