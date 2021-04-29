伙記辦大事｜陳瀅連環犧牲色相 黑絲引誘後再披浴巾查案
陳瀅是不少男士心中的女神，她曾在無綫劇《全職沒女》中以low cut上衣出場，雖然只露得三秒，已瞬即令「陳瀅」成為網上熱搜。陳瀅最近在無綫新劇《愛美麗狂想曲》及《伙記辦大事》連環犧牲色相，把其豐滿身材表露無遺。
撰文：東方新地 圖片：《伙記辦大事》影片截圖、《愛美麗狂想曲》影片截圖
《伙記辦大事》陳瀅後樓梯除衫
陳瀅與楊明在《伙記辦大事》第13集為了查案搵線索，做特警好似做特工咁，要犧牲色相先可以套到料，陳瀅在劇中的角色非常大膽，除經常飛電單車，這一集還在後樓梯表演除衫。
女神出動玩色誘
陳瀅為得到嫌疑人Vincent（鄧永健飾演）的手機資料，扮鄰居扔完垃圾冇鎖匙入唔到屋，敲門借電話，最重要係大玩浴巾色誘，而前度男友楊明就一直喺隔離睇住，期間二人有身體接觸，楊明動晒情！
《愛美麗狂想曲》陳瀅有驚喜
最近播出的無綫新劇《愛美麗狂想曲》，陳瀅與蕭正楠上演一段感情錯摸後終成眷屬，估唔到劇情發展到中後段竟然有驚喜。
陳瀅為求真相色誘蕭正楠
在《愛美麗原狂想曲》中，陳瀅與蕭正楠是一對，蕭正楠角色乸乸哋但原來一直暗戀陳瀅，二人在頭段好保守甚少身體接觸，後來劇情講述二人未開始拍拖就結婚，有兩場嘴對嘴戲都是點到即止，其後蕭正楠突然對老婆陳瀅表現冷淡，陳瀅為查出真相色誘蕭正楠，穿上黑色情趣內衣及黑絲襪上陣，場面非常火辣。
陳瀅主動擒蕭正楠
第22集陳瀅以黑色情趣內衣配黑絲上場，她半躺在床上用長腿情挑蕭正楠，撩開蕭正楠身上的浴袍，極其香豔。雖然陳瀅在黑色情趣內衣外披上粉紅絲質睡袍，但仍遮掩不了其豐滿身材，陳瀅邊挑逗蕭正楠邊旁敲側擊，終於成功令蕭正楠親口承認之所以避忌親密行為，是因為陳瀅抗拒生小朋友，所以他打算欲擒故縱，等到對方的排卵期才一擊即中。