疑似何太前夫現身反擊家暴指控 爆18歲仔非親生 奉勸何伯：立即遠離何太
何太澄清婚姻次數及家暴指控
何太在接受訪問時，強調自己只是第二次結婚，並非網上所傳的第三次。她表示，自己曾經遭受家暴，使她留下陰影，又發毒誓：「如果我講任何大話，我以後搵唔到錢，窮光蛋一個，好唔好？得未，最夠毒㗎喇！因為我理想係要賺好多好多錢。」然而，隨後疑似「何太前夫」的人在網上現身，對此作出反駁。
疑似何太前夫現身網上澄清
這位自稱「何太前夫」的人在網上現身，表示：「就著何太指控我虐待她，我必須澄清，這絕對不是事實！我自問我從來沒有傷害過她！她所謂的指控都是憑空想像出來，完全沒有任何事實根據！我現在在這裏嚴重警告何太，假如她繼續對我作出不實指控，我或許會向她採取法律行動，向她追究我的損失。」
爆料指18歲兒子非親生
這位「何太前夫」還爆料稱，何太的18歲兒子並不是他親生，而是何太與前前夫（第一任丈夫）所生，與他沒有任何血緣關係。最後他更出言奉勸何伯：「請你立即遠離何太，和仔女商討如何將損失減至最低，不要行我的舊路。如果你繼續這樣下去，半年後你將會後悔莫及。」
網民提出質疑 「何太前夫」反應激動
這名「何太前夫」的留言引來網民議論紛紛，有人追問他：「對於何太話你曾經虐打的指控，請問有冇回應？」這位「何太前夫」回應：「絕對冇！佢咁大份我邊夠佢打！」有網民建議「最好有證據顯示你無」，「何太前夫」即激動反問：「點解係我自己證明我自己冇，而唔係隻河馬證明我有？？？」有網民呼籲「何太前夫」接受《東張西望》訪問，亦有人質疑他身份的真偽：「匿名你話係何太老母都得架啦！」
曾有「何伯兒子」亦稱何太為「河馬」
網上早前也有自稱是「何伯大仔」的匿名網民，稱何太為「河馬」，並在網上出文：「我同幾兄弟姐妹點都諗唔明，點樣可以用咁短時間氹我老豆送咁貴嘅嘢，幾十萬，唔係一兩萬。」他又指450萬當中有子女的家用及媽媽多年儲蓄：「啲錢係我呀媽同佢捱返嚟同我地仔女比家用，我呀媽好慳，買餸都會格價先買，所以我地唔容許我地呀媽死慳死抵返來啲錢，比隻河馬一鋪清袋，試問點對得住呀媽！」