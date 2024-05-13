東張女神澄清無畀「何伯偷望」 做呢樣嘢證明情比金堅
梁敏巧搶先爆「何伯偷望」傳聞
唔少網民知道主持人變咗東張女神梁敏巧之後，都好擔心何伯會把持不住，唔夠定力會偷望，又怕何太亦因此會吃醋！不過梁敏巧見過兼訪問過何伯何太，佢就爆料親身感受，力證二人情比金堅！她回應：
「唔洗擔心，作為旁人我覺得何伯眼裡只有何太，成程何伯唔係拖住何太手，就係摸住何太大髀，每次佢望住何太，啲眼神都係心心眼」
梁敏巧預告星期一晚黑絲上陣！網民：「何伯會把持不住」
現年28歲的東張女神梁敏巧（Maggie）以其出眾的身材聞名，特別是她的健康曼妙身形經常獲得網民讚賞。梁敏巧上載訪問何伯夫婦的照片，相中見她以短裙look加黑絲上陣，並寫道：「全城熱話我都參與埋一份 明天有我同何伯何太傾偈」。
網民都笑指：「如果換咗東張女神何伯會把持不住」「何太想要100萬元做生意凍過水」另一方面，亦有網民覺得今次換主持事件可能同魏柏豪表現有關：
「個男主持真係要好好加油，轉數真係慢幾拍。好似好怕講錯野咁！」
何太質問觀眾：「唔通有錢就唔係真愛咩？」
何太在《東張西望》的預告中，與何伯在茶餐廳受訪，環境與日前他們被網民「捕獲」的茶餐廳一致。《東張西望》節目預告透露，何伯夫婦一直沒有離開香港，雖然外界有不少閒言，就連TVB也派出阮兆祥抽水嘲笑，兩公婆大方接受訪問，何太於片中表示：
「阿叔畀咗身體我、畀咗肉體我，就留咗啲錢畀佢仔女保管，佢仔女攞錢去，我就要跟佢捱苦，先證明到人哋係真愛，咁傻嘅！唔通有錢就唔係真愛咩？咁奇怪。」
再度出面強調，自己對何伯出於一片真心，據了解全新的採訪內容會在周一晚播出（預告斬件於周六及周日晚播放），有觀眾懷疑二人如此高調受訪背後可能另有動機。
梁敏巧「胸狠」上陣教瑜伽
梁敏巧早前獲邀舉辦瑜伽班，並在社交平台分享當日的精彩照片。梁敏巧連po幾張不同瑜伽姿勢的照片，除咗「胸狠」上陣倒奶示範外，仲大方騷纖腰同長腿，令網民忍唔住留言：「不如開班淨係教男生，多多都爆」「咁誘人得唔得」「好似就嚟包唔住」「唔怪得成日著瑜珈褲做採訪」「果然係東張女神可以伸張正義」
東張女神梁敏巧低胸靚相勁吸睛 成功展示超進擊一面！
東張女神梁敏巧（Maggie）以出眾的身材聞名，身材超好的她又派福利！在社交平台上分享了晚裝靚相，低胸示人令網民激讚！
梁敏巧低胸晚裝靚相勁吸睛
梁敏巧日前出席仁濟醫院舉行董事局就職聯歡晚宴，並在社交平台上分享了晚裝靚相，梁敏巧大曬逼爆上圍及長腿，成功展示超進擊一面！網民激讚：「人靚身材正」、「條裙將曲線感拉滿」、「Maggie簡直靚到爆晒燈」、「東張女神最高嗰位，又係model身材」、「索到爆」。
東張西望｜梁敏巧颱風天著低胸緊身衫訪問 被男遊客偷望身材
颱風蘇拉襲港，《東張西望》派了主持們落區訪問市民。東張女神之一梁敏巧就去到旅遊區尖沙咀訪問一些遊客，有遊客對於颱風蘇拉襲港，商舖關門表示可惜，亦有人表示唯有在商場走一圈才回去，期間有男遊客禁不住偷望梁敏巧的身材！
梁敏巧著低胸緊身衫訪問 男遊客不禁偷望身材
昨日（9/2）梁敏巧身穿一套低胸運動緊身衣加短褲，可能主持梁敏巧身材太好的關係，其中一位男遊客在訪問期間，不禁多次將目光集中在她的身材上。亦有位搭住女伴的男遊客全程望住梁敏巧對眼，去到酒樓做訪問，梁敏巧更踎低訪問小朋友，而伯伯就並沒有周圍望。
梁敏巧身材火辣 中空裝採訪大晒事業線
梁敏巧（Maggie）兩年前落選港姐後，隨即與無綫簽下經理人約，先被安排主持兒童節目《Think Big天地》，早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作。早前Maggie為《東張西望》採訪巴士公司最新的豪華路線，訪問一眾巴士迷兼親身體驗新路線。原來Maggie亦屬有料之人，當日她身穿一件白色火辣中空裝上陣，又有意無意間展現出超長的4吋事業線，難怪觀眾們都「錯重點」，將注意力集中在她的姣好身材上，之後更獲網友封她做新晉「東張女神」，挑戰另一女神利穎怡地位。