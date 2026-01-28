公屋港姐變闊太！何依婷教囡囡學琴意外洩3,000萬豪宅無敵海景
2017年港姐亞軍何依婷（Regina）近日在社交平台分享囡囡學琴片段，意外曝光其紅磡海名軒豪宅的無敵維港海景，令網民再次見識這位公屋出身港姐的華麗逆襲人生。31歲的何依婷自2023年底與富二代老公Cedric結婚後，正式搬入市值超過3,000萬元的「樓王」單位，奢華生活羨煞旁人。
何依婷教未夠1歲囡囡學琴洩豪宅實景
何依婷自去年4月誕下女兒Rosella後，不時在IG分享育兒日常。日前她上載一段囡囡學鋼琴的片段，片中Rosella坐在鋼琴前有板有眼，模樣可愛。不過網民的焦點卻落在背景的落地大玻璃，窗外盡覽一覽無遺的維港全海景，視野極之開揚。據悉，何依婷婚後進駐的紅磡海名軒，一直被譽為該區「樓王」，住客非富則貴。她所居住的高層單位空間感十足，大廳寬敞，即使擺放了巨型鋼琴、嬰兒圍欄及多組沙發後，仍有大量活動空間，保守估計市值至少3,000萬港元。
公屋港姐華麗變身人生勝利組
出身基層、曾住黃大仙公屋的何依婷，自2023年與圈外男友Cedric拉埋天窗後，便正式躋身「人生勝利組」。婚後，何依婷經常出入高級場所，均以全身奢華名牌現身，行頭十足。從公屋女孩到豪宅闊太，何依婷的人生轉變可謂天翻地覆。她不時在社交平台展示貴婦生活，無論是CHANEL手袋、名牌服飾還是高級餐廳用餐，都顯示其生活質素已幾何級數升呢。
何依婷回應炫富論強調靠自己努力
面對網民的酸言酸語和「炫富」指控，何依婷曾大方回應，強調自己婚後依然努力工作，拍劇、接廣告未曾停步。她表示「每個人都有權追求更好的生活」，亦感謝老公對她的疼愛。何依婷認為自己的成功並非純粹依靠婚姻，而是透過個人努力和工作成果換來的美好生活。她強調即使成為人妻人母，仍會繼續在演藝事業上發展，證明自己的價值。
網民熱議豪宅生活羨慕嫉妒恨
何依婷的豪宅生活片段一出，立即引起網民熱烈討論。有網民留言「真係好羨慕，個海景靚到不得了」、「公屋港姐變闊太，人生贏家」，亦有人酸溜溜地表示「有錢真好，未夠1歲就學琴」。不少網民對何依婷的華麗轉身感到驚嘆，認為她從基層出身到豪宅生活的對比極為強烈。
圖片來源：IG@reginahyt資料或影片來源：原文刊於新假期