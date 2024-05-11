福祿壽神還原何伯何太網民激讚「超似」《東張》預告下周有新進展！
東張西望直擊何伯拖實新何太踩場
今日是大熱劇集《逆天奇案2》的大結局之夜，一眾台前幕後齊齊現身電視城觀看大結局。而在直播畫面中，竟然出現兩位東張的苦主「踩場」！？細心一看，原來兩位是阮兆祥及李思捷！一向喜歡「整古做怪」的二人，今次飾演何伯及「新何太」，去到《逆天奇案2》大結局踩場，究竟會產生什麼火花？
TVB《福祿壽訓練學院》今日（5/10）阮兆祥及李思捷「神還原」何伯和新何太，上到《逆天奇案2》大結局活動踩場。由於《東張》報導一出街後，不少網民指何太與阮兆祥有幾分相似，因此造就了今次「扮野」大成功。
阮兆祥李思捷神還原 對白學到足
阮兆祥和李思捷全程十指緊扣，阮兆祥更不時向李思捷撒嬌，場面相當搞笑！被問到為何要踩場？阮兆祥指：「老公你講！」李思捷就說：「我鍾意睇套劇，套劇晚晚睇，帶佢睇明星」阮兆祥就火起指：「你用啲用詞好啲啦好唔好，係黐你睇大結局！」再被問到身上的珠寶價值幾多？阮兆祥說：「唔好問我啦，我住公屋架咋，哈哈哈，結婚禮物嚟呀！」連何太的對白都學到足，非常神似！兩人進場時令所有演員都非常興奮，被爭相打卡合照，他們與《逆天2》監制梅小青和劉家豪合照後說離開。李思捷拖住阮兆祥一路離開錄影廠，李思捷形容今次行動是「逆天騎劫」，阮兆祥其後迅速放開手猛笑，工作人員叫他換耳環，要換三次，阮兆祥反問：「一集三對耳環咁誇張？」
網民大讚李思捷阮兆祥「超似」《東張》透露下周一再有訪問
節目出街後，網民大讚「李思捷好波，幾可亂真，祥哥也好似」、「阮兆祥好野，超似！」、「作死你囉，咁似，笑到出眼淚」、「阮兆祥好似仲瘦過新何太!」，更有網民表示對何伯事件的下集非常期待：「 睇下新何太續集會變成點！ 全香港七百萬人都想知。」另外，TVB《東張西望》更發放出有關何伯和何太的最新圖片，相中兩人疑似再度接受節目的訪問，而暫時並未有提及內容，但有消息指《東張西望》正處理訪問內容，可能於下星期一（5/13）晚播出，大家要拭目以待！
何伯與新何太被捕獲茶餐廳甜蜜撐枱腳
76歲的何伯近日因與一位年輕30多歲的內地女子閃婚，引起了他與子女之間的不和，其中他的女兒還從他們聯名戶口中調走了450萬元。這一事件引起了全城的關注和討論。有街坊爆料指何太與何伯是她的第三度結婚，更有傳她目前避走內地。近日，更有網民在Facebook上成立了一個名為「何伯&何伯老婆關注組」的關注群組專頁，該群組已經吸引了超過33萬名成員，不斷有網民留言表達了他們的觀點。有網民在今日（5/10）貼出了一些最新照片，據稱是捕獲到何伯和何太的身影。照片中，他們手牽手非常親密，另一張照片則顯示夫婦倆在茶餐廳用餐，何伯貼心地給何太喂水。儘管有各種聲音對他們的關係提出質疑，但這些照片顯示他們的感情並沒有受到影響，他們之間非常恩愛。許多網民紛紛表示：「這就是愛啊」、「有情人終成眷屬」。