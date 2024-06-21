新何太直播嬲爆「批㬹」何伯 因1事原形畢露嚇壞網民
新何太突發惡鬧老公 何伯反應惹關注
近日，何太帶住何伯再喺抖音開直播， 影片中看到二人坐在鏡頭前，新何太發現何伯閉上了眼睛，於是便輕推了他一下，何伯隨後睜開眼睛。
雖然何伯當時已馬上睜開了眼睛，但新何太隨後再大力「批㬹」，並將老公推開，同時大聲斥責：「老公仔，你瞌眼瞓就去瞓啦！你仲喺度！瞓啦！」不過何伯卻否認打瞌睡，並笑笑口說「邊係呀」，而在新何太說完「瞓啦！」的瞬間，該場直播也隨之結束。
網民指新何太好惡：開始演唔到落去啦
影片曝光後，網民即議論紛紛，除了驚訝新何太會在鏡頭前呼喝老公外，何伯的反應更令人感到愕然，不但沒有還擊反抗，還對著太太笑笑口。
不少人都很擔心何伯的安危，也有人都覺得何伯看起來非常疲倦，並建議新何太讓老公好好休息。有香港網民則認為新何太「露出原型」、「真性情顯露」、「真係好惡」、「呢個女人原來係咁」、「開始演唔到落去啦」。
有人則分析了何伯過於疲累的原因，「阿伯年紀咁大，日日同你周圍去……瞌眼瞓都好自然嘅事，仲要俾你鬧，真係無陰公……」、「一晚五次，就係比隻河馬打五次，咁真係勁過好多後生啦」、「早知今日何必當初呢？」等評論也隨之出現。
期間，也有人較擔心何伯安全：「鏡頭前都用手踭，鏡頭後，仲唔拎支棍」、「這麼兇我真擔心下播，何伯要受罪了」，同時有人勸何伯：「老人家通常比較早睡的，安享晚年好過啦，這麼大年紀了，回頭是岸啊，何伯。」
何太直播著性感小背心險走光 網民仲發現個嘴有異樣？何伯眼甘甘望到實
76歲的何伯與43歲來自內地的新何太自上月上TVB《東張西望》接受訪問後，就引發了廣泛的討論。這段忘年戀不僅讓何伯與他的五個孩子關係破裂，還有指控稱他的女兒將他的450萬元養老金提走。儘管面對批評，他們仍然勇敢地展示他們的愛情，新何太更成為網紅，多次進行直播與網民互動，近日新何太在直播中更罕有露出小背心！
新何太直播激罕著小背心露bra帶 用外套遮住胸前險走光！
最近，何太在一次直播中意外展示了她的性感一面。當時她穿著一件吊帶小背心露出bra帶，突然意識到自己的穿著，便迅速用外套遮住胸前免走光，羞澀地說：「唔記得影住，要著返衫。」她隨後穿上了外套。旁邊的何伯即時有回應看著她，不解地問：「我就話你做咩？」何太隨後要求何伯開風扇，解釋說：「sorry呀，失禮，好熱呀，真係想除衫添呀。」何伯則回應說自己感覺很涼，還開玩笑說：「一陣啲黑粉又話你架喇！」
網民：河馬都知流量密碼
這段直播引起了網民的熱烈討論，有人留意到何太的嘴巴似乎有點紅腫，更有不少人留言說：「鹹伯又眼甘甘」、「何太好正」、「今晚又幾多次」、「何太好身材」、「何伯勁過後生仔」、「臉上表情都顯得好嫌棄既」、「河馬又出嚟作怪」、「河馬都知流量密碼」等。
4個月紀念日新何太直播以淚洗面勁過《東張》
新何太與何伯早前4個月紀念日眼淚汪汪，不斷用紙巾擦拭眼淚，而何伯則在旁邊不斷表達對她的愛，並向觀眾展示他們的甜蜜互動，何伯：「今日13號啊，同你四個月喇，百日有多。我而家又無錢，做乜唔同我分手啊？」他遞給何太紙巾，並稱讚她是好人：「好人唔係咁易搵㗎，我就夠眼光，搵到呢個老婆。」