何伯除舖位外另有物業曝光 網民驚嘆：唔怪得河馬唔斬纜！
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繼被爆曾賣出元朗一個舖位後，何伯日前再有物業曝光，被指曾持有元朗一個三房單位，令網民刮目相看：「何伯先係玩家！」
何伯 低價買元朗銀主盤
因與新何太上《東張西望》接受訪問而成為全城熱話的何伯，曾被網紅「無糧軍師」爆出曾與已故何太持有元朗安興街一個舖位，並在2010年以550萬元賣出，近日何伯再被爆與已故何太於2001年曾以125萬元買入淪為銀主盤的元朗怡豐花園一個三房單位。
持貨六年蝕讓離場
不過何伯持貨至2007年，最終仍以120萬元轉手該個單位，帳面損失5萬元。此外還有網民爆料，指何伯與已故何太多年來持續買賣物業，除元朗安興街舖位及怡豐花園三房單位外，還包括同區樓齡約50年的富祥樓一個住宅單位。
網民刮目相看：何伯先係玩家
有不少網民誤以為相關報道是指何伯仍有物業在手，紛紛指責「房署咁都唔做嘢」，又驚訝何伯富有程度：「唔怪之得隻河馬唔肯放人」、「唔怪得河馬唔斬纜」、「原本老來輕輕鬆鬆，而家一鑊粥」、「何伯先係玩家」、「何伯識玩」、「河馬又要對何伯好喇」、「唔怪得畀人趕出街瞓都唔驚」等，但亦有網民質疑該單位屬於已故何太和他們的子女，並非何伯所有。
撰文：東方新地圖片來源：直播截圖