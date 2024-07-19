何太爆離婚改嫁美國去到「結局篇」？《愛回家》翻拍疑似劇照流出！
網民熱切期待《愛回家》翻拍：想睇根叔扮何伯
最近，TVB的編劇在收到網民的建議後決定真的翻拍何伯的故事，藝人劉倬昕在Instagram上分享了一張與「群姐」許思敏合照，許思敏的打扮與最初接受訪問時如出一轍，讓人期待她能再次創造佳績，並看是否能超越阮兆祥的高水平表現，網民更希望由「根叔」劉丹和許思敏飾演這對夫妻。
網民分析根叔財力買得起流星鎚龍鳳鈪！
在《東張西望》的訪問中，何太對於金錢相關的話題表現出強烈的情緒反應，並展示出她的金流星鎚龍鳳鈪，表示從未有人如此為她花錢。而在《愛回家》劇中，群姐曾誤會根叔對她有意思，而根叔作為富有人士，購買珠寶對他來說並不困難。因此，網民認為群姐更適合飾演何太一角，尤其是在考慮到「陳師奶」在劇中已有伴侶的情況下。而網民最期待的，就是群姐狂灌根叔「飲湯」畫面！
直斥何伯「教唔精」
何太何伯自從轉戰直播界之後，不斷挑機爆料Keep人氣。日前何伯因為唔小心喺直播中露面而俾何太大聲呼喝，仲話「你係咪教唔精㗎？」，令到一眾網民替何伯感到心痛。
經典重溫：阮兆祥被封「神還原」新何太！
大熱劇集《逆天奇案2》的大結局之夜，一眾台前幕後齊齊現身電視城觀看大結局。而在直播畫面中，竟然出現兩位東張的苦主「踩場」！？細心一看，原來兩位是阮兆祥及李思捷！一向喜歡「整古做怪」的二人，今次飾演何伯及「新何太」，去到《逆天奇案2》大結局踩場，究竟會產生什麼火花？
TVB《福祿壽訓練學院》今日（5/10）阮兆祥及李思捷「神還原」何伯和新何太，上到《逆天奇案2》大結局活動踩場。由於《東張》報導一出街後，不少網民指何太與阮兆祥有幾分相似，因此造就了今次「扮野」大成功。
阮兆祥李思捷神還原 對白學到足
阮兆祥和李思捷全程十指緊扣，阮兆祥更不時向李思捷撒嬌，場面相當搞笑！被問到為何要踩場？阮兆祥指：「老公你講！」李思捷就說：「我鍾意睇套劇，套劇晚晚睇，帶佢睇明星」阮兆祥就火起指：「你用啲用詞好啲啦好唔好，係黐你睇大結局！」再被問到身上的珠寶價值幾多？阮兆祥說：「唔好問我啦，我住公屋架咋，哈哈哈，結婚禮物嚟呀！」連何太的對白都學到足，非常神似！兩人進場時令所有演員都非常興奮，被爭相打卡合照，他們與《逆天2》監制梅小青和劉家豪合照後說離開。李思捷拖住阮兆祥一路離開錄影廠，李思捷形容今次行動是「逆天騎劫」，阮兆祥其後迅速放開手猛笑，工作人員叫他換耳環，要換三次，阮兆祥反問：「一集三對耳環咁誇張？」