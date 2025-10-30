全民造星6｜27號伍萬祺 (阿木) IG/背景起底！25歲INFP「Emo系歌手」視林家謙為偶像
伍萬祺（阿木）個人資料：
ViuTV年度大型選秀節目《全民造星6》再度掀起全城熱話，在96位參賽者中，27號的伍萬祺（阿木）憑藉其獨特的「Emo系歌手」形象和深邃的憂鬱氣質，成功在初賽階段吸引了廣泛關注。這位年僅25歲的年輕人，以其內斂而充滿故事感的眼神，讓人不禁好奇他背後的音樂世界和個人故事。
基本資料
伍萬祺（阿木）於1999年12月11日出生，是一位典型的射手座男生，現年25歲。身高177cm，體重61kg，身型高䠷，散發著一種文藝青年的氣息。在職業方面，他是一名自由工作者，這也讓他有更多時間投入音樂創作和多元化的興趣之中。根據近年流行的MBTI十六型人格測試，阿木屬於「INFP」（調停者），這類型的人通常內心世界豐富、富有創意和同理心，並且追求尋找生活的意義和真實性，這點與他「Emo系歌手」的定位不謀而合，預示著他的表演將會充滿情感深度和個人思考。
外貌特徵
阿木的外貌給人一種沉靜而帶點憂鬱的感覺，符合他「Emo系」的風格。然而，當被問到最滿意自己身體哪個部位時，他的答案卻是「酒窩」，這個可愛的特徵與他整體的冷酷氣質形成一種有趣的「反差萌」。這或許也暗示著在他深沉的外表下，藏著一顆溫暖而親切的內心，等待觀眾在比賽過程中慢慢發掘。
性格和興趣
作為INFP調停者，阿木的性格顯得內斂而專注。他的座右銘是「少說話多做事，盡全力，其他的順其自然」，充分體現了他務實、不張揚的處事態度。他傾向於用行動和作品來表達自己，而非花言巧語。這種性格讓他能夠沉下心來，專注於音樂創作和個人技藝的提升。他享受獨處的時光，例如「發吽哣」（發呆），這對創作者來說，往往是醞釀靈感的重要時刻。
音樂背景和才能：
音樂是伍萬祺（阿木）展現自我的最重要媒介。他不僅擁有出色的歌唱技巧，更在多個音樂領域展現其才華，是一位潛力無限的音樂人。
音樂專長
阿木的音樂專長涵蓋唱歌、和音編寫及Rap。這三項技能的結合，讓他能夠駕馭不同曲風，並在表演中增添豐富的層次感。他自稱為「Emo系歌手」，意味著他的音樂作品和表演風格將會側重於情感的抒發，歌詞內容可能圍繞內心掙扎、個人反思和對世界的觀察。這種風格在現今的香港樂壇中獨樹一幟，有望為觀眾帶來新鮮感。此外，他亦擅長寫歌和彈結他，具備成為一位全方位唱作人的潛力。
表演經驗
在參加《全民造星6》之前，阿木已經累積了一定的街頭表演（Busking）經驗。Busking的經歷不僅磨練了他的膽量和現場演唱的穩定性，更讓他學會如何直接面對觀眾，用音樂與陌生人建立聯繫。這種近距離的表演經驗，對於他在《全民造星》的舞台上應對壓力和與觀眾互動，無疑是寶貴的資產。
音樂偶像
談及音樂上的啟蒙和偶像，阿木表示最喜愛林家謙和林宥嘉。這兩位歌手均以其獨特的音樂風格、細膩的情感表達和高水準的音樂製作而聞名。林家謙的內斂、富詩意的創作風格，以及林宥嘉的「迷幻」唱腔和對歌曲的深刻詮釋，都與阿木的「Emo系」定位有著異曲同工之妙。阿木更坦言，希望有朝一日能與偶像林家謙同台演出，這份憧憬也成為他不斷前進的動力。他最喜愛的一首歌曲是《整個太平洋也是我為你流下的眼淚》，這個充滿畫面感和悲傷情緒的歌名，也再次印證了他對情感深刻作品的偏愛。
參加《全民造星6》的動機：
對於許多參賽者而言，《全民造星》是一個追逐夢想、渴望成名的舞台。而對於伍萬祺（阿木）來說，參賽的初衷更像是一場對自我的探索和挑戰。
參賽目標
阿木參加《全民造星6》的主要目標是「挑戰一吓自己，走出舒適圈」。作為一名INFP，他可能更習慣於在自己的小世界裡進行創作和思考。參加這樣一個高強度、高曝光度的電視選秀節目，對他而言無疑是一次巨大的突破。他希望藉此機會，逼迫自己面對鏡頭、學習團隊合作，並在壓力下激發出更多潛能。
期望成績
在預計名次方面，阿木給出了一個相對謙虛的答案：「30強」。這個目標反映了他務實的性格，他更看重的是參賽過程中的學習和成長，而非最終的勝負。他希望能夠穩紮穩打，在比賽中盡力展示自己的音樂才華，讓更多人認識到「Emo系歌手」伍萬祺的獨特魅力。
社交媒體和粉絲互動：
想更深入了解阿木的日常和音樂動態，可以追蹤他的社交媒體帳號，與他進行互動。
Instagram 帳號
阿木的主要社交平台是Instagram，帳號為 @muk.ng_。他會在IG上分享生活點滴、音樂創作的片段以及參賽的心路歷程，是粉絲了解他最新動向的最佳渠道。
其他社交平台
除了Instagram，阿木亦有開設Facebook和Threads帳號，方便不同平台的粉絲追蹤。
- Facebook: @Muk.ng_
- Threads: @Mukng1211
生活日常：
舞台下的伍萬祺（阿木）是一位熱愛生活、興趣廣泛的青年，動靜皆宜，展現出與舞台上憂鬱形象截然不同的一面。
興趣愛好
阿木的興趣愛好非常多元化。在靜態方面，他熱愛寫歌、彈結他、畫畫和煮嘢食，這些活動不僅能讓他抒發情感，也展現了他細膩和富有藝術感的一面。在動態方面，他則喜歡跑步、行山、Wakesurf、乒乓波和踢波，這些運動愛好讓他保持健康的體魄和積極的心態，也為他的創作注入源源不絕的活力。
特別技能
在「特別技能」一欄，阿木幽默地填上了「吃飯」和「發吽哣」（發呆）。這看似無厘頭的答案，卻巧妙地展現了他隨和、貼地的一面，拉近了與觀眾的距離。懂得在適當的時候放空自己，對於需要大量靈感的創作者來說，或許真的是一項不可或缺的「技能」。
未來發展：
憑藉在《全民造星6》的初步亮相，伍萬祺（阿木）已經成功建立起獨特的個人品牌，未來的發展備受期待。
音樂事業規劃
結合他的音樂專長和偶像風格，阿木未來的音樂路向非常清晰，極有可能朝著唱作人的方向發展。他擅長創作，能夠將個人情感和思考融入作品中，有望在香港樂壇成為一位風格鮮明的歌手。比賽的歷練將會幫助他提升舞台魅力和製作技巧，為日後推出個人作品打下堅實基礎。
個人成長目標
無論最終名次如何，參加《全民造星6》對阿木而言，都將是一次寶貴的成長經歷。他已經勇敢地踏出了舒適圈的第一步，接下來的挑戰將會繼續磨練他的心智和專業能力。我們期待看到這位內斂的「Emo系歌手」，如何在比賽中一步步蛻變，不僅在音樂上有所突破，更在個人層面上實現成長，成為一個更強大、更全面的表演者。