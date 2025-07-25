何伯何太互毆案再提堂 2人首度同場應訊 女方1驚恐反應遭旁聽人士狠批

何伯與何太因家事糾紛再度成為全城熱話，2人於5月在屯門菁田邨升降機大堂爆發激烈衝突，雙方互毆致傷，最終陷入法庭拉鋸戰。案件今日有最新進展，控方已完成警方調查並申請押後至十月，而何太提堂時更因1反應遭旁聽人士狠批！