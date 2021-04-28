伙記辦大事｜陳瀅翻著佘詩曼７年前釘姐皮褸 冇發霉又環保 全靠無綫服裝部
無綫向來好環保，一件戲服可以循環再著無限次，只不過平時觀眾唔多留意，除非款式好特別主角又成日著，最近在新劇《伙記辦大事》中飾演飛車女的陳瀅，被發現在劇中身穿的皮褸，與佘詩曼在《使徒行者》中經常穿的一模一樣，七年後件皮褸都冇穿冇爛，一代傳一代，服裝部功不可沒。
撰文：東方新地 圖片：無綫電視截圖、陳瀅IG圖片、劇集截圖及劇照
《伙計辦大事》出現七年前釘姐皮褸
陳瀅在無綫新劇中的角色愛飛車，而她在劇中的造型亦是皮褸加窄身褲，其中一件啞黑色的皮褸，竟是14年佘詩曼拍《使徒行者》時著過，當年的一線花旦著完到現在的新晉花旦著，無綫非常環保。
無綫服裝部保存有法
皮褸存放日子久又唔保養好易發霉，陳瀅身穿佘詩曼7年前的皮褸個款唔out，望落去仲好新淨，有賴無綫服裝部的員工打理及保存得好。講開戲服重著，同樣正在熱播的劇集《愛美麗狂想曲》，李佳芯其中一個cosplay造型身穿旗袍進行港姐加冕儀式，所穿的旗袍正是90年袁詠儀那一屆的旗袍，將古董著上身的李佳芯，被網民指索過當年的袁詠儀……
李佳芯港姐造型超級亮麗
李佳芯在劇中以多個cosplay造型現身，當中香港小姐的經典旗袍造型就最亮麗，李佳芯幻想自己奪得「第20屆香港小姐競選冠軍」，身穿黑色旗袍晚裝向鏡頭大派飛吻，原來該旗袍是31年前，袁詠儀於90年參選香港小姐時的大會指定旗袍。
與季軍梁小冰同款
穿上高叉旗袍的李佳芯表現出高貴大方的一面，更被指神還原31年前袁詠儀當年接受冠軍加冕的畫面，不過睇真啲，李佳芯身上的旗袍並非袁詠儀那件，旗袍上的繡花其實與當年季軍梁小冰所穿的那件同款，一眾網民更大讚李佳芯比當年奪冠的袁詠儀更具氣質。