何伯何太因感情問題大打出手被捕 何太嚴重傷勢曝光引熱議
何伯何太利器互相攻擊
今早8時29分，警方接獲一名屯門菁田邨菁信樓住客報案，指搭𨋢時停在其中一樓層，開𨋢門時發現一名年約70多歲老翁頸部受傷流血因而報警。警方到達現場後，發現現上址有一男一女受傷，全身染血，男子頭及手指受傷，女子後腦位置有刀傷。救護員隨即到場，將清醒但受傷的何伯與何太送往屯門醫院接受治療。
感情爭執引發暴力衝突
警方初步調查顯示，指2人因感情問題爭執，期間雙方更使用利器互相襲擊，並導致嚴重的身體傷害。據報何伯頭部及手指受傷，而何太則後腦受刀傷，場面激烈且令人震驚，而警方亦以涉嫌傷人罪將何伯及何太拘捕。
消息指何太今晨準備離家前往內地，不過剛離開單位即被何伯截停，2人隨後更發生爭執，何太後腦位置更被何伯以萬用摺刀刺傷，何伯則被何太咬傷手指。
何伯孖何太現身港鐵兆康站 驚爆激烈口角施襲爆粗被捕
何伯與何太因在《東張西望》追討小女領走450萬積蓄一事成為網絡紅人。日前，何太才剛宣布即將與何伯離婚，今日兩人卻被網民發現一同現身港鐵兆康站，更疑與他人發生爭執，何伯更遭警方拘捕！
何伯何太現身港鐵兆康站 同「黑粉」發生爭執
今日下午3時11分，警方接獲報案，稱在港鐵兆康站發生一起因爭執而引發的攻擊事件。報案人是一名男子，他和一名女性友人在站內與何伯及其太太發生了爭執。爭執中，何伯突然使用殺蟲水對女性進行攻擊，導致她手部受到灼傷。受害者隨後被送往屯門醫院接受治療。警方到場後，根據現場證據和目擊者的陳述，將何伯以「意圖損害等而施用毒藥」的罪名逮捕。
何伯非常激動 爆粗仲出動埋殺蟲水
網上流傳的視頻片段顯示，何伯在與人爭執時情緒激動。「又想拎咩出嚟呀你？職員，佢唔知想攞啲咩出嚟喎！」女片主質問何伯，而何伯則回應：「曱甴水呀有曱甴呀，X你老母XX！」隨後便從包裡拿出殺蟲水，對著女片主噴射，引起了網民廣泛關注和譴責。
何太公開離婚計劃 原因曝光
在小紅書流傳的影片中，何太明確對網民表示：「我同我老公即將要離婚喇！」她進一步解釋：「呢個台（直播帳號）都係佢（何伯）收錢，我只係有義務，有責任……咁樣去幫助佢啫，以後一蚊都係入落我老公戶口，我又係……當係白做嘅！」此言顯示她對直播收益分配的不滿，並透露與何伯的婚姻即將結束。
預告獨自回內地生活
面對網民關心何伯是否被拋棄，何太澄清：「何伯應承咗離婚，我聽講呢就算簽咗紙，都仲要七個月先正式離得到婚。就算我哋呢個禮拜去簽咗婚，都話七個月先可以辦理得妥。」她另在影片中表示：「何太三個月後就自由喇，我要搵地方搬喇！」暗示可能獨自返回內地生活。部分網民質疑何太此舉或為炒作話題，以延續網絡熱度。
網友熱議：冇利用價值
網友熱議何太宣布離婚傳聞，留言稱：「終於知道分唔到錢就即刻離婚，無聊野都可以煲咁耐新聞，冇利用價值啦，亦冇耐性再等。」更有網友質疑：「咁佢個仔仲養唔養何伯？」反映對何太動機的猜測及對事件熱度的厭倦。
何伯何太自去年向《東張西望》申訴何伯取走450萬後一夜成名，何太亦捉緊人氣，開設頻道、與網民直播互動，一年多來都成為眾人的焦點。不過，她最近其社交平台發聲明作出 一個重大宣布，震驚眾多粉絲和網民，有人更表示「呢個消息直頭係震驚全港啦！」
何太發聲明作出重大宣布
去年一夜成名的何太最近在其YouTube頻道宣布將暫停直播活動，她指原先跟粉絲想透過直播分享生活中各種美好，以及結識更多志同道合的朋友，但想不到她和何伯會被幾個網台毫無底線式連番狙擊，令她陷入無法逃脫的噩夢。她又勸喻大家共同抵制：
「他們把欺負我這個女人和何生這位老人當作獲取流量的工具，完全喪失了做人的道德底線。我希望社會各界能夠共同抵制這種惡劣行為，讓網絡回歸純淨，讓惡意無處遁形。」
不過，最令何太心寒是來自身邊朋友的背叛：「曾經我毫無保留地信任，換來的卻是在背後的狠狠一擊。」在雙重打擊下，她透露每分每秒都承受巨大壓力，因此決定停止直播一段時間，用來休息和提升自己。
何太將以才女身分與大家互動
何太又指，她將會改以「才女」身份與粉絲進行文字互動。在過去的直播中，何太與丈夫何伯的甜蜜互動逐漸被吵鬧和負面評論所取代，甚至有人舉報她濫用公屋資源。面對網絡上的惡意攻擊和現實生活中的背叛，何太選擇了一條不同的道路，希望通過文字來表達自己的生活感悟和內心想法。
然而，這一決定也引來了不少爭議。
網民狂笑 質疑何太才女資格：直頭係震驚全港啦！
何太宣布將以才女身份與粉絲互動後，不少網民對此表示質疑，認為她不具備相應的資格，紛紛笑指出她的聲明錯漏百出「呢隻河馬（坊間對何太的稱呼）識字嘅咩？」、「河馬：你字都唔識點想以才女的身份呀..一看這篇文章就知道不是你自己寫的..代筆嗰位人士連無娘軍師都寫錯」、「你篇野好流呀，又繁體又簡體」、「平時直播講野都無水準，仲話自己係才女」、「茄字都讀錯，点做才女？！」、「你係才女 ??」， 有人更笑稱「呢個消息直頭係震驚全港啦！」
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此外，也有人贊成何太停止直播，「天下無不散之筵席，希望你與你嘅團隊早散早著」、「係就好啦，唔好再走岀黎啦」、「嘩真係要燒炮仗呀」； 另有網民感嘆「何太你如果可以去搵份工賺錢養何伯。你就吾會有甘多黑粉啦。」，也有人問「點解無提同何伯會一直走落去啊？」
這些尖銳的批評不僅反映了網民對何太學識和能力的質疑，也暴露了網絡文化中的一些陰暗面。何太在面對這些批評時表示，她希望通過自己的文字來回應外界的質疑，並通過分享自己的生活感悟和內心想法來與粉絲建立更深的情感連接。