何太公開「發達大計」孖米芝蓮大廚開煲湯節目 2字霸氣拒林作邀請
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76歲的何伯與新何太因參與TVB節目《東張西望》而聲名大噪。新何太最近重新啟動了她的抖音帳號「千語BB生活錄語」，經常發布新視頻並積極與網友互動，紅到連「抽水王」林作提出高價合作。不過新何太就用2字狠心拒絕並透露有可能將孖米芝蓮大廚開新節目！
何太透露將孖米芝蓮大廚開新節目
對於是否會親自參與直播帶貨，新何太表示她還在考慮中，並已經收到多個合作邀請，包括與米芝蓮大廚合作煲湯的節目。「不懂你說甚麼，有些公司找我合作出場費馬上給10萬，我也在考慮中，未答覆。有公司請我跟米芝蓮大廚切磋，合作煲湯的節目，也在考慮中。」不過，她透露將於下周三下午1時與何伯一起進行直播，與粉絲見面，屆時可能會有新的合作計劃公布。
何太2字拒絕林作合作提議
林作於今日凌晨在Instagram上宣布，他願意支付10萬元獎金，誠邀新何太共同開設「煲湯 X 資產配置」課程。這個課程旨在教授學員如何煲出五款美味湯水，並從法律角度學習資產分配及遺產管理，以保障個人利益。課程費用為每人450元，目標招收1萬名學員，這將為何伯夫婦帶來450萬元的收入。對於與林作的合作，她則斬釘截鐵地拒絕：「不了。」
爆Seed回應改遺囑一事
此外，有網民問到何太為何一定要何伯從子女手中奪回遺產時，一向對網民友善的何太突然爆Seed，留言指「為什麼到時候你就知道」、「人都未死時隨時可以更改遺囑，你知不知道」，之後更指450萬是何伯的血汗錢，就算「拼了老命都要拿回來」。當網民問到「你下一步時不時要讓何伯改遺囑」時，何太就指「我老公的意願一定要改」，大爆何伯有可能會更改遺囑！
圖片來源：抖音截圖、小紅書圖片、TVB、IG@jolamchok