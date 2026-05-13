重案解密｜37歲何佩瑜演失嬰母親 昔日𡃁模憑多套火辣三級片走紅 與翁子光拍拖一年半

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TVB劇集《重案解密》近日播出以「九龍城女嬰被拐案」為藍本的單元故事，何佩瑜（Jeana）在劇中飾演聲稱BB被拐走的母親李素貞，演繹失子後崩潰失常的狀態。這位37歲女演員入行超過15年經歷過大起大落，從昔日性感路線到如今唸佛茹素，她的人生故事比劇情更具戲劇性。

《重案解密》何佩瑜飾演失嬰母親崩潰演出

《重案解密》這個單元改編自2013年轟動一時的真實奇案「九龍城嬰兒拐帶案」。劇中何佩瑜飾演的李素貞，聲稱推BB車散步時遭一對男女問路，男子趁她不注意抱走一歲女兒小妍，並留下勒索字條。李素貞在記者會上哭哭啼啼懇求社會幫忙，但案件其後出現驚天逆轉——原來整件事是一場自編自導的「拐帶騙局」。何佩瑜在劇中需要演繹從「受害者」到真相被揭穿的複雜情緒轉變，與飾演丈夫的演員有大量對手戲。

何佩瑜入行15年從性感嫩模蛻變成實力派

何佩瑜1989年生於北京，7歲移居香港，中學時期開始兼職模特兒工作。她與周秀娜同期出道，初期以大膽性感形象走紅，憑《喜愛夜蒲》、《一路向西》等青春激情片成名，賺到人生第一桶金。其後她獲王家衛選中參演《一代宗師》，飾演金樓妓女，受訓3個月卻只有兩秒特寫鏡頭，但這次經歷令她大開眼界。及後她加入英皇娛樂，參演《神探大戰》時犧牲色相剃眉演出，在《飛虎之潛行極戰》素顏出鏡，成功轉型為實力派演員。2017年更在翁子光執導的《風再起時》中飾演梁朝偉的妻子，與影帝有激吻對手戲。近年轉型成功的她更轉攻內地市場，不但榮登女一短短大半年就賺幾百萬，收入創高峰，成績甚佳！

與導演翁子光拍拖一年半分手後仍是朋友

何佩瑜的感情生活同樣備受關注。她曾於2013年與張柏芝弟弟張柏文拍拖半年，其後與金像編劇兼導演翁子光交往一年半。翁子光在她最困難的日子出現，當時26歲的何佩瑜因不想繼續做花瓶角色而推掉多部電影，收入大減加上經濟壓力，患上輕度抑鬱。她曾透露：「他很明白我內心的想法，曾經打了一篇幾千字的文字講述我的內心感覺，他把我從低潮拉出來。」兩人於2018年初和平分手，何佩瑜強調沒有第三者介入。今年大年初三，何佩瑜回港期間到沙田車公廟祈福，有傳她除了為自己事業求順利外，亦有為翁子光正在上映的賀歲片《金多寶》祈求票房上升，印證了她所說的「再見亦是朋友」。

30歲搬回北京定居開始唸佛茹素尋根之路

5年前，何佩瑜心血來潮決定搬回北京老家定居，她曾表示：「覺得當時香港有點局促，尤其在家往窗外望，眼之所及都是一幢又一幢大廈，天空變得越來越小。」在北京，她逛博物館、學中國舞、耍劍和古箏，開始接觸中國傳統文化。疫情期間她開始看佛經、抄佛經和茹素，生活變得規律平和。從前豪飲愛玩的日子不再，現在最喜歡喝茶。今次回港除了到車公廟上香、燃點蓮花蠟燭及購買大風車祈福外，據悉亦是為翁子光即將開拍的新電影試鏡女主角一角。

網民熱議何佩瑜近況感嘆歲月變化

何佩瑜近年偶爾現身公開活動，早前出席澳門電影節擔任頒獎嘉賓時，以黑色露肩高衩晚裝亮相，大騷豐滿上圍及白滑美腿，性感程度驚人。不過有網民留言指她「美，但有點年紀了」、「老了那麼多啊，喜愛夜蒲時候好好看」，亦有人為她平反：「37啦你以為25？」、「還算保養的很好」、「何珮瑜是真的蠻靚的」。從當年叛逆狂妄的嫩模到如今沉穩內斂的佛系女演員，何佩瑜用15年時間完成了一場華麗轉身，而她與前度翁子光之間那份「再見亦是朋友」的成熟態度，也讓不少網民感慨萬分。

