有片！ 52歲伍詠薇幫吳卓羲治不舉 一對三男神講「一夜情」

三位男神黃宗澤、馬國明、吳卓羲早前上《Tiger’s Talk》節目，同兩位主持阿Bob及伍詠薇大談「一夜情」，已屆狼虎之年的伍姑娘，老實不客氣話要三個男神一齊嚟，之後佢補充話會揀馬明做「one night stand」對象，因為乜男人都試過，但未試過醫生咁話，又要Bosco做night night stand男友，最後仲講到可以幫吳卓羲治癒不舉㖭！真係三男神都畀佢玩殘！

撰文：東方新地 | 圖：《Tiger’s Talk》截圖