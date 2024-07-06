「民選港姐」伍樂怡曬泳衣性感照做生招牌 離巢後轉戰商界做女強人
伍樂怡離巢後轉戰商界
伍樂怡於2017年參選港姐，在娛樂圈短暫發展數年後，伍樂怡於去年宣布退出，全心投入到家族生意及自創品牌的經營中。她不僅接手家族的內衣生意，更創立了自家的運動服裝品牌，並親自參與設計和市場推廣。伍樂怡在社交平台上經常分享穿著自家品牌的泳裝照，幫手做生招牌之外，又大曬完美身材。
伍樂怡參賽當時獲封「翻版李若彤」
伍樂怡於2017年參選港姐，當時她憑藉其甜美的笑容和出眾的氣質，獲得了「我最喜愛佳麗」、「最佳莎莎KOL大獎」及「big big channel最誘惑TVBody獎」等多個獎項，被譽為「翻版李若彤」，可惜最後三甲不入而被封作「民選港姐」，隨後加入TVB成為旗下藝人備受力捧，2021年獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」。
伍樂怡退出幕前
伍樂怡日前突然在社交網感謝大家記得她所演過的角色，並表示：「今天我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。但還是很感謝一直喜歡我的你們，以後會多多的看到我在這裏分享更多自己的生活和文字。」
望帶領品牌進軍內地
伍樂怡又表示很享受現時的生活：「沒在做幕前的我比較隨心所欲，自由的做我想做的事，包括自己的生意、上班工作、旅行，更多時間和機會跟朋友聚在一起等等。總括來說就是更自由自在可以控制自己的時間，也許這是我比較嚮往的生活罷了。現在很享受著每天的忙碌，開心地努力拼搏的想方法做好我的生意，也希望將來有一天能把我的品牌也帶到內地與你們分享。」
伍樂怡背景猛料 創立自家品牌
今年30歲的伍樂怡在加拿大出生，家境富裕，父親Johnson Ng和長兄主要在內地從事女性內衣營銷生意，每年營業額有500萬美金（即大約港幣3,896萬）。而她自己在23歲大學畢業後，回流香港從事人力資源文員的工作，2019年投資超過十萬元建立滑水衣品牌「IBRIO」，售賣自己設計的防曬滑水衣，2021年又與兄長衣合資開設健康貝果網店「Bageliciouz」。
伍樂怡24歲參選港姐 可惜大熱倒灶
伍樂怡在24歲時參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似所以一早被外界視為熱門，當時她獲得2017莎莎「我最喜愛佳麗」、「最佳莎莎KOL大奬」及「big big channel最誘惑TVBody獎」。大熱倒灶三甲不入令網民大跌眼鏡，但當時她雖整體表現良好，唯當晚彈古箏失準。不過也有網民懷疑當屆冠軍雷莊𠒇的父親雷葆文內定雷莊𠒇為冠軍，所以才會失落三甲。
伍樂怡入行六年憑《3日2夜》和《青春不要臉》成功入屋
之後伍樂怡入讀藝員訓練班並簽約無綫，因為跟鄺潔楹著泳裝拍攝旅遊節目《3日2夜》，大騷好身材，而被網民捧為女神。之後出演配角，直至2021開始在不同的劇集中擔任主要角色如《星空下的仁醫》伍勵寶、《青春不要臉》姜之妍、《金宵大廈2》Suki、《超能使者》譚玉娟等。而其中《青春不要臉》的姜之妍一角更令她人氣急升，成功入屋。