何佩瑜 重案解密 （圖片來源：youku）
（圖片來源：youku）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：youku）
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何佩瑜 重案解密 （圖片來源：微博）
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何佩瑜 重案解密 （圖片來源：IG@jeanaho）
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何佩瑜 重案解密 （圖片來源：微博）
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何佩瑜 重案解密 （圖片來源：）
（圖片來源：）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：）
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何佩瑜 重案解密 （圖片來源：劇照）
（圖片來源：劇照）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：劇照）
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何佩瑜 重案解密 Jeana在《神探大戰》中飾演劉青雲的叛逆女兒，更大犧牲剪短髮兼剃眉演出（圖片來源：劇照）
Jeana在《神探大戰》中飾演劉青雲的叛逆女兒，更大犧牲剪短髮兼剃眉演出（圖片來源：劇照）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：新傳媒相片庫）
（圖片來源：新傳媒相片庫）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：寫真相片）
（圖片來源：寫真相片）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：寫真相片）
（圖片來源：寫真相片）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：寫真相片）
（圖片來源：寫真相片）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：寫真相片）
（圖片來源：寫真相片）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：寫真相片）
（圖片來源：寫真相片）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：寫真相片）
（圖片來源：寫真相片）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：寫真相片）
（圖片來源：寫真相片）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：寫真相片）
（圖片來源：寫真相片）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：寫真相片）
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何佩瑜 重案解密 （圖片來源：寫真相片）
（圖片來源：寫真相片）
何佩瑜 重案解密 （圖片來源：寫真相片）
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《風再起時》導演舊愛何珮瑜演男神梁朝偉老婆

由導演翁子光執導的新戲《風再起時》中，舊愛何珮瑜飾演男神梁朝偉太太，何珮瑜在接受訪問時表示首次與男神合作十分緊張，除了多次在對戲期間被梁朝偉的一雙電眼電導之餘，更大讚梁朝偉是一位幽默的好前輩：「第一次合作，我稱呼佢做梁生，梁生就好幽默咁話：『你嗌我Tony都得㗎啦。』我話：『Tony？係嘅，Tony哥。』自此拍戲期間我都係叫佢做Tony哥。」

何佩瑜 重案解密 何珮瑜在戲中飾演梁朝偉太太。（圖片來源：大會發相）
何珮瑜在戲中飾演梁朝偉太太。（圖片來源：大會發相）

剝完智慧齒 與梁朝偉拍激吻戲

此外，何珮瑜在拍攝期間因為智慧齒發炎，要再拍攝當地睇牙醫拔智慧齒。得悉此消息的梁朝偉每天都有關心何珮瑜的狀態：「最後剝咗兩隻智慧齒，Tony哥知道，每一日開工佢都會問我：『點呀，你隻牙好番啲未呀？』我話：『好番啲啦。』好搞笑，佢好關心後輩啲牙㗎，哈哈。」

在劇中飾演夫妻的兩人亦有一場激吻戲份，何珮瑜表示在拍激吻戲前都非常緊張，做足準備措施，不但買定烏龍茶，更買定牙刷清潔口腔，非常隆重其事：「我諗呢場係我咁耐以嚟最緊張嘅kiss戲，都NG咗三、四次，哈哈。」

何佩瑜 重案解密 何珮瑜大讚梁朝偉夠貼心又幽默（圖片來源：大會發相）
何珮瑜大讚梁朝偉夠貼心又幽默（圖片來源：大會發相）

翁子光、何珮瑜拍拖一年半 大方恭喜對方

曾經與導演翁子光有過一段情的何珮瑜，兩人的戀情維持了一年半，在2018年初正式分手。當被問到兩人時隔多年再次見面會否尷尬時，何珮瑜大方表示不會尷尬，大家再見亦是朋友：「唔會尷尬嘅，大家都係互相好好嘅朋友。但其實都好耐無見，都5年無見。但都要恭喜導演，因為大家都期待咗咁耐嘅電影終於可以上映，同埋希望佢可以攞多啲獎，攞獎攞到手軟！」

何佩瑜 重案解密 《風再起時》導演翁子光與何珮瑜的戀情維持了一年半，在2018年年初正式分手（圖片來源：大會發相）
《風再起時》導演翁子光與何珮瑜的戀情維持了一年半，在2018年年初正式分手（圖片來源：大會發相）

身形火辣憑多套三級片成名

入行已經超過十年的何珮瑜現年33歲，當年與周秀娜同期出道的她一直走性感路線，身形性感火辣的她憑《喜愛夜蒲》、《一路向西》等多套三級片成名。近年何佩瑜轉型做演技派女演員，在《神探大戰》等作品中犧牲色相剃眉演出，繼續活躍於香港電影圈。

何佩瑜 重案解密 何佩瑜在戲中飾演「向西」在夜店認識的美女，性感程度爆燈！（圖片來源：《一路向西》電影圖片）
何佩瑜在戲中飾演「向西」在夜店認識的美女，性感程度爆燈！（圖片來源：《一路向西》電影圖片）
何佩瑜 重案解密 近年何佩瑜轉型做演技派女演員，早前更與影帝劉青雲合作拍攝《神探大戰》。（圖片來源：《神探大戰》電影圖片）
近年何佩瑜轉型做演技派女演員，早前更與影帝劉青雲合作拍攝《神探大戰》。（圖片來源：《神探大戰》電影圖片）
何佩瑜 重案解密 過去Jeana也有放過健康性感的照片。（圖片來源：IG@jeanaho）
過去Jeana也有放過健康性感的照片。（圖片來源：IG@jeanaho）
何佩瑜 重案解密 Jeana身材誘人。（圖片來源：IG@jeanaho）
Jeana身材誘人。（圖片來源：IG@jeanaho）

圖片來源：youku、微博、IG@jeanaho、劇照、新傳媒相片庫、大會發相、《一路向西》電影圖片、《神探大戰》電影圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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