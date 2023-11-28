何依婷拒請佘詩曼李施嬅去婚禮 疑似為寸爆言論反擊

TVB台慶劇《新聞女王》播出以來話題度有增無減，佘詩曼在劇中慘被下屬何依婷出賣，日前佘詩曼在訪問中笑住踢爆何依婷與劇中角色無反差，令2代新舊「祝君好」傳出不和說。即將榮升人妻的何依婷接受傳媒訪問時，透露現時正積極籌備婚禮，但被問到會否邀請同劇的佘詩曼，她則即落閘……