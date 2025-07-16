落選港姐伍韻婷突晒火辣照！激罕解放S腰自爆曾嫌身材扁平想隆胸

憑《福祿壽訓練學院》人氣急升的伍韻婷（Juliana），今日（16日）突然在社交平台大派福利，上載一輯極度火辣的靚相，旋即引起網民暴動！相中的Juliana身穿白色Tube Top配搭露膊外套，大騷白滑香肩與性感S腰，畫面極盡誘惑。她更俏皮地留言叫人不要看，但如此惹火的身材，又怎能不令人注目？更令人驚訝的是，如今自信滿滿的她，昔日竟曾因身材而自卑，更動過一個驚人念頭！