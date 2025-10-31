何伯爆何太身世3大疑點 質疑「原裝不動」 同神秘男過從甚密要離婚：我踩咗落個氹度

何伯（何煊）日前突然現身YouTube頻道《花生速遞》接受訪問，公開表明要與何太（葉秀定）離婚，更在鏡頭前向5名仔女道歉。這對因《東張西望》申訴而爆紅的忘年戀夫婦，自今年5月發生流血衝突後幾乎絕跡，何伯今次罕有開腔，不但力數何太多宗「黑歷史」，更質疑對方身世有疑點。

何伯親口確認離婚 爆何太冇感情要改嫁

頭戴Cap帽的何伯在餐廳接受訪問時，首先直認與何太「冇彎轉」，已經提出離婚。何伯透露何太在5月時親口向他表示「對我冇愛情、冇感情，話要離婚改嫁」，這個消息對何伯打擊巨大，令他「好似海嘯咁冚埋嚟」，一度半夜失眠流淚。何伯不明白為何兩人明明愛得火熱，關係卻急轉直下，現在只希望傷勢好轉，好好捱落去。

何伯網台爆何太身世3大疑點 質疑「原裝不動」

訪問中何伯爆出更多與何太交往後的細節，當中有不少何太身世疑點。第一何太從未透露如何申請來港，第二網名「玲玲」並非身份證上真名，最後質疑育有一子的何太根本不似生過仔。何伯直指「我亡妻生咗5個，你生過細路，啲器官唔同㗎嘛！啲紋……我都唔係好信！生過冇理由咁原裝不動㗎嘛！」何太與兒子關係成疑但又同住公屋，主持問何伯要不要告發，何伯表示要考慮。至於何太是否在公屋加何伯名，何伯則說：「佢講過加名，但始終都加唔到。（有冇嘗試過？）冇乜嘗試過。」何伯大呻因公屋問題在快餐店「住咗11晚通宵。」

何太火速搵證婚人要求買30萬金器 疑早有預謀

何伯踢爆何太要求結婚後，竟然火速搵到兩位證婚人，令何伯懷疑結婚根本是一早鋪排好。婚後一個月，何太就要求何伯購買超過30萬元金器首飾及名錶，何伯詳細列出「『金銀潤』12萬定13萬幾，嗰隻鑽石戒指買咗12萬幾，龍鳳鈪就9萬幾」。何伯亦澄清沒有將何太列為保險受益人，因為「冇買過保險」。何伯另外大爆何太有地方收藏現金，並在住宅擺放擺檔賣的海味，估計何太擁有逾30萬元資產。

何伯公開道歉承認「踩咗落個氹度」 向仔女認錯

何伯在訪問中多次提到自己「踩咗落個氹度」，承認因為何太而失去朋友，更因為居住問題要在快餐店度宿多晚。何伯為過去種種而道歉「得罪好多粉絲，唔知事情咁複雜」，甚至在鏡頭前向5名仔女道歉「我醒返啦……嗰時個腦偏埋一邊」。何伯表示損失最大的是與仔女的關係，現在希望能夠修補。何伯更爆料何太與一個叫阿平的男人過從甚密，對方不但給錢何太，還叫她「親愛的玲妹」，何伯直斥阿平「勾二嫂」。

網民熱議何伯爆料 質疑夫妻扮離婚博同情

何伯的訪問引起網民熱烈討論，有網民留言「咁有研究，真係咸蟲」、「係我做仔你都唔原諒你，呢啲係自己攞嚟」。不過亦有網民質疑「其實係咪扮離婚博d仔女比返450萬佢呀😏」，認為兩人可能是做戲博取同情。另有網民對何伯的「原裝不動」論調感到好奇，有人解釋「我明佢原裝不動嘅意思喎」，更有網民調侃何伯是「鮑魚生物學家（博士級）」。部分網民則認為「沒有最無恥，只要更無恥」，對整件事感到不齒。

