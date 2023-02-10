佐野雛子再出寫真集狂曬水著Look 真係咁似Ivy So？
佐野雛子 曾與內地富二代同遊上海
佐野雛子自2012年加入寫真，近年一度收起性感，以密實形象轉戰影視界，成績卻未如理想，期間她曾與內地富二代王思聰在上海密會夾公仔而傳出緋聞，人氣卻一直未有起色。
2020年開始回歸寫真界
直到2020年中戀情見光死後，她終於回歸寫真界，先後推出了《Hina》、《COLORS》和《BE WITH ME》三本寫真，以及每年必出的月曆等，主打以健康性感的水著look吸客。
相隔一年再出寫真集
有見去年2月推出的《BE WITH ME》銷性不俗，佐野雛子宣布在今年4月再推出全新寫真集，這本寫真集分別於京都及沖繩取景，除了以水著Look大曬她的33F上圍和20吋小蠻腰外，仲玩埋性感出浴照！
每日唔食早餐Keep Fit
為保持其20吋纖腰，佐野雛子每星期都會去兩次健身室，甚至每日只食一至兩餐，唔食早餐，並且會經常照鏡，留意自己身形有冇變化。
被指與Ivy So撞樣
有網民指Ivy So與佐野雛子側面相似度達90%，並指一個賣氣質一個就賣身材！論年齡，佐野雛子已28歲，比21歲的Ivy So大一截，但佐野最威水係上圍達F cup ，而且腰圍只有20吋﹗
常見問題
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