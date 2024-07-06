伍樂

「民選港姐」伍樂怡曬泳衣性感照做生招牌 離巢後轉戰商界做女強人

最新娛聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

《2024年香港小姐競選》開始進行面試，不過就有多位大熱佳麗因為「選美合約」而決定退選。近年多位港姐都因為發展不如以往而宣佈離巢，其中去年宣佈離巢的2017年港姐伍樂怡離巢後轉戰商界，繼承家族的內衣生意之餘，又創立了自家的運動服裝品牌，近日更親自穿上自家品牌的泳衣做生招牌！

伍樂怡離巢後轉戰商界

伍樂怡於2017年參選港姐，在娛樂圈短暫發展數年後，伍樂怡於去年宣布退出，全心投入到家族生意及自創品牌的經營中。她不僅接手家族的內衣生意，更創立了自家的運動服裝品牌，並親自參與設計和市場推廣。伍樂怡在社交平台上經常分享穿著自家品牌的泳裝照，幫手做生招牌之外，又大曬完美身材。

伍樂 伍樂怡為自家品牌大曬性感身材。（圖片來源：IG@ngkelly_）
伍樂怡為自家品牌大曬性感身材。（圖片來源：IG@ngkelly_）
伍樂 （圖片來源：IG@ngkelly_）
（圖片來源：IG@ngkelly_）

伍樂怡參賽當時獲封「翻版李若彤」

伍樂怡於2017年參選港姐，當時她憑藉其甜美的笑容和出眾的氣質，獲得了「我最喜愛佳麗」、「最佳莎莎KOL大獎」及「big big channel最誘惑TVBody獎」等多個獎項，被譽為「翻版李若彤」，可惜最後三甲不入而被封作「民選港姐」，隨後加入TVB成為旗下藝人備受力捧，2021年獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」。

伍樂 伍樂怡在24歲參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似，所以一早被外界視為熱門。（圖片來源：新傳媒照片庫）
伍樂怡在24歲參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似，所以一早被外界視為熱門。（圖片來源：新傳媒照片庫）

伍樂怡退出幕前

伍樂怡日前突然在社交網感謝大家記得她所演過的角色，並表示：「今天我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。但還是很感謝一直喜歡我的你們，以後會多多的看到我在這裏分享更多自己的生活和文字。」

伍樂 不少網民都記得伍樂怡在《超能使者》中飾演的「阿七」一角。（圖片來源：TVB提供）
不少網民都記得伍樂怡在《超能使者》中飾演的「阿七」一角。（圖片來源：TVB提供）
伍樂 《隱形戰隊》相信是伍樂怡最後一部幕前作品。（圖片來源：TVB提供）
《隱形戰隊》相信是伍樂怡最後一部幕前作品。（圖片來源：TVB提供）
伍樂 她在《青春不要臉》中「神還原」小龍女李若彤一角，也令觀眾留下深刻印象。（圖片來源：IG@ngkelly_）
她在《青春不要臉》中「神還原」小龍女李若彤一角，也令觀眾留下深刻印象。（圖片來源：IG@ngkelly_）

望帶領品牌進軍內地

伍樂怡又表示很享受現時的生活：「沒在做幕前的我比較隨心所欲，自由的做我想做的事，包括自己的生意、上班工作、旅行，更多時間和機會跟朋友聚在一起等等。總括來說就是更自由自在可以控制自己的時間，也許這是我比較嚮往的生活罷了。現在很享受著每天的忙碌，開心地努力拼搏的想方法做好我的生意，也希望將來有一天能把我的品牌也帶到內地與你們分享。」

伍樂 伍樂怡的父親在內地經營內衣生意，家境富裕。（圖片來源：IG@ngkelly_）
伍樂怡的父親在內地經營內衣生意，家境富裕。（圖片來源：IG@ngkelly_）
伍樂 伍樂怡也希望將來有一天能把她的品牌帶到內地。（圖片來源：小紅書@伍樂怡）
伍樂怡也希望將來有一天能把她的品牌帶到內地。（圖片來源：小紅書@伍樂怡）

伍樂怡背景猛料 創立自家品牌

今年30歲的伍樂怡在加拿大出生，家境富裕，父親Johnson Ng和長兄主要在內地從事女性內衣營銷生意，每年營業額有500萬美金（即大約港幣3,896萬）。而她自己在23歲大學畢業後，回流香港從事人力資源文員的工作，2019年投資超過十萬元建立滑水衣品牌「IBRIO」，售賣自己設計的防曬滑水衣，2021年又與兄長衣合資開設健康貝果網店「Bageliciouz」。

伍樂 伍樂怡和兩個哥哥的合照（圖片來源：IG@ngkelly_）
伍樂怡和兩個哥哥的合照（圖片來源：IG@ngkelly_）
伍樂 伍樂怡畢業自加拿大名校滑鐵盧大學。（圖片來源：IG@ngkelly_）
伍樂怡畢業自加拿大名校滑鐵盧大學。（圖片來源：IG@ngkelly_）

伍樂怡24歲參選港姐 可惜大熱倒灶

伍樂怡在24歲時參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似所以一早被外界視為熱門，當時她獲得2017莎莎「我最喜愛佳麗」、「最佳莎莎KOL大奬」及「big big channel最誘惑TVBody獎」。大熱倒灶三甲不入令網民大跌眼鏡，但當時她雖整體表現良好，唯當晚彈古箏失準。不過也有網民懷疑當屆冠軍雷莊𠒇的父親雷葆文內定雷莊𠒇為冠軍，所以才會失落三甲。

伍樂 但最後伍樂怡（右二）大熱倒灶三甲不入，輸畀左起分別得亞軍的何依婷、季軍黃瑋琦及冠軍雷莊兒，以及得BigBigChannel最受歡迎港姐的10號張寶欣。（圖片來源：新傳媒照片庫）
但最後伍樂怡（右二）大熱倒灶三甲不入，輸畀左起分別得亞軍的何依婷、季軍黃瑋琦及冠軍雷莊兒，以及得BigBigChannel最受歡迎港姐的10號張寶欣。（圖片來源：新傳媒照片庫）

伍樂怡入行六年憑《3日2夜》和《青春不要臉》成功入屋

之後伍樂怡入讀藝員訓練班並簽約無綫，因為跟鄺潔楹著泳裝拍攝旅遊節目《3日2夜》，大騷好身材，而被網民捧為女神。之後出演配角，直至2021開始在不同的劇集中擔任主要角色如《星空下的仁醫》伍勵寶、《青春不要臉》姜之妍、《金宵大廈2》Suki、《超能使者》譚玉娟等。而其中《青春不要臉》的姜之妍一角更令她人氣急升，成功入屋。

伍樂 伍樂怡曾孖鄺潔楹拍攝《3日2夜》。（圖片來源：IG@ngkelly_）
伍樂怡曾孖鄺潔楹拍攝《3日2夜》。（圖片來源：IG@ngkelly_）
伍樂 《青春不要臉》的姜之妍一角令伍樂怡成功入屋（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
《青春不要臉》的姜之妍一角令伍樂怡成功入屋（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
伍樂 伍樂怡在《青春不要臉》臨飛前在茶記孤單地吃牛奶蛋治一幕，獲網民讚她演繹出離別愛人的不捨、心痛及無奈。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
伍樂怡在《青春不要臉》臨飛前在茶記孤單地吃牛奶蛋治一幕，獲網民讚她演繹出離別愛人的不捨、心痛及無奈。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

圖片來源：ngkelly_、新傳媒資料庫

熱門文章

 