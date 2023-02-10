佐野雛子

佐野雛子再出寫真集狂曬水著Look 真係咁似Ivy So？

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現年28歲的佐野雛子（佐野ひなこ，又被譯為佐野日向子）入行已有11年，拍過3本水著寫真集，亦曾經因為同內地富二代的緋聞，而為香港的網民熟悉，不過自從COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）出道後，有不少網民就形容佐野雛子係水著版的Ivy So！

佐野雛子 曾與內地富二代同遊上海

佐野雛子自2012年加入寫真，近年一度收起性感，以密實形象轉戰影視界，成績卻未如理想，期間她曾與內地富二代王思聰在上海密會夾公仔而傳出緋聞，人氣卻一直未有起色。

佐野雛子 已經拍過多本寫真集，佐野雛子話今次拍攝時心情好輕鬆！
已經拍過多本寫真集，佐野雛子話今次拍攝時心情好輕鬆！（圖片來源：[email protected]_sano）
佐野雛子 佐野雛子希望在踏入30歲前，留下美好回憶。
佐野雛子希望在踏入30歲前，留下美好回憶。（圖片來源：寫真集宣傳照）

2020年開始回歸寫真界

直到2020年中戀情見光死後，她終於回歸寫真界，先後推出了《Hina》、《COLORS》和《BE WITH ME》三本寫真，以及每年必出的月曆等，主打以健康性感的水著look吸客。

佐野雛子 佐野雛子進軍影視界後，曾在電視劇版《死亡筆記》中，飾演過彌海砂而為人熟悉。
佐野雛子進軍影視界後，曾在電視劇版《死亡筆記》中，飾演過彌海砂而為人熟悉。（圖片來源：[email protected]_sano）
佐野雛子 除了寫真集外，佐野雛子又會每年都推出水著月曆。
除了寫真集外，佐野雛子又會每年都推出水著月曆。（圖片來源：[email protected]_sano）

相隔一年再出寫真集

有見去年2月推出的《BE WITH ME》銷性不俗，佐野雛子宣布在今年4月再推出全新寫真集，這本寫真集分別於京都及沖繩取景，除了以水著Look大曬她的33F上圍和20吋小蠻腰外，仲玩埋性感出浴照！

佐野雛子 佐野雛子全裸出浴，引人遐想。
佐野雛子全裸出浴，引人遐想。（圖片來源：[email protected]_sano）
佐野雛子 佐野雛子的身形，獲讚為「神之比例Body」。
佐野雛子的身形，獲讚為「神之比例Body」。（圖片來源：寫真集宣傳照）

每日唔食早餐Keep Fit

為保持其20吋纖腰，佐野雛子每星期都會去兩次健身室，甚至每日只食一至兩餐，唔食早餐，並且會經常照鏡，留意自己身形有冇變化。

佐野雛子 新一彈日本女星寫真！工藤遙成人紀念、佐野日向子性感回歸！
佐野雛子指沖繩和京都是她私下經常去的地方。（圖片來源：[email protected]_sano）
佐野雛子 相隔一年再出寫真集，佐野雛子笑言想在寫真集中展示出比一年前更優秀的自己。
相隔一年再出寫真集，佐野雛子笑言想在寫真集中展示出比一年前更優秀的自己。（圖片來源：[email protected]_sano）

被指與Ivy So撞樣

有網民指Ivy So與佐野雛子側面相似度達90%，並指一個賣氣質一個就賣身材！論年齡，佐野雛子已28歲，比21歲的Ivy So大一截，但佐野最威水係上圍達F cup ，而且腰圍只有20吋﹗

蘇雅琳 左是佐野雛子，右是Ivy So﹗
左是佐野雛子，右是Ivy So，大家又覺得似唔似？（圖片來源：[email protected]
佐野雛子 33F Cup女星佐野日向子遭大陸9千億富少狠甩 回歸寫真界
佐野雛子（圖片來源：[email protected]_sano）
佐野雛子
（圖片來源：[email protected]_sano）
佐野雛子
（圖片來源：[email protected]_sano）
佐野雛子 33F Cup女星佐野日向子遭大陸9千億富少狠甩 回歸寫真界
（圖片來源：[email protected]_sano）
佐野雛子
（圖片來源：[email protected]_sano）
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（圖片來源：寫真集宣傳照）
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（圖片來源：寫真集宣傳照）
佐野雛子
（圖片來源：寫真集宣傳照）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_sano、寫真集宣傳照、[email protected]

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