31歲何依婷產後奢華生活曝光 豪擲33萬入住天價月子中心 網民睇到眼凸：貧窮限制想像！
何依婷喜迎愛女報平安 大爆新手父母喜悅：接下來一起共同成長吧
何依婷Vlog直擊維港海景月子中心 24小時專人服侍
在何依婷分享的Vlog中，最吸睛的莫過於她入住的頂級月子中心。從影片畫面可見，房間正對著無敵維港海景，環境極度舒適寫意。何依婷透露，坐月期間有母嬰護理師24小時一對一照顧她與BB，由沖涼、洗頭、浸腳到產後修身，全部有專人貼心照料，讓她可以完全放鬆，更有自己的「me time」，享受初為人母的喜悅。據了解，此月子中心收費絕不簡單，提供28天、42天及56天套餐，入場費由328,800元起跳，所費不菲，絕對是星級媽媽的頂級之選。
何依婷日食6餐嘆世界 餐單驚見鮑魚花膠
除了有專人貼身照顧，何依婷的月子餐亦是焦點所在。她在片中興奮表示，自己每日食足6餐，而且餐單全由米芝蓮大廚主理，會根據產後媽媽不同的身體恢復階段，精心炮製最合適的菜式。從影片中可見，餐餐都份量十足，而且包含花膠、鮑魚等大量名貴食材，務求讓媽媽得到最全面的身心調理。何依婷在片中大快朵頤，一臉幸福滿足，可見她對這次的坐月體驗相當滿意，完全是被老公捧在手心寵成女王。
2023峇里大婚 嫁富貴老公生活無憂
回顧何依婷的幸福之路，自從嫁給圈外富貴老公Cedric後，生活品質三級跳，羡煞旁人。兩人感情一直穩定甜蜜，經常在社交平台放閃。
**2023/12：** 何依婷與老公Cedric在印尼峇里島舉行童話式婚禮，在陽光與海灘的見證下，正式成為幸福人妻，當時已獲全城祝福。
**2025/04：** 婚後不足兩年，何依婷在社交平台宣布順利誕下女兒，組成幸福的三口之家。她當時溫馨留言：「新手爸媽，餘生請多多指教」，流露初為人母的喜悅。如今再高調分享超豪坐月生活，可見她嫁入豪門後生活無憂，被老公寵成公主。
網民一面倒羨慕：簡直係人生勝利組
影片曝光後，隨即引來大批網民湧入留言，對何依婷的奢華坐月體驗表示震驚及羨慕，更有人直言「貧窮限制了我的想像」！網民紛紛留言：「嫁得好真係好重要，簡直係人生勝利組！」、「有錢真好，坐月都可以咁嘆世界！」、「呢啲先叫坐月，我嗰啲叫坐監…」、「33萬… 我幾年人工都未必有…」。當中亦有網民引用何依婷在片中的分享，笑言：「科技越進步，媽咪越幸福」。