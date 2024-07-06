「民選港姐」伍樂怡曬泳衣性感照做生招牌 離巢後轉戰商界做女強人

《2024年香港小姐競選》開始進行面試，不過就有多位大熱佳麗因為「選美合約」而決定退選。近年多位港姐都因為發展不如以往而宣佈離巢，其中去年宣佈離巢的2017年港姐伍樂怡離巢後轉戰商界，繼承家族的內衣生意之餘，又創立了自家的運動服裝品牌，近日更親自穿上自家品牌的泳衣做生招牌！

