落選港姐伍韻婷突晒火辣照！激罕解放S腰自爆曾嫌身材扁平想隆胸
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憑《福祿壽訓練學院》人氣急升的伍韻婷（Juliana），今日（16日）突然在社交平台大派福利，上載一輯極度火辣的靚相，旋即引起網民暴動！相中的Juliana身穿白色Tube Top配搭露膊外套，大騷白滑香肩與性感S腰，畫面極盡誘惑。她更俏皮地留言叫人不要看，但如此惹火的身材，又怎能不令人注目？更令人驚訝的是，如今自信滿滿的她，昔日竟曾因身材而自卑，更動過一個驚人念頭！
伍韻婷IG突派福利 白色Tube Top解放惹火身材
Juliana在IG上載的最新靚相中，只見她以一身純白造型示人，上身的白色Tube Top完美包裹著她玲瓏有致的曲線，外搭一件刻意滑落的露膊外套，盡顯骨感美與白滑香肩。最吸睛的莫過於她若隱若現的纖腰，結實的線條展現出長期運動的成果。下身配上一條白色熱褲，一雙修長美腿表露無遺，火辣程度爆燈！Juliana在帖文中以英文寫道：「don’t stare it’s rudeee（別盯着看，這很粗魯）」，充滿挑逗意味的字句，引來好友關楓馨秒速留言：「BUT HOW COULD I NOT?! 🔥（但我怎麼能不看呢）」，完全說出了一眾網民的心聲。
伍韻婷自嘲身材太扁諗過隆胸
伍韻婷參選港姐時，曾公開三圍數字為31、22.5、32.5，上圍只有31吋，在眾佳麗中呎吋最小，但她強調自己只係生得細粒，並不算平胸，更自比師姐陳凱琳，話兩人屬於同類身形。不過伍韻婷亦曾直言嫌棄自己身材太扁，仲話有諗過隆胸，但因為擔心後遺症和手術風險，所以選擇接受自己的身體。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期