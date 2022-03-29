陀地外國人｜落選港姐伍韻婷Juliana靠跌膊裝搶Fo 棄做金融分析師入行

應屆落選港姐伍韻婷（Juliana）近日夥拍陳嘉慧（Erica）、鞏姿希（Krystl）及布樂文（JB），一同主持J2節目《陀地外國人》，入行僅半年的伍韻婷，雖然知名度不及兩位女拍檔，但在節目中憑藉不時穿跌膊吊帶裝等，輕露香肩，成功搶去不少目光焦點！