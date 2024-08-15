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何太突「變臉」改口讚房署1件事！被水哥發律師信指控誹謗

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憑上《東張西望》成名的何伯同何太近日因住屋問題再受關注，由於何伯一直未有辦理加名手續，上周五房署曾向他們發出通知，要求何伯搬離何太所租的公屋，為此何太曾在直播中不滿鬧爆房署「亂嚟」，但到昨日（8月14日）何太忽然改口風，賣口乖大讚房署！

何太 突然賣口乖改口讚房署

在YouTube直播中，何太忽然轉口風，提到自己回公屋單位攞衫時，發現房署發出的信件，她說：「嗰封唔係收樓信，嗰日佢口頭同我講咗再出一封信啫，話從此之後，我老公冇得再喺度住喇！如果再繼續住呢，一係加名，一係搬遷咁。」

何太 何太同何伯一邊行商場一邊開直播。（圖片來源：何太YouTube）
何太同何伯一邊行商場一邊開直播。（圖片來源：何太YouTube）

稱已經同房署職員傾好咗

早前曾鬧爆房署職員的何太，此時突然「變臉」賣口乖，表示：「我都相信嘅，佢哋做嘢冇咁蠻不講理嘅，我哋明明9號嗰日傾好咗，同啲職員傾好咗，嗰晚我哋都上深圳過咗一晚㗎嘛！」強調何伯冇返到公屋單位過夜。

何太 何伯和何太一度現身不同的酒店。（圖片來源：TVB）
何伯和何太一度現身不同的酒店。（圖片來源：TVB

何太爆被何伯以死相逼

何太透露她正在考慮搬到租金更便宜的地方居住，並堅決拒絕為公屋單位加上何伯名，以免影響她討回何伯450萬的計劃。不過她坦言有離開何伯的念頭：「邊個撐得到呢，我都想走呀，但我老公佢愛我，佢唔肯畀我走，佢係以死留難我呀嘛！」

何太 何太爆何伯以死留難，唔肯畀佢走。（圖片來源：何太YouTube）
何太爆何伯以死留難，唔肯畀佢走。（圖片來源：何太YouTube）

讚房署唔會好似黑粉咁野蠻

何太又揚言：「就算佢（房署）使橫手收我樓都冇問題㗎，真係㗎喎，我OK㗎喎，我冇問題㗎喎！我唔會畀你哋逼上絕路㗎噃！我一直撐下去㗎噃！即使我瞓街，我都同我老公撐下去！」

何太續讚房署講理：「如果房屋署好似你啲黑粉咁野蠻，唔講道理嘅，使橫手攞走我間屋嘅，我都真係冇問題㗎噃！」何伯也在一旁加以附和：「人哋（房署）都識諗㗎嘛！人哋畀你玩呀？畀你牽住個鼻走呀？人哋何局長都話會查實質嘅嘢，唔係聽網上講嘅嘢，網上講嘅嘢係不可取不可信！」

何太 何太曾在直播中鬧爆房署「亂嚟」，又指「房屋署無證無據係無本事收我哋嘅屋」，如今忽然改口讚房署。（圖片來源：TVB）
何太曾在直播中鬧爆房署「亂嚟」，又指「房屋署無證無據係無本事收我哋嘅屋」，如今忽然改口讚房署。（圖片來源：TVB

有外賣員搵上門何太被嚇親

由於經常被曝光所住酒店，何伯何太昨晚搬到深圳羅湖一間酒店居住，但仍極速被內地黑粉查到地址及房號，有黑粉更用外賣app幫何太訂購元寶衣紙、冥幣、避孕藥等，更於訂單中標示要求外賣員「大力敲門」，嚇到何太在直播中瞳孔放大，即時要「落播」。

不少網民認為何太「唔抵可憐」，又驚訝指：「點解連佢住邊間房都知咁癲」、「慘，而家連响大陸都不受歡迎」、「除咗抵死真係唔知講咩好了」等。

何太 何太在直播中被外賣員「大力敲門」嚇親。（圖片來源：無糧軍師Water YouTube）
何太在直播中被外賣員「大力敲門」嚇親。（圖片來源：無糧軍師Water YouTube）
何太 網上流傳有人落單給何太「送外賣」，備註要求「大力敲門」。（圖片來源：網上圖片）
網上流傳有人落單給何太「送外賣」，備註要求「大力敲門」。（圖片來源：網上圖片）

何太被水哥告誹謗 要求道歉+賠償

此外，網台「無糧軍師Water」水哥昨日正式發出律師信，指控何太誹謗！全因何太曾多次拍片指水哥發起針對她的網絡攻擊，並播放有關水哥的疑似「黑材料」。對此水哥於律師信中否認何太的所有指控及抹黑，指何太的誹謗言論已對他造成嚴重損失及傷害，要求何太於下周二前作出公開道歉和賠償，否則將採取法律行動，包括入稟高院正式控告何太誹謗。

網民紛紛表示支持水哥「打怪獸」，有網民就提及之前翁靜晶都發過律師信給何太。亦有網民大讚何伯「高招」：「一招死纏爛打成為大贏家！」

何太 水哥發出律師信指控何太誹謗。（圖片來源：無糧軍師Water YouTube）
水哥發出律師信指控何太誹謗。（圖片來源：無糧軍師Water YouTube）
何太 何伯認為黑粉唔抵得二人夫妻恩愛，想拆散二人，又斥房署「趕狗入窮巷」。（圖片來源：TVB）
何伯認為黑粉唔抵得二人夫妻恩愛，想拆散二人，又斥房署「趕狗入窮巷」。（圖片來源：TVB

撰文：東方新地圖片來源：何太YouTube、TVB、無糧軍師Water YouTube

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