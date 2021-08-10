何依婷不敵羅天宇冧招 被傳撻著4個月 此地無銀回應話唔多熟

羅天宇被封「女神收割機」，全因前度與緋聞女友個個都係女神級，有苟芸慧、湯洛雯，陳瀅、戴祖儀等等，最近再傳33歲的羅天宇出冧招媾掂27歲的何依婷，更已秘戀4個月，有指二人在新劇《十月初五的月光》煞科宴上偷偷拖手，不過何依婷就話係劇情需要，仲話私底下唔多熟冇聯絡。

撰文：東方新地 圖片：羅天宇IG、何依婷IG、新傳媒資料庫