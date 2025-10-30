全民造星6｜27號伍萬祺 (阿木) IG/背景起底！25歲INFP「Emo系歌手」視林家謙為偶像

伍萬祺（阿木）個人資料：

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星6》再度掀起全城熱話，在96位參賽者中，27號的伍萬祺（阿木）憑藉其獨特的「Emo系歌手」形象和深邃的憂鬱氣質，成功在初賽階段吸引了廣泛關注。這位年僅25歲的年輕人，以其內斂而充滿故事感的眼神，讓人不禁好奇他背後的音樂世界和個人故事。