重案解密｜37歲何佩瑜演失嬰母親 昔日𡃁模憑多套火辣三級片走紅 與翁子光拍拖一年半
《重案解密》何佩瑜飾演失嬰母親崩潰演出
《重案解密》這個單元改編自2013年轟動一時的真實奇案「九龍城嬰兒拐帶案」。劇中何佩瑜飾演的李素貞，聲稱推BB車散步時遭一對男女問路，男子趁她不注意抱走一歲女兒小妍，並留下勒索字條。李素貞在記者會上哭哭啼啼懇求社會幫忙，但案件其後出現驚天逆轉——原來整件事是一場自編自導的「拐帶騙局」。何佩瑜在劇中需要演繹從「受害者」到真相被揭穿的複雜情緒轉變，與飾演丈夫的演員有大量對手戲。
何佩瑜入行15年從性感嫩模蛻變成實力派
何佩瑜1989年生於北京，7歲移居香港，中學時期開始兼職模特兒工作。她與周秀娜同期出道，初期以大膽性感形象走紅，憑《喜愛夜蒲》、《一路向西》等青春激情片成名，賺到人生第一桶金。其後她獲王家衛選中參演《一代宗師》，飾演金樓妓女，受訓3個月卻只有兩秒特寫鏡頭，但這次經歷令她大開眼界。及後她加入英皇娛樂，參演《神探大戰》時犧牲色相剃眉演出，在《飛虎之潛行極戰》素顏出鏡，成功轉型為實力派演員。2017年更在翁子光執導的《風再起時》中飾演梁朝偉的妻子，與影帝有激吻對手戲。近年轉型成功的她更轉攻內地市場，不但榮登女一短短大半年就賺幾百萬，收入創高峰，成績甚佳！
與導演翁子光拍拖一年半分手後仍是朋友
何佩瑜的感情生活同樣備受關注。她曾於2013年與張柏芝弟弟張柏文拍拖半年，其後與金像編劇兼導演翁子光交往一年半。翁子光在她最困難的日子出現，當時26歲的何佩瑜因不想繼續做花瓶角色而推掉多部電影，收入大減加上經濟壓力，患上輕度抑鬱。她曾透露：「他很明白我內心的想法，曾經打了一篇幾千字的文字講述我的內心感覺，他把我從低潮拉出來。」兩人於2018年初和平分手，何佩瑜強調沒有第三者介入。今年大年初三，何佩瑜回港期間到沙田車公廟祈福，有傳她除了為自己事業求順利外，亦有為翁子光正在上映的賀歲片《金多寶》祈求票房上升，印證了她所說的「再見亦是朋友」。
30歲搬回北京定居開始唸佛茹素尋根之路
5年前，何佩瑜心血來潮決定搬回北京老家定居，她曾表示：「覺得當時香港有點局促，尤其在家往窗外望，眼之所及都是一幢又一幢大廈，天空變得越來越小。」在北京，她逛博物館、學中國舞、耍劍和古箏，開始接觸中國傳統文化。疫情期間她開始看佛經、抄佛經和茹素，生活變得規律平和。從前豪飲愛玩的日子不再，現在最喜歡喝茶。今次回港除了到車公廟上香、燃點蓮花蠟燭及購買大風車祈福外，據悉亦是為翁子光即將開拍的新電影試鏡女主角一角。
網民熱議何佩瑜近況感嘆歲月變化
何佩瑜近年偶爾現身公開活動，早前出席澳門電影節擔任頒獎嘉賓時，以黑色露肩高衩晚裝亮相，大騷豐滿上圍及白滑美腿，性感程度驚人。不過有網民留言指她「美，但有點年紀了」、「老了那麼多啊，喜愛夜蒲時候好好看」，亦有人為她平反：「37啦你以為25？」、「還算保養的很好」、「何珮瑜是真的蠻靚的」。從當年叛逆狂妄的嫩模到如今沉穩內斂的佛系女演員，何佩瑜用15年時間完成了一場華麗轉身，而她與前度翁子光之間那份「再見亦是朋友」的成熟態度，也讓不少網民感慨萬分。
《風再起時》導演舊愛何珮瑜演男神梁朝偉老婆
由導演翁子光執導的新戲《風再起時》中，舊愛何珮瑜飾演男神梁朝偉太太，何珮瑜在接受訪問時表示首次與男神合作十分緊張，除了多次在對戲期間被梁朝偉的一雙電眼電導之餘，更大讚梁朝偉是一位幽默的好前輩：「第一次合作，我稱呼佢做梁生，梁生就好幽默咁話：『你嗌我Tony都得㗎啦。』我話：『Tony？係嘅，Tony哥。』自此拍戲期間我都係叫佢做Tony哥。」
剝完智慧齒 與梁朝偉拍激吻戲
此外，何珮瑜在拍攝期間因為智慧齒發炎，要再拍攝當地睇牙醫拔智慧齒。得悉此消息的梁朝偉每天都有關心何珮瑜的狀態：「最後剝咗兩隻智慧齒，Tony哥知道，每一日開工佢都會問我：『點呀，你隻牙好番啲未呀？』我話：『好番啲啦。』好搞笑，佢好關心後輩啲牙㗎，哈哈。」
在劇中飾演夫妻的兩人亦有一場激吻戲份，何珮瑜表示在拍激吻戲前都非常緊張，做足準備措施，不但買定烏龍茶，更買定牙刷清潔口腔，非常隆重其事：「我諗呢場係我咁耐以嚟最緊張嘅kiss戲，都NG咗三、四次，哈哈。」
翁子光、何珮瑜拍拖一年半 大方恭喜對方
曾經與導演翁子光有過一段情的何珮瑜，兩人的戀情維持了一年半，在2018年初正式分手。當被問到兩人時隔多年再次見面會否尷尬時，何珮瑜大方表示不會尷尬，大家再見亦是朋友：「唔會尷尬嘅，大家都係互相好好嘅朋友。但其實都好耐無見，都5年無見。但都要恭喜導演，因為大家都期待咗咁耐嘅電影終於可以上映，同埋希望佢可以攞多啲獎，攞獎攞到手軟！」
身形火辣憑多套三級片成名
入行已經超過十年的何珮瑜現年33歲，當年與周秀娜同期出道的她一直走性感路線，身形性感火辣的她憑《喜愛夜蒲》、《一路向西》等多套三級片成名。近年何佩瑜轉型做演技派女演員，在《神探大戰》等作品中犧牲色相剃眉演出，繼續活躍於香港電影圈。