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伙記辦大事｜陳瀅連環犧牲色相 黑絲引誘後再披浴巾查案

東方新地 - 娛聞

陳瀅是不少男士心中的女神，她曾在無綫劇《全職沒女》中以low cut上衣出場，雖然只露得三秒，已瞬即令「陳瀅」成為網上熱搜。陳瀅最近在無綫新劇《愛美麗狂想曲》及《伙記辦大事》連環犧牲色相，把其豐滿身材表露無遺。

撰文：東方新地 圖片：《伙記辦大事》影片截圖、《愛美麗狂想曲》影片截圖

伙記辦大事 陳瀅
在無綫新劇《伙記辦大事》中，楊明與陳瀅是一對舊情人。
伙記辦大事 陳瀅
為幫手查案，陳瀅度出絕世好橋，並在後樓梯除衫只披上浴巾。

《伙記辦大事》陳瀅後樓梯除衫

陳瀅與楊明在《伙記辦大事》第13集為了查案搵線索，做特警好似做特工咁，要犧牲色相先可以套到料，陳瀅在劇中的角色非常大膽，除經常飛電單車，這一集還在後樓梯表演除衫。

伙記辦大事 陳瀅
除完衫披上浴巾，陳瀅突然閉起雙眼集氣。
伙記辦大事 陳瀅
陳瀅走到嫌疑人的單位撳鐘借電話。

女神出動玩色誘

陳瀅為得到嫌疑人Vincent（鄧永健飾演）的手機資料，扮鄰居扔完垃圾冇鎖匙入唔到屋，敲門借電話，最重要係大玩浴巾色誘，而前度男友楊明就一直喺隔離睇住，期間二人有身體接觸，楊明動晒情！

伙記辦大事 陳瀅
陳瀅只披浴巾去敲門，嫌疑人卻表現得好冷靜。
伙記辦大事 陳瀅
陳瀅刻意舉高隻手，叉晒腰擺性感姿勢。
伙記辦大事 陳瀅
陳瀅成功借到電話，一臉得戚。

《愛美麗狂想曲》陳瀅有驚喜

最近播出的無綫新劇《愛美麗狂想曲》，陳瀅與蕭正楠上演一段感情錯摸後終成眷屬，估唔到劇情發展到中後段竟然有驚喜。

伙記辦大事
這場色誘老公蕭正楠的戲，非常考驗陳瀅演技，她透露和蕭正楠有幾場咀戲。
伙記辦大事
陳瀅先用腳狂撩開蕭正楠件浴袍。
伙記辦大事
身穿情趣內衣的陳瀅風情萬種，係男人都冧爆。

陳瀅為求真相色誘蕭正楠

在《愛美麗原狂想曲》中，陳瀅與蕭正楠是一對，蕭正楠角色乸乸哋但原來一直暗戀陳瀅，二人在頭段好保守甚少身體接觸，後來劇情講述二人未開始拍拖就結婚，有兩場嘴對嘴戲都是點到即止，其後蕭正楠突然對老婆陳瀅表現冷淡，陳瀅為查出真相色誘蕭正楠，穿上黑色情趣內衣及黑絲襪上陣，場面非常火辣。

伙記辦大事
陳瀅發現蕭正楠為生仔睇準時機造人。
伙記辦大事
在劇中乸乸哋的蕭正楠，向陳瀅跪低認錯。

陳瀅主動擒蕭正楠

第22集陳瀅以黑色情趣內衣配黑絲上場，她半躺在床上用長腿情挑蕭正楠，撩開蕭正楠身上的浴袍，極其香豔。雖然陳瀅在黑色情趣內衣外披上粉紅絲質睡袍，但仍遮掩不了其豐滿身材，陳瀅邊挑逗蕭正楠邊旁敲側擊，終於成功令蕭正楠親口承認之所以避忌親密行為，是因為陳瀅抗拒生小朋友，所以他打算欲擒故縱，等到對方的排卵期才一擊即中。

伙記辦大事
這一場戲，令陳瀅再一次展露其美好身材。
伙記辦大事
在婚禮中陳瀅主動啜爆蕭正楠，早前蕭正楠更大爆陳瀅突然伸脷變濕吻。

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