31歲何依婷懷孕9個月喜迎「蛇女」 曬巨肚寫真甜蜜待產
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31歲何依婷（Regina）於2023年12月與圈外男友Cedric在峇里島舉行浪漫婚禮，結為連理。婚後一年，她在社交平台分享喜訊，宣布懷孕5個月，正式迎接「蛇女」的到來。自公布懷孕後，何依婷專心養胎，如今已接近9個月，即將臨盆的她滿心期待迎接新生命！
何依婷巨肚寫真展母愛光輝 迫不及待見愛女
近日，何依婷在IG上載一組孕肚寫真，溫柔撫摸著隆起的肚子，綻放幸福笑容。她感性寫道：「Can’t wait for this little human 最後合體的時光，我會想念每一次產檢，懷著緊張又興奮的心情窺探你的樣子。」她更透露孕期心路：「我會記得害怕抽血打針的我，孕期為了你變得勇敢起來。同樣地，我也會好好享受，將來和你一起成長的每一分每一秒。」字裡行間流露對女兒的無限疼愛。
與老公Cedric甜蜜互動 圈中好友送祝福
寫真中，何依婷與丈夫Cedric的合照格外溫馨，Cedric小心翼翼親吻孕肚，夫妻倆愛意滿溢，畫面令人動容。黃翠如、陳懿德等圈中好友紛紛留言祝福：「感動仔！期待見baby R」，為這對準父母送上滿滿的喜悅與期待。何依婷的幸福孕事，讓粉絲與好友一同分享這份美好時刻。
圖片來源：IG@reginahyt資料或影片來源：原文刊於新假期