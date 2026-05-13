重案解密｜37歲何佩瑜演失嬰母親 昔日𡃁模憑多套火辣三級片走紅 與翁子光拍拖一年半

TVB劇集《重案解密》近日播出以「九龍城女嬰被拐案」為藍本的單元故事，何佩瑜（Jeana）在劇中飾演聲稱BB被拐走的母親李素貞，演繹失子後崩潰失常的狀態。這位37歲女演員入行超過15年經歷過大起大落，從昔日性感路線到如今唸佛茹素，她的人生故事比劇情更具戲劇性。