29歲何依婷被野生捕獲同神秘男手拖手睇展覽 甜認由多年好友升呢成戀人

29歲前港姐亞軍何依婷（Regina）近年備受力捧，在主持和拍劇方面亦機會不斷，日前卻忽然被網民野生捕獲同一名神秘男在廣州拍拖睇展覽，疑似違反TVB「禁戀令」！對此何依婷在接受傳媒訪問時，竟直認兩人已拍拖一段時間，但仍在了解中。