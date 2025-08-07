何依婷升呢人母冇份拍《新聞女王2》！親揭被飛出局心酸原因：監製咁同我講…
何依婷親解缺席《新聞女王2》之謎 監製一句話成關鍵
《新聞女王》去年播出時掀起全城熱話，何依婷飾演的「Cathy徐曉薇」由純情小花黑化成機心主播，角色層次豐富，演技備受讚賞，更被視為其演藝生涯的代表作。對於續集開拍，觀眾自然期待原班人馬回歸。
然而，何依婷今日接受傳媒訪問時卻親口證實無法參演，她坦言感到可惜，並透露了背後原因：「有少少可惜，希望可以有《新聞女王3》。我大肚個陣同監製講，佢同我都商量過，佢都係爸爸，認為孕婦都係留喺家中休息，不要太辛苦工作，叫我懷好孕先再諗工作。」原來監製體諒她懷孕在身，主動建議她以身體為重，雖然是暖心之舉，但錯過大好機會，也讓不少期待「Man姐」與「Cathy」再次鬥法的劇迷感到相當惋惜。
何依婷產後積極修身搏殺 預告赴韓拍新節目
雖然無緣參與《新聞女王2》，但何依婷已為產後復出做好準備，誓要以最佳狀態回歸幕前！她最近才剛與老公到法國旅行度假充電，回港後便馬上投入工作模式。她在社交網上向粉絲大派定心丸，表示即將有新動向：「好快可以見到大家，法國返嚟之後，好快就會出發韓國拍節目，會繼續拍劇的，等公司安排。」同時她亦強調會努力修身，務求以最fit狀態迎接新挑戰，她寫道：「Meanwhile我會努力修身，最佳嘅狀態迎接工作。」即使成為人母，何依婷的事業心依然旺盛，粉絲可以期待她接下來在不同節目中的全新面貌。
何依婷嫁富二代上位路回顧 《新聞女王》曉薇一角成代表作
何依婷自2017年參選香港小姐奪得亞軍後，便一直備受TVB力捧，星途順遂。她在多部劇集中擔任重要角色，一步步磨練演技。直到2023年，她遇上了事業上的代表作《新聞女王》，劇中「徐曉薇」一角讓她人氣急升，演技獲得觀眾一致肯定。同年底，她宣布與圈外富二代男友Cedric在峇里島舉行盛大婚禮，正式成為人妻，愛情事業兩得意。
2024年4月，她誕下女兒，升呢成為幸福媽媽。如今雖然因懷孕而錯過《新聞女王2》的演出，但回顧她的演藝之路，每次轉變都為她帶來新的機遇，相信這次短暫的休息，是為了將來更好地出發。