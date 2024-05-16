何伯何太北上再成熱話！眼利網民發現重點 用1舉動力證：何其恩愛
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76歲何伯和細逾30年的何太自登上TVB節目《東張西望》接受訪問後，就成為全城話題人物。有網民在Facebook成立「何伯&何伯老婆關注組」，極速吸引了踰9萬人加入，日前更有網民野生捕獲何伯、何太恩搭港鐵北上，再度引起網民熱議。
何太帶何伯北上擺攤煎牛扒？
何太在《東張西望》受訪時曾否認貪錢，並揚言可以返內地生活養何伯，更大爆金句：「我可以返大陸擺地攤煎牛扒。」日前就有網民野生捕獲何伯和何太搭東鐵前往落馬州，更拍得兩人過關一刻，引來網民關心何太帶何伯北上目的，有人就猜測何太返內地是為了物色地攤煎牛扒！
網民促何伯：交返間公屋出嚟
眾多網民關心何太的最新動向，更有網民為何太P圖設計出牛扒檔。事件更引起Facebook專頁「公屋討論區」關注，指何伯和何太「又返大陸嗰個屋企，間公屋只係攞嚟度假，佢個仔又從來冇喺間公屋居住」，引來不少網民支持，希望何伯能夠「交返間公屋出嚟」。
何伯何太被發現以1舉動放閃
不過有眼利網民就從相中發現重點來，指何伯和何太以一個舉動公開放閃：「每人拎住一邊紙袋」、「真係好情深拎袋紙袋都一人一邊繩咁拎，何其恩愛」、「個紙袋裝嘢都唔方會重，都一人一邊揪住，真係孖公仔出遊」等，更有網民猜測兩人北上的原因係「新婚點都要返鄉下見外父外母嘅」。
撰文：東方新地圖片來源：FB圖片、小紅書圖片、TVB