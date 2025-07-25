何伯何太互毆案再提堂 2人首度同場應訊 女方1驚恐反應遭旁聽人士狠批
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何伯與何太因家事糾紛再度成為全城熱話，2人於5月在屯門菁田邨升降機大堂爆發激烈衝突，雙方互毆致傷，最終陷入法庭拉鋸戰。案件今日有最新進展，控方已完成警方調查並申請押後至十月，而何太提堂時更因1反應遭旁聽人士狠批！
何伯何太被控有意圖傷人及傷人罪
5月30日早上，何太離家準備返內地，何伯於走廊阻攔，雙方隨即於升降機大堂爆發爭執。過程驚險，何伯據悉持摺刀割傷何太頭部，何太則咬傷何伯手指並激烈還擊，2人雙雙送院，最終被控以有意圖傷人及傷人罪。（案件編號：TMCC900013/2025）
何太出庭1驚恐反應遭旁聽人士狠批
77歲的何伯與44歲何太嘅案件今早於屯門裁判法院再提堂，今次亦係事發後2人首度同場應訊。何太在庭上被安排與何伯相隔兩米企，被叫名應訊時更以「我好驚啊」作現場回應，並遭到旁聽人士狠批「你真係識做戲」。何伯離開法庭時更高調展示傷勢未癒，而隨後離開嘅何太則由警方拉起「橙帶」分隔群眾護送離開。
控方透露警方調查已完成，現正索律政司法律意見，並獲批將案件押後至10月17日續審。法庭批准兩人續准保釋候訊，條件包括不得離港、不得返回案發地點，以及每週到警署報到。
撰文：東方新地圖片來源：網民David Li圖片、直播截圖資料或影片來源：原文刊於新假期