伙記辦大事｜陳瀅翻著佘詩曼７年前釘姐皮褸 冇發霉又環保 全靠無綫服裝部

無綫向來好環保，一件戲服可以循環再著無限次，只不過平時觀眾唔多留意，除非款式好特別主角又成日著，最近在新劇《伙記辦大事》中飾演飛車女的陳瀅，被發現在劇中身穿的皮褸，與佘詩曼在《使徒行者》中經常穿的一模一樣，七年後件皮褸都冇穿冇爛，一代傳一代，服裝部功不可沒。

撰文：東方新地 圖片：無綫電視截圖、陳瀅IG圖片、劇集截圖及劇照