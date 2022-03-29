伍韻婷

陀地外國人｜落選港姐伍韻婷Juliana靠跌膊裝搶Fo 棄做金融分析師入行

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應屆落選港姐伍韻婷（Juliana）近日夥拍陳嘉慧（Erica）、鞏姿希（Krystl）及布樂文（JB），一同主持J2節目《陀地外國人》，入行僅半年的伍韻婷，雖然知名度不及兩位女拍檔，但在節目中憑藉不時穿跌膊吊帶裝等，輕露香肩，成功搶去不少目光焦點！

伍韻婷選港姐12強止步

現年28歲的伍韻婷在美國波士頓出世，大學以雙學位畢業，25歲時離開父母身邊，隻身回港發展，本身任職金融分析師。去年伍韻婷透過參選港姐入行，雖然到12強前止步，但就得以簽入無綫，並獲J2台節目創意總監C君（鄭詩君）賞識，首個工作就是擔任J2節目《陀地外國人》的主持人。

伍韻婷 鞏姿希近年被志偉愛將C君賞識，由娛樂新聞台主播跳到綜藝節目主持。
伍韻婷（右三）和鞏姿希（左三）同獲C君（左二）賞識，升呢擔任J2節目主持。（圖片來源：[email protected]
伍韻婷 在節目《陀地外國人》中，伍韻婷不時著短裙晒腿。
在節目《陀地外國人》中，伍韻婷不時著短裙晒腿。（圖片來源：[email protected]
伍韻婷 雖然生得細細粒，但伍韻婷身形纖瘦，比例不俗。
雖然生得細細粒，但伍韻婷身形纖瘦，比例不俗。（圖片來源：[email protected]

「鬼妹仔」唔介意性感出鏡

近日在《陀地外國人》中，伍韻婷不時露肩又晒腿出鏡，非常吸睛，周四（31日）一集中，她更會露腰跳舞，盡展性感火辣的一面。自認「鬼妹仔」的伍韻婷，曾笑言在外國時都係著好少布，唔介意著泳衣出鏡！

伍韻婷 近日伍韻婷在節目中著露肩裝落酒吧暢飲。
近日伍韻婷在節目中著露肩裝落酒吧暢飲。（圖片來源：《陀地外國人》截圖）
伍韻婷 比起中東混血兒鄧祖欣Pamela）和穿著密實的陳嘉慧，伍韻婷打扮最搶鏡。
比起中東混血兒鄧祖欣（Pamela）和穿著密實的陳嘉慧，伍韻婷打扮最搶鏡。（圖片來源：《陀地外國人》截圖）
伍韻婷 陳嘉慧穿著一身樽頸長袖衫落酒吧，非常密實。
陳嘉慧穿著一身樽頸長袖衫落酒吧，非常密實。（圖片來源：《陀地外國人》截圖）
伍韻婷 在嚟緊一集伍韻婷更會露腰跳舞。
伍韻婷在節目中會露腰跳舞。（圖片來源：[email protected]

伍韻婷自嘲身材太扁諗過隆胸

伍韻婷參選港姐時，曾公開三圍數字為31、22.5、32.5，上圍只有31吋，在眾佳麗中呎吋最小，但她強調自己只係生得細粒，並不算平胸，更自比師姐陳凱琳，話兩人屬於同類身形。不過伍韻婷亦曾直言嫌棄自己身材太扁，仲話有諗過隆胸，但因為擔心後遺症和手術風險，所以選擇接受自己的身體。

伍韻婷 伍韻婷在節目《陀地外國人》，要走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。
伍韻婷在節目《陀地外國人》中，要走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。（圖片來源：[email protected]
伍韻婷 伍韻婷的身高有160cm，體重41kg，身形相當單薄。
伍韻婷的身高有160cm，體重41kg，身形相當單薄。（圖片來源：[email protected]
伍韻婷 伍韻婷的愛好有烹飪、羽毛球、旅行和瑜伽。
伍韻婷的愛好有烹飪、羽毛球、旅行和瑜伽。（圖片來源：[email protected]
伍韻婷 來港發展只有約3年的伍韻婷，坦言仲未係為香港永久居民。
來港發展只有約3年的伍韻婷，坦言仲未係香港永久居民。（圖片來源：[email protected]
伍韻婷 笑容甜美的伍韻婷，自覺有點觀眾緣。
笑容甜美的伍韻婷，自覺有點觀眾緣。（圖片來源：[email protected]
伍韻婷 伍韻婷去年參選時為27歲，是當屆年紀最大的參賽者。
伍韻婷去年參選時為27歲，是當屆年紀最大的參賽者。（圖片來源：[email protected]
伍韻婷 Juliana Ng)，27歲，大學畢業 雙學位)，身高160cm，體重41kg。
雖然上圍只有31吋，但伍韻婷強調自己只係生得細粒，不算平胸！（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

即睇《陀地外國人》Erica同Juliana 陪你英式Happy Hour：

撰文：東方新地圖片來源：《陀地外國人》截圖、[email protected][email protected]影片來源：J2

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