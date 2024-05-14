東張何伯子女上演「真人版家族榮耀」發聲明拒供養「新何太」
自稱何家子女發聲明：無義務供養「新何太」
何伯在節目中多次提到自己的子女將財產帶走，並聲稱其中一名女兒未經他同意就取走了450萬港幣，同時透露五名子女將財產平分。節目播出後，許多網民紛紛前往「何伯&何伯老婆關注組」發表意見，疑似連何伯的子女都忍不住發聲了。
群組有一位自稱為「何家子女代表」的網民發表聲明，表示提取450萬港幣是為了維護家族的權益。聲明中強調，子女們將會為何伯的日常生活所需負責，但對於何伯再婚的事宜則持有不支持的態度，認為無必要也無義務供養「新何太」。該聲明還提到，如果「新何太」對此有異議，歡迎通過法律途徑解決。同時，何家的五名子女也將採取法律行動，追討「新何太」在此期間從何伯那裡獲得的所有財產。
網民：支持你們奮力到底！何伯完全忘記亡妻
該自稱為何伯子女的聲明獲得大量網民的支持「支持你們奮力到底！」「如果你哋係真嘅，絕對支持」亦有網民認為何伯好像將那450萬全歸自己功勞，完全忘記亡妻「何伯仲好意思講D錢佢自己賺番黎，好似佢老婆從來無份無貢獻咁。 仲有， 咁想搞生意既話，係識新何太之前又唔見佢搞？ 真係好笑」「那450萬，不只是何伯一個人的財產，已故何太絕對40年+的FTM 功勞及苦勞，至少一半應歸亡妻之子女」
何伯將子女電話全封鎖！？網民：好重機心
亦有一位自稱為何家子女出post，表示何伯封鎖晒佢哋電話，所以唯有在群組出post，希望約到何伯吃飯，如果ok就whatsapp回覆，還表示「我知你知道我係邊個」不少網民表示其實子女都孝順，而且一家人搞到如此境地又何苦「 一家人約食飯搞到要喺facebook約又何必呢」亦有網民認為是新何太把子女電話封鎖了「河馬操控埋河伯電話，blocked晒五個，等以為真係斷聯絡？」「河馬分化了阿伯和仔女，自己才有地位。」
新何太疑似隔空反擊：錢我們一定會拿回來！
今晨（14日）一名聲稱是新何太的匿名者亦於群組發功，並以簡體字留言：「何伯的錢是我們的，絕對要拿回來，女兒這是偷竊行為，為甚麽你們反而支持。錢並不是很重要，但邪不能勝正，錢我們一定會拿回來！」