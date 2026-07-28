何伯離世｜一文整理事件始末！忘年戀反目浴血收場 何太案件後續全整理
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77歲何伯與妻子何太因忘年戀及資產風波屢成焦點，男方早前因傷人案被判囚兩個月後昨日不幸因肝癌病逝。隨住當事人撒手人寰，原本排期受審的遺孀即將面臨截然不同嘅法律局面。
屯門菁田邨升降機大堂爆發何伯何太浴血衝突
回顧2025年5月30日早上，警方接獲報案指有人在屯門菁田邨菁信樓升降機大堂大打出手。事發時何伯疑從後以一把多用途摺刀襲擊妻子，雙方隨即陷入激烈糾纏，期間何太涉嫌咬傷對方手指反擊。兩人在混亂中雙雙浴血，隨後被送往屯門醫院治理，並同因涉嫌傷人罪遭到執法人員拘捕。
法庭特事特辦缺席判處何伯即時入獄兩個月
案件進入司法程序後波折重重，由於女方曾因精神科問題住院導致審訊延期，法官最終決定將兩人案件分拆處理。區域法院法官陳廣池於今年7月21日開庭時指出，考慮到男方年邁有病，擔心「萬一有咩發生咗」，決定特事特辦在被告缺席下進行判刑。法官在庭上直指被告已達「不惑之年」雙倍年紀卻不懂自制，因愛成恨傷害妻子，最終在刑期扣減下判其入獄兩個月。
忘年戀變斷腸結資產風波觸發夫妻反目成仇
兩名主角過去因高調宣揚忘年戀及牽涉巨額資產風波而成為全城焦點，惟婚後蜜月期不足兩年便迅速宣告破裂。根據心理專家報告透露，男方在前妻過世後承受無比孤寂，後來因女方出現感到溫暖而過度依賴，但這段感情遭到子女及外界強烈反對。兩人關係其後急轉直下，雙方更因提出離婚及改嫁問題頻繁爆發嚴重衝突，最終演變成無可挽回的肢體暴力事件。
何伯離世掀「死無對證」揣測
男方在案件完成法庭程序不足一周後，於昨日因肝癌在醫院離世。消息傳出後，網上各大討論區隨即湧現大量留言，有網民直言「死無對證，肯定甩身」，亦有人慨嘆「主角走咗，場戲點演落去」。至於女方被控有意圖而傷人罪一案，已排期於2027年2月11日開審。雖然外界一度流傳，由於被害人已離世，何太有機會毋須負上刑責，但據了解，被害人離世並不會令案件自動撤銷或令被告自動脫罪，案件仍會如期審理，只是何伯將無法再以證人身份出庭作供。
圖片來源：YouTube@TVB USA Official、網民David Li圖片、截圖@無綫新聞、直播截圖、YouTube@TVB USA Official 截圖資料或影片來源：原文刊於新假期