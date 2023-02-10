佐野雛子再出寫真集狂曬水著Look 真係咁似Ivy So？

現年28歲的佐野雛子（佐野ひなこ，又被譯為佐野日向子）入行已有11年，拍過3本水著寫真集，亦曾經因為同內地富二代的緋聞，而為香港的網民熟悉，不過自從COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）出道後，有不少網民就形容佐野雛子係水著版的Ivy So！