陀地外國人｜落選港姐伍韻婷Juliana靠跌膊裝搶Fo 棄做金融分析師入行
應屆落選港姐伍韻婷（Juliana）近日夥拍陳嘉慧（Erica）、鞏姿希（Krystl）及布樂文（JB），一同主持J2節目《陀地外國人》，入行僅半年的伍韻婷，雖然知名度不及兩位女拍檔，但在節目中憑藉不時穿跌膊吊帶裝等，輕露香肩，成功搶去不少目光焦點！
伍韻婷選港姐12強止步
現年28歲的伍韻婷在美國波士頓出世，大學以雙學位畢業，25歲時離開父母身邊，隻身回港發展，本身任職金融分析師。去年伍韻婷透過參選港姐入行，雖然到12強前止步，但就得以簽入無綫，並獲J2台節目創意總監C君（鄭詩君）賞識，首個工作就是擔任J2節目《陀地外國人》的主持人。
「鬼妹仔」唔介意性感出鏡
近日在《陀地外國人》中，伍韻婷不時露肩又晒腿出鏡，非常吸睛，周四（31日）一集中，她更會露腰跳舞，盡展性感火辣的一面。自認「鬼妹仔」的伍韻婷，曾笑言在外國時都係著好少布，唔介意著泳衣出鏡！
伍韻婷自嘲身材太扁諗過隆胸
伍韻婷參選港姐時，曾公開三圍數字為31、22.5、32.5，上圍只有31吋，在眾佳麗中呎吋最小，但她強調自己只係生得細粒，並不算平胸，更自比師姐陳凱琳，話兩人屬於同類身形。不過伍韻婷亦曾直言嫌棄自己身材太扁，仲話有諗過隆胸，但因為擔心後遺症和手術風險，所以選擇接受自己的身體。
即睇《陀地外國人》Erica同Juliana 陪你英式Happy Hour：
撰文：東方新地圖片來源：《陀地外國人》截圖、[email protected]、[email protected]影片來源：J2
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