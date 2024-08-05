何伯驚傳中風入院搶救 網民1理由直言係唔吉利徵兆！
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何伯與新何太早前因節目《東張西望》而備受關注，不過最近何太與何伯的感情似乎就出現問題，何太更揚言要改嫁美國兼叫何伯做自己與下一任的管家。而聽見老婆有改嫁諗法嘅何伯更在直播中罕有哭訴，表示自己無法接受老婆嫁畀其他人。不過近日何太就驚傳中風入院的消息，再次引起網民熱議！
何伯突傳中風入院搶救 現時康復中？
今日清晨，何伯突然傳出中風消息並被緊急送醫。據「何伯香港後援會」在社群平台的發文「何伯搶救成功，經治療後今早經以出院，由何太帶回家中。然而，康復的路十分漫長，我們希望社會各界給予空間予何伯和何伯的家人，不要打擾何伯休養。有進一步消息將會在此平台公佈」，此消息立即在網上引起熱烈討論。
網民笑言：鬼門關今日開了
儘管何伯的健康狀況受到關注，但許多網民對他突然中風的消息表示懷疑。有網民指出，何伯和何太在今早進行了直播活動，這與中風的消息相矛盾，令人質疑其真實性。此外，今天正值農曆七月初一，俗稱鬼門開的日子，有網友戲謔地說：「鬼門關今日開了」，暗示何伯的中風消息可能是不吉利的徵兆。
撰文：東方新地圖片來源：直播截圖、fb＠何伯&何伯老婆關注組