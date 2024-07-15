前新聞小花何佩珊訪問方力申冧樣成焦點 相隔2年發文還原真相爆小方非首選
前TVB新聞小花何佩珊被指是方力申小粉絲
前TVB財經新聞記者何佩珊，2年前曾在節目《財經透視》中訪問過方力申，當時在約3分鐘的訪問片段中，她被指全程含情脈脈地望著方力申，引來網民網民紛紛猜測她是方力申的隱藏小粉絲！
何佩珊爆方力申非首選訪問對象
何佩珊在Threads中發長文重提與方力申的訪問，直言自從這個訪問播出後，每次方力申有任何新動向，她都會收到各方傳來又被重推的舊報道，因她決定談談當日訪問的由來，原來方力申並非她的首選訪問對象：
話說當時正值滑雪運動員谷愛凌在冬奧中嶄露頭角，身價也隨即躍升幾倍，當時一心想寫一個有關運動員經濟專題，如果能分析谷愛凌爆紅一事就最好不過了，卻被告知因版權問題所有谷愛凌的片段都不能在《財透》中使用。
當時想，做不到大熱的谷愛凌，本地也有很多很受大眾歡迎的現役運動員，但幾經周折還是邀約不到任何現役運動員受訪。
再轉念之下，如果說以運動員身份成為知名人士，又常獲廣告商垂青的，非方力申莫屬了，又因方力申是運動員轉型計劃的代言人，於是故仔便由「身價」拓展到談運動員退役後轉型的價值。與之訪問幸運地獲其經理人爽快答應，也不幸運地因檔期跟第五波疫情等因素，延後幾個月才能進行訪問（還記得本想借用泳池和方的母校拍攝，全部都因疫情臨拍攝前2天被婉拒了）。
何佩珊最後強調「我不是粉絲」
講完訪問方力申的原因，何佩珊再透露當日片段中多次影到她望著方力申的原因，並在最後以「我不是粉絲」5字來還自己一個清白：
正因失去合適的場地，很多想好的過場都拍不到，只好出動自己去構成一個「記者訪問中的場面」，結果…… 我看了很多次原片，明明表情很正常（？）
藉此澄清我不是粉絲，不過真的欣賞他近期頂著壓力為小運動員發聲，和《無雙譜》很好聽。
重溫何佩珊訪問方力申片段（12:39開始）：
何佩珊曾做TVB撰稿員
何佩珊本身在大學時讀中文，畢業後曾做TVB的Research Writer（撰稿員），自2021年她開始加入新聞界，做過3個月有線財經新聞主播，其後又回巢TVB，成為TVB財經組記者，主力擔任《智富360》和《交易現場》等節目的編輯，後於2023年12月她貼出抱著鮮花的散水相，疑似離巢。睇翻入行前何佩珊曾拍過的靚靚寫真相，連MIRROR成員Alton都有留言畀Like！
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