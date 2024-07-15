何佩珊

前新聞小花何佩珊訪問方力申冧樣成焦點 相隔2年發文還原真相爆小方非首選

最新娛聞
東方新地

廣告

近日方力申為小泳手發聲，成為全城話題人物，前TVB財經新聞記者何佩珊對他訪問時的「冧樣」亦被翻炒，當年網民都猜測她是方力申的小粉絲，對此何佩珊日前專程發文還原真相，並以5字還自己清白！

前TVB新聞小花何佩珊被指是方力申小粉絲

前TVB財經新聞記者何佩珊，2年前曾在節目《財經透視》中訪問過方力申，當時在約3分鐘的訪問片段中，她被指全程含情脈脈地望著方力申，引來網民網民紛紛猜測她是方力申的隱藏小粉絲！

何佩珊 何佩珊被網民指在訪問方力申時，全程含情脈脈地望著對方，激似小粉絲。（圖片來源：《財經透視》截圖）
何佩珊被網民指在訪問方力申時，全程含情脈脈地望著對方，激似小粉絲。（圖片來源：《財經透視》截圖）
何佩珊 有網友話何佩珊望著方力申嘅眼神，好似韓劇女主角望住男主角一樣！（圖片來源：《財經透視》截圖）
有網友話何佩珊望著方力申嘅眼神，好似韓劇女主角望住男主角一樣！（圖片來源：《財經透視》截圖）

何佩珊爆方力申非首選訪問對象

何佩珊在Threads中發長文重提與方力申的訪問，直言自從這個訪問播出後，每次方力申有任何新動向，她都會收到各方傳來又被重推的舊報道，因她決定談談當日訪問的由來，原來方力申並非她的首選訪問對象：

話說當時正值滑雪運動員谷愛凌在冬奧中嶄露頭角，身價也隨即躍升幾倍，當時一心想寫一個有關運動員經濟專題，如果能分析谷愛凌爆紅一事就最好不過了，卻被告知因版權問題所有谷愛凌的片段都不能在《財透》中使用。

當時想，做不到大熱的谷愛凌，本地也有很多很受大眾歡迎的現役運動員，但幾經周折還是邀約不到任何現役運動員受訪。

再轉念之下，如果說以運動員身份成為知名人士，又常獲廣告商垂青的，非方力申莫屬了，又因方力申是運動員轉型計劃的代言人，於是故仔便由「身價」拓展到談運動員退役後轉型的價值。與之訪問幸運地獲其經理人爽快答應，也不幸運地因檔期跟第五波疫情等因素，延後幾個月才能進行訪問（還記得本想借用泳池和方的母校拍攝，全部都因疫情臨拍攝前2天被婉拒了）。

何佩珊 何佩珊指每次方力申有新聞出，她訪問對方的舊報道都會被重提。（圖片來源：《財經透視》截圖）
何佩珊指每次方力申有新聞出，她訪問對方的舊報道都會被重提。（圖片來源：《財經透視》截圖）

何佩珊最後強調「我不是粉絲」

講完訪問方力申的原因，何佩珊再透露當日片段中多次影到她望著方力申的原因，並在最後以「我不是粉絲」5字來還自己一個清白：

正因失去合適的場地，很多想好的過場都拍不到，只好出動自己去構成一個「記者訪問中的場面」，結果…… 我看了很多次原片，明明表情很正常（？）

藉此澄清我不是粉絲，不過真的欣賞他近期頂著壓力為小運動員發聲，和《無雙譜》很好聽。

何佩珊 當日方力申罕有認真接受《財經透視》訪問，以退役運動員身份大談業界轉型困境，當中不但分享自己轉型做藝人的心路歷程，更提及營商的困局。（圖片來源：《財經透視》截圖）
當日方力申罕有認真接受《財經透視》訪問，以退役運動員身份大談業界轉型困境，當中不但分享自己轉型做藝人的心路歷程，更提及營商的困局。（圖片來源：《財經透視》截圖）
何佩珊 訪問後何佩珊仲有同方力申合照留念。（圖片來源：IG@shan.hps）
訪問後何佩珊仲有同方力申合照留念。（圖片來源：[email protected]
何佩珊 兩年前報道播出後引起網民關注，何佩珊亦曾在IG表達對大家錯重點的不滿。（圖片來源：IG@shan.hps）
兩年前報道播出後引起網民關注，何佩珊亦曾在IG表達對大家錯重點的不滿。（圖片來源：[email protected]

重溫何佩珊訪問方力申片段（12:39開始）：

何佩珊曾做TVB撰稿員

何佩珊本身在大學時讀中文，畢業後曾做TVB的Research Writer（撰稿員），自2021年她開始加入新聞界，做過3個月有線財經新聞主播，其後又回巢TVB，成為TVB財經組記者，主力擔任《智富360》和《交易現場》等節目的編輯，後於2023年12月她貼出抱著鮮花的散水相，疑似離巢。睇翻入行前何佩珊曾拍過的靚靚寫真相，連MIRROR成員Alton都有留言畀Like！

何佩珊 何佩珊疑已於2023年12月離巢。（圖片來源：IG@shan.hps）
何佩珊疑已於2023年12月離巢。（圖片來源：[email protected]
何佩珊 不少同事送上鮮花歡送何佩珊，可見她人緣不俗。（圖片來源：IG@shan.hps）
不少同事送上鮮花歡送何佩珊，可見她人緣不俗。（圖片來源：[email protected]
何佩珊 何佩珊不時在IG分享日常生活，包括去睇Twins演唱會。（圖片來源：IG@shan.hps）
何佩珊不時在IG分享日常生活，包括去睇Twins演唱會。（圖片來源：[email protected]
何佩珊 以及去旅行的靚相。（圖片來源：IG@shan.hps）
以及去旅行的靚相。（圖片來源：[email protected]
何佩珊 又愛分享靚靚寫真照。（圖片來源：IG@shan.hps）
又愛分享靚靚寫真照。（圖片來源：[email protected]
何佩珊 2018年尚未入行前的寫真靚相，更曾獲得Alton畀Like！（圖片來源： IG@shan.hps）
2018年尚未入行前的寫真靚相，更曾獲得Alton畀Like！（圖片來源： [email protected]

方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？

方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看

方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？

Maple Yip曾經在2022年3月現身南韓一個反邪教組織舉行記招，當中她提到於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒⋯⋯詳情請看

圖片來源：TVB《財經透視》截圖、[email protected]

熱門文章

 