31歲何依婷懷孕9個月喜迎「蛇女」 曬巨肚寫真甜蜜待產

31歲何依婷（Regina）於2023年12月與圈外男友Cedric在峇里島舉行浪漫婚禮，結為連理。婚後一年，她在社交平台分享喜訊，宣布懷孕5個月，正式迎接「蛇女」的到來。自公布懷孕後，何依婷專心養胎，如今已接近9個月，即將臨盆的她滿心期待迎接新生命！