何太突「變臉」改口讚房署1件事！被水哥發律師信指控誹謗
何太 突然賣口乖改口讚房署
在YouTube直播中，何太忽然轉口風，提到自己回公屋單位攞衫時，發現房署發出的信件，她說：「嗰封唔係收樓信，嗰日佢口頭同我講咗再出一封信啫，話從此之後，我老公冇得再喺度住喇！如果再繼續住呢，一係加名，一係搬遷咁。」
稱已經同房署職員傾好咗
早前曾鬧爆房署職員的何太，此時突然「變臉」賣口乖，表示：「我都相信嘅，佢哋做嘢冇咁蠻不講理嘅，我哋明明9號嗰日傾好咗，同啲職員傾好咗，嗰晚我哋都上深圳過咗一晚㗎嘛！」強調何伯冇返到公屋單位過夜。
何太爆被何伯以死相逼
何太透露她正在考慮搬到租金更便宜的地方居住，並堅決拒絕為公屋單位加上何伯名，以免影響她討回何伯450萬的計劃。不過她坦言有離開何伯的念頭：「邊個撐得到呢，我都想走呀，但我老公佢愛我，佢唔肯畀我走，佢係以死留難我呀嘛！」
讚房署唔會好似黑粉咁野蠻
何太又揚言：「就算佢（房署）使橫手收我樓都冇問題㗎，真係㗎喎，我OK㗎喎，我冇問題㗎喎！我唔會畀你哋逼上絕路㗎噃！我一直撐下去㗎噃！即使我瞓街，我都同我老公撐下去！」
何太續讚房署講理：「如果房屋署好似你啲黑粉咁野蠻，唔講道理嘅，使橫手攞走我間屋嘅，我都真係冇問題㗎噃！」何伯也在一旁加以附和：「人哋（房署）都識諗㗎嘛！人哋畀你玩呀？畀你牽住個鼻走呀？人哋何局長都話會查實質嘅嘢，唔係聽網上講嘅嘢，網上講嘅嘢係不可取不可信！」
有外賣員搵上門何太被嚇親
由於經常被曝光所住酒店，何伯何太昨晚搬到深圳羅湖一間酒店居住，但仍極速被內地黑粉查到地址及房號，有黑粉更用外賣app幫何太訂購元寶衣紙、冥幣、避孕藥等，更於訂單中標示要求外賣員「大力敲門」，嚇到何太在直播中瞳孔放大，即時要「落播」。
不少網民認為何太「唔抵可憐」，又驚訝指：「點解連佢住邊間房都知咁癲」、「慘，而家連响大陸都不受歡迎」、「除咗抵死真係唔知講咩好了」等。
何太被水哥告誹謗 要求道歉+賠償
此外，網台「無糧軍師Water」水哥昨日正式發出律師信，指控何太誹謗！全因何太曾多次拍片指水哥發起針對她的網絡攻擊，並播放有關水哥的疑似「黑材料」。對此水哥於律師信中否認何太的所有指控及抹黑，指何太的誹謗言論已對他造成嚴重損失及傷害，要求何太於下周二前作出公開道歉和賠償，否則將採取法律行動，包括入稟高院正式控告何太誹謗。
網民紛紛表示支持水哥「打怪獸」，有網民就提及之前翁靜晶都發過律師信給何太。亦有網民大讚何伯「高招」：「一招死纏爛打成為大贏家！」