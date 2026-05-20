77歲何伯承認「有意圖傷人」即還押至6.3判刑 願做證人指證何太結局震驚

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曾因忘年戀掀起全城熱話的77歲何伯（何煊），今日在區域法院親自出庭承認有意圖而傷人罪，承認去年以摺刀刺向44歲妻子何太（葉秀定）。法官陳廣池當庭撤銷其保釋並即時還押，直言監禁無可避免。

何伯無律師代表親自認罪即時還押

案情指去年5月30日，何伯與何太在屯門菁田邨菁信樓25樓電梯大堂因事發生打鬥，何伯涉嫌以摺刀刺向何太，導致對方後腦受傷送院。何伯被捕後供稱，因不滿何太提出離婚並計劃改嫁，一時激憤下持刀施襲。何伯今日並無法律代表陪同，他透露早前申請法援遭拒，故選擇親自出庭認罪。法官聽取案情後，裁定控罪性質嚴重，判監無可避免，撤銷何伯保釋，案件押後至6月3日判刑，期間須還押候判。

何伯願做控方證人指證何太傷人罪

控方在庭上透露，何伯願意出庭作控方證人，指證何太葉秀定涉及的傷人罪。據悉何太在打鬥期間曾咬住何伯手指，鄰居開門查看時更目擊何太跪在何伯身上。何太同樣被控一項有意圖而傷人罪，她早前否認控罪，案件已排期至2027年2月11日在區域法院開審。昔日忘年戀夫妻如今反目成仇，雙雙面對刑事控罪，何伯更主動站到控方一邊指證何太。

忘年戀夫妻33歲年齡差由恩愛走到持刀相向

何伯與何太因接受電視節目訪問而一躍成為城中熱話，兩人相差33歲的忘年戀引起社會廣泛討論。其後何太多次在直播中與何伯發生衝突，更曾公開宣布要離婚，二人關係急轉直下。何伯早前亦曾因另一宗襲擊案被判監2個月緩刑2年，目前已與何太分居並入住安老院。兩人由昔日高調放閃到如今法庭相見，整段關係充滿戲劇性轉折。

何伯何太 葉秀定 資料圖片（圖片來源：直播截圖）
資料圖片（圖片來源：直播截圖）
何伯 出庭 何伯與何太上月在屯門菁田邨菁信樓25樓電梯大堂發生激烈爭執。 （圖片來源：截圖@無綫新聞）
何伯與何太在屯門菁田邨菁信樓25樓電梯大堂發生激烈爭執。 （圖片來源：截圖@無綫新聞）
何伯何太 何煊 何伯何太突然大打出手　雙雙送入醫院接受治療（圖片來源：網民David Li圖片）
何伯何太突然大打出手　雙雙送入醫院接受治療（圖片來源：網民David Li圖片）
何太 何伯 2025年5月30日早上，何伯與何太因感情及生活問題在屯門菁田邨菁信樓發生激烈爭執，期間互相襲擊受傷。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
2025年5月30日早上，何伯與何太因感情及生活問題在屯門菁田邨菁信樓發生激烈爭執，期間互相襲擊受傷。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
何伯 何太 （圖片來源：東尼模擬駕駛@YouTube）
（圖片來源：東尼模擬駕駛@YouTube）
何太 何伯 何伯何太去年因到《東張西望》追討450萬而一夜爆紅。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official 截圖）
何伯何太因到《東張西望》追討450萬而一夜爆紅。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official 截圖）
何伯 出庭 （圖片來源：直播截圖）
（圖片來源：直播截圖）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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