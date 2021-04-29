伙記辦大事｜陳瀅連環犧牲色相 黑絲引誘後再披浴巾查案

陳瀅是不少男士心中的女神，她曾在無綫劇《全職沒女》中以low cut上衣出場，雖然只露得三秒，已瞬即令「陳瀅」成為網上熱搜。陳瀅最近在無綫新劇《愛美麗狂想曲》及《伙記辦大事》連環犧牲色相，把其豐滿身材表露無遺。

撰文：東方新地 圖片：《伙記辦大事》影片截圖、《愛美麗狂想曲》影片截圖