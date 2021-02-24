有片！ 52歲伍詠薇幫吳卓羲治不舉 一對三男神講「一夜情」
撰文：東方新地 | 圖：《Tiger’s Talk》截圖
伍詠薇搵馬明卓羲Bosco玩3P
劇集《飛虎之雷霆極戰》三位型男主角黃宗澤（Bosco）、馬國明及吳卓羲（Ron）為邵氏特備節目《Tiger’s Talk》擔任嘉賓，面對兩位搞鬼主持林盛斌及伍詠薇，三男神都無力招架！
「哎吔阿媽」伍姑娘 暢談同仔one night stand
可能曾經合作拍劇，Ron與Bosco都分別於劇集《大唐雙龍傳》及《飛虎之潛行極戰》中演過伍姑娘的兒子，對住呢個哎吔阿媽，兩人表現寧舍生鬼，不停和伍姑娘鬥咀，反而馬明就經常一臉尷尬，當阿Bob問伍姑娘，如果三個之中，one night stand、男朋友、老公會如何選擇時，她興奮表示one night stand最好三個：「三個一齊嚟！因為我依家呢個年紀係三個一齊嚟先補到我㗎！」之後她就一貫正經指會揀馬明，因為一生遇過無數嘅男人，但未遇過馬明呢類，所以揀他！Bob就好奇問：「你揀力嘅表現定咩先？如果揀力嘅表現，你睇吳卓羲對腳粗到……」
伍詠薇揀Bosco做男友
伍姑娘繼續出擊説：「佢呢啲腳型我歎過好多！馬國明醫生我未遇過！」至於男朋友，她就揀Bosco：「因為我覺得佢好多計！」吳卓羲即搞鬼問：「但係冇one night stand？」點知伍姑娘即時還擊話：「唔係，呢個night night stand！」連Bosco都畀佢攞盡便宜，仲話老公會揀Ron，指他會是一個不錯的老公型，點知又畀阿Bob入到位，衰衰向Ron說：「就算你不舉都鍾意你！」搞到Ron要澄清：「唔係事實嘅嘢，我唔回應！」伍姑娘即打蛇隨棍上謂：「但係我會幫到你㗎！」一對三男神任佢魚肉！認真爆笑！
去片！吳卓羲叫喚「薇薇～」
喺阿Bob同伍姑娘主持下，Bosco、馬明同阿Ron暫時放低男神包袱，挑戰「一夜情」話題。伍姑娘先要阿Ron叫佢「薇薇～」，之後揀同馬明One Night Stand，再同Bosco Night Nihgt Stand。到阿Ron抗議時，伍姑娘佛心地表示會幫佢解決不舉問題？