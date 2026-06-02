伍詠薇爆《金枝慾孽貳》橫店桃色秘史 酒店「房內藏人」 網民憑3大線索鎖定TVB視后

伍詠薇聯同簡慕華及梁嘉琪昨日在節目《九運會客室》中大爆2012年拍攝《金枝慾孽貳》橫店外景期間的桃色秘史，三人憶述某晚在酒店發現鄰房女星房間傳出兩把聲音，伍詠薇更鼓起勇氣敲門揭開真相。事件曝光後網民即時根據三大線索鎖定目標人物，矛頭直指一位當時22歲的TVB視后。