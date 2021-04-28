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伙記辦大事｜陳瀅翻著佘詩曼７年前釘姐皮褸 冇發霉又環保 全靠無綫服裝部

東方新地 - 娛聞

無綫向來好環保，一件戲服可以循環再著無限次，只不過平時觀眾唔多留意，除非款式好特別主角又成日著，最近在新劇《伙記辦大事》中飾演飛車女的陳瀅，被發現在劇中身穿的皮褸，與佘詩曼在《使徒行者》中經常穿的一模一樣，七年後件皮褸都冇穿冇爛，一代傳一代，服裝部功不可沒。

撰文：東方新地 圖片：無綫電視截圖、陳瀅IG圖片、劇集截圖及劇照

伙計辦大事
陳瀅在《伙計辦大事》中愛揸電單車，最愛的打扮是穿皮褸。
伙記辦大事
14年佘詩曼拍《使徒行者》時，所穿的啞黑色皮褸與陳瀅所穿的一模一樣。

《伙計辦大事》出現七年前釘姐皮褸

陳瀅在無綫新劇中的角色愛飛車，而她在劇中的造型亦是皮褸加窄身褲，其中一件啞黑色的皮褸，竟是14年佘詩曼拍《使徒行者》時著過，當年的一線花旦著完到現在的新晉花旦著，無綫非常環保。

伙記辦大事
陳瀅身型較豐滿，著上佘詩曼當年著過的皮褸，明顯比較窄。
伙計辦大事
佘詩曼當年在《使徒行者》與林峯齊齊著皮褸，好型！

無綫服裝部保存有法

皮褸存放日子久又唔保養好易發霉，陳瀅身穿佘詩曼7年前的皮褸個款唔out，望落去仲好新淨，有賴無綫服裝部的員工打理及保存得好。講開戲服重著，同樣正在熱播的劇集《愛美麗狂想曲》，李佳芯其中一個cosplay造型身穿旗袍進行港姐加冕儀式，所穿的旗袍正是90年袁詠儀那一屆的旗袍，將古董著上身的李佳芯，被網民指索過當年的袁詠儀……

李佳芯
李佳芯在《愛美麗狂常曲》幻想自己成為香港小姐冠軍。
李佳芯
李佳芯表演得極度興奮，高叉旗袍下露出修長美腿。

李佳芯港姐造型超級亮麗

李佳芯在劇中以多個cosplay造型現身，當中香港小姐的經典旗袍造型就最亮麗，李佳芯幻想自己奪得「第20屆香港小姐競選冠軍」，身穿黑色旗袍晚裝向鏡頭大派飛吻，原來該旗袍是31年前，袁詠儀於90年參選香港小姐時的大會指定旗袍。

李佳芯
李佳芯所穿的旗袍原來是90年的港姐大會指定旗袍。
李佳芯
90年的港姐十二強。

與季軍梁小冰同款

穿上高叉旗袍的李佳芯表現出高貴大方的一面，更被指神還原31年前袁詠儀當年接受冠軍加冕的畫面，不過睇真啲，李佳芯身上的旗袍並非袁詠儀那件，旗袍上的繡花其實與當年季軍梁小冰所穿的那件同款，一眾網民更大讚李佳芯比當年奪冠的袁詠儀更具氣質。

李佳芯
90年的港姐冠軍是袁詠儀。
李佳芯
細心一看，其實李佳芯身上的旗袍與當年季軍梁小冰那件是同款。

網民一致讚好李佳芯

愛美麗狂想曲│李佳芯cosplay造型天馬行空 翻著90年港姐旗袍 網民指索過袁詠儀

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