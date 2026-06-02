伍詠薇爆《金枝慾孽貳》橫店桃色秘史 酒店「房內藏人」 網民憑3大線索鎖定TVB視后
伍詠薇即場模仿鄰房女星反應維妙維肖
伍詠薇在節目中興奮地憶述當年橫店酒店隔音極差，她與簡慕華趴在牆邊偷聽後發現異樣：「明明係一個人住嘅，點解有兩把聲？」二人按捺不住好奇心，伍詠薇鼓起勇氣上前敲門，結果開門的竟然是一個不應該出現在該房間的人。更離奇的是，房間真正的主人隨後才從後方現身，一臉茫然地問「咩事呀？」伍詠薇即場模仿對方的身高和語氣，簡慕華和梁嘉琪立即心領神會，三人同時重演當時的回應：「冇嘢啊！」場面既尷尬又爆笑。
三人自嘲有口德事隔13年從未外傳
簡慕華在節目中坦言當時場面極度尷尬，直指「嗰間房開門唔應該係呢個人」。三人事後選擇保持沉默，從未向外界透露這段外景秘史。伍詠薇、簡慕華及梁嘉琪因拍攝《金枝慾孽貳》結緣，戲外更與苟芸慧、潘曉彤等人組成「金枝六壯士」閨密團，感情深厚至今。事隔13年三人才首度在鏡頭前提及此事，雖然全程未有點名，但伍詠薇傳神的演繹已令觀眾心中有數。
《金枝慾孽貳》女星陣容龐大引發推測
《金枝慾孽貳》於2013年播出，劇中雲集大量女演員飾演各宮嬪妃及宮女角色，包括龔嘉欣、關婉珊、沈可欣、麥皓兒、林芊妤、陳婉婷等人均有參與橫店外景拍攝。由於伍詠薇在模仿時刻意壓低身高，暗示對方身材較為嬌小，加上該女星當時獨自入住一間房，種種細節大幅收窄了推測範圍。節目播出後，不少觀眾翻查當年劇組演員名單逐一比對，試圖找出這位「鄰房女星」的真正身份。
網民根據三大線索鎖定TVB視后龔嘉欣
節目昨晚在YouTube發布後隨即引爆討論，網民歸納出三大關鍵線索：第一是伍詠薇模仿時明顯壓低身高，暗示對方身材嬌小；第二是伍詠薇模仿對方「無辜樣」的表情極具辨識度；第三是該女星必須為《金枝慾孽貳》劇組成員且當年有參與橫店外景拍攝。綜合以上條件，大量網民留言指向同一個名字——龔嘉欣。有網民直言「睇完伍姑娘個模仿，唔使講都知係邊個」，亦有人留言「身高加表情已經好明顯」，討論區內幾乎一面倒認定目標人物身份。
當時22歲龔嘉欣戀上38歲鄧健泓
鄧健泓與李詩嬅分手後，以38歲之齡搭上當是只有22歲的小花龔嘉欣。二人當時憑劇集《隔籬七日情》而撻著，可惜有指鄧健泓偷食港姐張嘉兒，令龔嘉欣大感失望。所謂一次不忠，百次不用，二人最後都是分手收場。所以有理由相信，當時在拍攝《金枝慾孽貳》的時候在龔嘉欣房中的有可能是鄧健泓。